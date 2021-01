Cafeteria-csapdába sétálhatnak a magyar dolgozók 2021-ben: itt a vészterv

Az éttermek, múzeumok, állatkertek, konditermek - gyakorlatilag a helyek, ahol a szabadidejét tölthetné az ember - zárva vannak, és még kérdéses, hogyan alakul a koronavírus-járvány második hulláma Magyarországon. Mikor lehet majd utazni, hová lesz ajánlott? A védőoltás hatékonysága is sok tényezőt befolyásol. Ez pedig nagy fejfájást okozhat azoknak, akik nem használták ki a járvány évében a 2019-ben kapott Szép-kártya összegeiket, hiszen 2021-től kamatot kell utánuk fizetni a bankoknak. A Pénzcentrum utána járt, pontosan milyen összegekre vonatkozik a 3%-os banki kamat, és mikortól kezdhetik levonni őket. Azt is eláruljuk mire lehet költeni a fel nem használt Szép-kártya összegeket, ha nem szeretnénk kamatot fizetni.



A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2020 októberéig a Széchenyi Pihenőkártyás költések a belföldi szálláshelyeken meghaladták az előző évi értékeket. Amíg 2018-ban első 10 hónap alatt összesen 18 milliárd forintot költöttek Szép-kártyáról szálláshelyeken és 2019-ben 26,1 milliárdot, addig 2020-ban csaknem 28 milliárd forintot. Tehát annak ellenére, hogy a járvány megnehezítette az utazást, és a turisztikai szezont is szűkre szabta, mégis rengetegen költöttek kártyáikról belföldi nyaralásra.

Természetesen ennek sok oka lehet, hiszen a külföldre tervezett nyaralások egy jó részét elhalasztották, belföldi úticélokat tűztek ki helyettük, illetve évről évre nőttek a Szép-kártyára igényelt cafeteria összegek is, így a többől logikusan költöttek többet a munkavállalók. Abban is volt egy minimális eltolódás, hogy milyen szálláshely típuson költötték el a nyaralópénzt:

Látható, hogy az üdülőtelepeken valamivel kevesebb, míg a többi szálláshelytípuson többet költöttek a munkavállalók. A közösségi szálláshelyeken 2,6 százalékkal, a szállodákban 5,7 százalékkal, a panziókban 13,8 százalékkal, és a kempingekben 48,9 százalékkal többet, mint 2019 azonos időszakában.

Mindezt úgy, hogy az elfogadóhelyek száma 2019 októberéről 2020 októberére több mint ötödével, 21 százalékkal csökkent. Legnagyobb arányban a közösségi szálláshelyek, üdülőtelepek szűntek me(g 24-27%), míg a kempingeket kevésbé érintette a megszűnés, ott csak 15 százalékos a csökkenés.

Bár a 2020-as év Szép-kártyás költéseiben még benne van a járvány előtti januári-februári hónap - amikor összességében kiugróan, cirka 94 és 76 százalékkal haladták meg a költések a 2019-es év mutatókat -, így is szép eredmény ez a pandémia évében. Ez is afelé mutat, hogy a jövőben tovább erősödhet a Szép-kártya.

Még kedvezőbb a pihenőkártya

A Szép-kártyát a belföldi turizmus erősítésének egyik legfontosabb eszközeként kezeli a kormány, ezért idén tovább erősítik azt. Egy új rendelet szerint az utazási irodáknál is lehetővé válik belföldi szállásfoglalás SZÉP-kártyával, így nemcsak a kártyabirtokosok számára bővül a felhasználási módok száma, de az utazási irodákat is további bevételekhez juttatja az intézkedés.

Bár a cafeteria-szabályok nem változnak, a szociális hozzájárulási adónak a járványhelyzet miatti időleges elengedése, valamint hosszabb távon is csökkentett mértéke miatt 2021-ben összességében némileg magasabbak lesznek a kifizetett cafeteria-juttatások, mint idén a BDO Magyarország decemberi elemzése szerint. Az adóelőnye miatt a szakértők szerint

a Széchenyi Pihenőkártya így várhatóan jövőre is kiugró népszerűségnek örvend majd.

