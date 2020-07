Csoda, hogy nem lett baj: forgalommal szembe hajtott fel az M4-esre az idős férfi

Csak a két sofőr lélekjelenlétén múlt, hogy nem lett tragédia az M4-esen, amikor egy idős sofőr a forgalommal szembe hajtott fel a pályára.

A többi közlekedő fordított vissza egy idős férfit, aki a forgalommal szembe hajtott fel az M4-esre Gyömrőnél. A Budapesti Autósok Közössége osztotta meg a videót az esetről, mint írták, a közlekedők gyors reakciója miatt nem történt komolyabb baj.

A beküldő beszámolója szertint, amikor ő észrevette, hogy a szürke Peugeot szembe jön a pályán, egy másik furgonos már megállította a forgalmat a belső sávban, ő pedig a külsőt fogta le, mialatt az idős férfi megfordult. Az idős sofőr elmondása szerint Debrecenbe akart menni a feleségével, de eltévedtek, így keveredtek a pálya rossz oldalára. Láthatóan nehezen értette meg, hogy így a forgalommal szemben fog haladni, meg kellene fordulni.

Így kerüld el a bajt

Korábban a Pénzcentrum is megírta, hogy a németeknél is sokan elvétik a felhajtókat. Ezért az ADAC ajánlásokat is megfogalmazott arra az esetre, ha szembejövő ámokfutókkal találkoznál a pályán. Ha még nem haladt el melletted, csak a rádióban, vagy a navigációból értesültél arról, hogy valaki szembe hajt a pályán, amin te is közlekedsz, akkor a következőket kell tenned:

Lassíts le, ne kockáztass egy nagysebességű frontális ütközést.

Maradj a jobb sávban, semmi esetre se előzz!

Kapcsold fel a lámpákat, fényszórókat. Így megvan az esélye, hogy észrevesz az eltévedt sofőr, és legalább kikerül.

Tarts jókora távolságot az előtted haladótól.

A következő lehetőségnél állj be egy kútra, pihenőbe, és várd ki a dolog végét, gyűjts információkat a többiektől.

A németek nemcsak a vétlen autósokat látták el tanácsokkal, hiszen bárkinél beüthet egy figyelmetlenség, és akkor az út rossz oldalán találjuk magunkat. Amennyiben egyszer te hajtanál fel a rossz oldalon a pályára, és észreveszed, a következőket kell tenned:

SEMMI ESETRE SE PRÓBÁLJ MEGFORDULNI! Nem kell részletezni, mennyire veszélyes manőver ez az autópályán, most az idős házaspárnak szerencséje volt, hogy a két másik sofőr lefogta a forgalmat.

Állj meg a leges legelső leállósávon, és hívd a 112-t, várd meg a segítséget.