Az elemzők szerint a SZÉP-kártya azért is a legnépszerűbb cafeteria-elem, mert a vetélytársai közül 2019 óta egyedüliként tarthatta meg kedvezményes adózását (mindössze 15 százalékos SZJA és 15,5 százalékos szociális hozzájárulás terheli). A magasabb adható keret, és a kedvezmény 2021. július végéig érvényben is marad:

Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámla

2021.06.30-ig ,évente 265.000 Ft-ig 15%

2021.07.01-től évente 150.000 Ft-ig 30,5%



Széchenyi Pihenőkártya szállás alszámla

2021.06.30-ig ,évente 400.000 Ft-ig 15%



2021.07.01-től, évente 225.000 Ft-ig 30,5%



Széchenyi Pihenőkártya szabadidő alszámla

2021.06.30-ig ,évente 135.000 Ft-ig 15%



2021.07.01-től évente 75.000 Ft-ig 30,5%



Mivel az extrakedvezmények a jövő év első felében is fennmaradnak, a SZÉP-kártya várhatóan 2021-ben is megtartja domináns szerepét a cafeteria-juttatások között. A keresletet csupán az csökkentheti e juttatás iránt, hogy az időszakos (és jelenleg is tartó) lezárások miatt számos munkavállaló kártyáján jelentős fel nem használt összeg maradt az év végére, amit a munkavállalók egy része nem kíván majd tovább növelni

- magyarázta Nagy Petra, a BDO Magyarország cafeteria és relokációs munkatársa. Tehát azok körében maradhat igazán népszerű a Szép-kártya cafeteria elem, akik fel tudták használni a 2019-es és 2020-as évben kifizetett összegeket a számláról. Nem csak a további halmozódás elkerülése miatt dönthetnek így a munkavállalók, hanem azért is, mert

a fel nem használt összegekre az utalást követő második naptári évtől 3% kamatot számíthat fel a bank.

A SZÉP-kártya részesedése a cafeteria összértékén belül kutatások szerint már most is több mint 60 százalék. A kötött felhasználása viszont éppen a járvány alatt kedvezőtlennek bizonyult, sokan nem tudták kihasználni például a szállás keretüket. Dr. Bákonyi László adójogi szakértő elemzése szerint ez a kötöttség, illetve hogy a három alszámla nem fed le minden munkavállalói igényt, gondot jelenthet. Különösen a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben, amikor a munkavállalók többségének fizetőképessége jelentősen visszaesett, és a mindennapi gondok mellett egyre kevesebb jövedelmet tud például utazásra vagy éttermi étkezésre fordítani - teszi hozzá az elemző.

Mi lesz a pandémia miatt fel nem használt összegekkel?

Attól függően, mikor érkeztek az adott összegek a Szép-kártyára, évülnek el és kezdi el vonni a pénzintézet utánuk a kamatot. Főként a szálláshely zsebben szoktak a munkavállalók nagyobb összegeket tartalékolni, hogy majd egyben költsék el, azonban sokáig nem érdemes várni, mert 100 000 ezer forint után már 3000 forintot is vonhat a bank havonta.

Éppen 2020 januárjától lépett életbe az a szabály a Szép-kártyán tartogatott, fel nem használt összegekkel kapcsolatban, hogy a juttatás évét követő második naptári év május 31. után a fel nem használt összegek után kamatot kell fizetnie a munkavállalónak, legfeljebb 3%-ot. Ami azt jelenti, hogy a 2019-ben utalt összegek egy része után, amelyek 2020-ban nem lettek felhasználva, 2021-től kamatot számítanak fel a bankok. Ugyanígy a 2020-ban utalt összegek, amelyek 2021-ben, vagyis idén nem kerülnek felhasználásra, 2022-től kamatoznak (a banknak).

A veszélyhelyzet alatt ugyan született egy rendelet, amely szerint ezt a kamatot nem kellett volna megfizetni. Viszont miután a veszélyhelyzet megszűnt, ez az intézkedés is hatályát vesztette 60 nap elteltével. Ősszel ismét veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy valóban elkezdenek-e kamatozni idén azok az összegek, amelyek 2019 óta csücsülnek a Szép-kártyán (mivel például a járvány miatt 2020-ban nem mert elmenni a dolgozó nyaralni). Lapunk szakértőt keresett meg, hogy tisztázza a Szép-kártyákon lévő fel nem használt összegek kérdését:

A vészhelyzet megszűnéséről szóló kormányrendelet 2020.06.18-án jelent meg. Ez azt jelenti, hogy az innentől számított 60 napig volt érvényben az a szabály, hogy a SZÉP-juttatás évét követő második naptári év május 31. után a fel nem használt összegek után a 3%-os kamatot nem kell megfizetni. Mivel ez a rendelet nem lett meghosszabbítva/pontosítva, a 2021-es évben a 3%-os kamatfizetési kötelezettség érvényes a 2019.május 31. előtt utalt összegeknél

- ismertette a Pénzcentrum kérdésére a helyzetet Nagy Petra. 2021-től tehát kamatoznak a 2019. május 31-e előtt utalt összegek, és 2022-ben a 2020-as évben utaltak kerülnek sorra. Ezért érdemes azoknak a munkavállalóknak, akiknek a Szép-kártya alszámláin régóta halmozódnak az összegek 2021-ben, jól megtervezniük, hogyan és mire költik az összegeket ebben az évben, ha nem akarják, hogy a bank kamatot terheljen rájuk.

Arról, ha megkezdődik a kamatok levonása, a bank köteles értesíteni az ügyfeleket, nem fű alatt fogják elkezdeni vonni ezeket az összegeket - viszont a Pénzcentrum szerint jobb megelőzni ezt, és időben eltervezni, mire és mikor tudjuk költeni a Szép-kártya keretet. De mégis mire használhatjuk a szállás, vendéglátás, szabadidő zsebek összegeit, ha a járvány miatt nem lehet majd utazgatni idén se, az éttermek zárva vannak, és se múzeum, se állatkert, stb. ahol a szabadidőnket tölthetnénk?

Erre tudnak költeni a járvány alatt a dolgozók

Valószínűleg, akik szálláshely alszámlára kérték az összegeket, azoknak okoz a legnagyobb fejtörést, hogy használják a járvány alatt ezt a juttatást. Miután már utazási irodáknál is fizethetünk Szép-kártyával és egyre több szálláshely kínál hosszú lejáratú ajánlatokat, kuponokat, ajádékkártyákat, sokkal rugalmasabb lehet az összeg felhasználása. Nem kell előre tudnia a munkavállalónak, mikor engedi majd a járvány, hogy elmenjen nyaralni, megszálljon valahol. Kifizetheti előre a szállást, majd később intézheti a foglalást.

A vendéglátás számla a koronavírus terjedésének ellenére jó szolgálatot tehet: a házhozszállítást vállaló éttermek közül rengeteg fogad el Szép-kártyás fizetést, illetve ha magunk mennénk el a rendelt ebédért, helyben is tudunk fizetni rengeteg helyen a kártyával. Amit sokan nem tudnak, hogy alkoholos italt is fizethetnek Szép-kártyával, míg pl. Erzsébet-kártyával boltban nem lehetett, mert nem számít alapvető élelmiszernek. Tehát akár egy üveg bort is rendelhetünk a vacsorához, és fizethetjük a kártyáról.

Alapesetben a szabadidő alszámláról az összegeket nagyon sokféle tevékenységre lehet felhasználni a gyógymasszázstól kezdve a múzeumlátogatáson, állatkerten, vidámparkon, gyógyfürdőn át egészen a kondibérletig. Azonban most ezek a lehetőségek eléggé beszűkültek. Viszont kevesen tudják, hogy erről az alszámláról az összegeket fel tudják most is használni például optikákban szemüveg vásárlásra, kényelmi cipőt árusító boltokban, vagy sportszerekre.

Sokan nem is gondolnák, de kerékpárszervizek, illetve szaküzletek is sok helyen elfogadnak Szép-kártyát. Persze télen kevesebben használják a kerékpárokat, aztán tavasszal pedig alig kapnak majd időpontot a szervízben. Érdemes még most elvinni egy "olajcserére" a bringát, hogy márciusban már csak fel kelljen ülni rá.

Egy sportbolt online kínálatában pedig találunk olyan eszközöket, amelyekkel nem kell lemondani a mozgásról négy fal között sem, vagy ott vannak például a horgászboltok: a szezonban elveszített szerelékeket is lehet most pótolni vagy beruházni új cuccokra, hogy mire tavasszal indul a szezon ezzel már ne kelljen vesződni.

Sokféleképpen tehát még a járvány alatt is költhetünk a cafeteria összegekből, nem kell ott állniuk a kártyán felhasználatlanul. Ne hagyd kárba veszni ezeket az összegeket akkor se, ha a pandémia akadályokat gördített a felhasználás útjába. Megoldás mindig akad, csak el kell terveznie az embernek, mire költene.

Címlapkép: Getty Images