Brutálisan lemaradt a magyarok tavalyi kedvenc autója: ez vezeti most a toplistát

Komolyan bezuhantak a Suzuki forgalomba helyezései, bár a Vitara még mindig vezeti a hazai SUV-eladásokat, de az összesítésekben már nyoma sincs a japán gyártó tavalyi dominanciájának. Az első két hónap adataiból látszik, hogy a toplistán előkelő helyen szerepelnek a hétüléses autók, amelyekre jár a 2,5 milliós kedvezmény a nagycsaládosoknak. Az állami támogatás-bomba azonban még csak most fog igazán élesedni!

Nem csillapodik az új autók iránti kereslet Magyarországon: a Datahouse legfrissebb adatai szerint februárban 11078 új autó állt forgalomba itthon, ami ugyan kb. 150-nel kevesebb, mint a tavalyi rekordévben volt, de több mint 11 százalékkal több, mint 2018-ban volt.

A márkák közötti verseny is eléggé felborult a tavalyi Suzuki-hegemónia után, februárban a "mi autónk" csak a hatodik legeladottabb új autó lett a magyar piacon, 710 darabbal - viszonyításképpen tavaly februárban magasan vezettek 1679 új autóval, és 2018-ban is bőven 1400 darab fölött zárták a második hónapot. A magyarok kedvenc autója februárban a Toyota volt, amiből 1137-et állítottak forgalomba (ez kereken 50 százalékos növekedés tavaly februárhoz képest), Fordból pedig 1056-ot. A harmadik helyre a Volkswagen ért oda 1032 új autóval.

Az éves eladási adatokat vizsgálva sem áll jobban a Suzuki szénája, sőt: ebben a tegintetben a nyolcadik helyre csúszott vissza a japán márka 1034 új forgalomba helyezett kocsival. Az éves összegzést is a Toyota vezeti 2439 új darabbal, második a Volkswagen 2208-cal, az eddgiek alapján a bronzérem pedig a Dacia nyakába kerül, 1760 új modell került forgalomba 2020-ban. A Suzuki forgalomba helyezései 68 százalékot zuhantak 2019-hez képest, mialatt a Toyota 89,5, a VW 43,1, a Dacia pedig 60,8 százalékkal tudott bővülni 2019 azonos időszakához képest. Az alábbi csárton még szemléltesebb a Suzuki zuhanása:

Rendesen kétvállra fektették a magyarok kedvenc autóját: a Suzuki Vitara ugyan a SUV-kategóriát még elvitte 2020. első két havában, de nem kevesebb, mint 68,4 százalékkal csökkent a forgalombahelyezések száma tavaly ilyenkorhoz képest. Január-februárban 466 Vitarát regisztráltak itthon, míg 2019-ben 1474 ment el két hónap alatt. Szorosan ott liheg a Vitara nyakában a Jeep Renegade, amiből 437 került itthon forgalomba 2 hónap alatt és a Hyundai Kona is a dobogóra állt 331 új modellel. Íme a SUV-ok ötös toplistája:

SUZUKI VITARA 466 db

JEEP RENEGADE 347 sb

HYUNDAI KONA 331 db

SKODA KODIAQ 316 db

DACIA DUSTER 315 db

Az alsó-középkategóriában viszont eléggé helyben hagyták a tavalyi évet uraló Suzuki SX4 S-Crosst, amiből 2020-ban eddig 312 darab állt forgalomba, ez pedig csak az ötödik helyre elég a kategóriában (abszolút összegzésben pedig a 17.-re). Ebben a szegmensben a Toyota Corolla vitte a prímet 844 új darabbal, második a Skoda Octavia 793-mal, a harmadik helyre pedig a Ford Focus ért oda 413 forgalomba állított modellel. Az alsó-közép top 5-je:

TOYOTA COROLLA 844 db.

SKODA OCTAVIA 793 db.

FORD FOCUS 413 db.

KIA CEED 325 db.

SUZUKI SX4 S-CROSS 312 db.

AZ MPV-kategóriába megérkeztek a nagycsaládosok autói, a Dacia Lodgy vezeti a sort, ami az egyik legolcsóbb hétszemélyes autó a piacon, 2020-ban eddig 837 darabot adtak át. Második az Opel Combo Tour 403 darabbal a harmadik legnépszerűbb egyterű idén pedig a VW Touran 317 új forgalomba helyezéssel. A top 5-öt egyébként az olcsóbb modellek dominálják, a Fiat Doblót mi is kipróbáltuk:

DACIA LODGY 837 db.

OPEL COMBO TOUR 403 db.

VOLKSWAGEN TOURAN 317 db.

PEUGEOT RIFTER 228 db.

FIAT DOBLO 211 db.

Kisautóknál a Toyota Yaris nyitotta a legjobban a 2020-as évet, két hónap alatt 577 állt forgalomba, a Renault Clio a második 523 új darabbal, a VW Polóból pedig kereken 300-at regisztráltak. A Dacia ebben a szegmensben is erősnek mondható, a top 5-be két kocsit is delegált: a Logan 262 darabbal a negyedik, a Sandero pedig 258-cal az ötödik. A listában vélhetően komoly változás lesz a közeljövőben, hiszen például a 2020-as Év Autójának tegnap megválasztott Peugeot 208-ból mindeddig 48 darab állt forgalomba - a díj azért komoly hírverést jelent a francia kisautónak.

Felső-középkategóriában csak két modell tudott 100 fölötti darabszámot produkálni 2 hónap alatt: VW Passatból 304 darabot helyeztek forgalomba, a második Skoda Superbből pedig 138-cat. A legjobb ötbe a Toyota, a Ford és a BMW is odaért.

VOLKSWAGEN PASSAT 304 db.

SKODA SUPERB 138 db.

TOYOTA CAMRY 91 db.

FORD MONDEO 90 db.

BMW SERIES 3 85 db.

A miniautók kategóriájában egyértelműen a Fiat 500-as a favorit, 2020-ban 631 darab került itthon forgalomba, míg a második Toyota Aygóból 115. A többi modellből egyelőre nem fogyott 50-nél több, a harmadik KIA Piacantóból 28 darabot helyeztek forgalomba, a negyedik Fiat Panda 14 darabot tudhat magáénak. Ötödik helyre ért oda a Hyundai i10-es (9 db.), amiből most jött ki az új, jártunk a bemutatóján is!

Ez a magyarok új kedvence

Ha az összesített listát nézzük, a január-februári adatok alapján három modell is esélyes arra, hogy az év végén Magyarország kedvenc autója legyen: első helyen a Toyota Corolla áll, de a nagycsaládos támogatásnak köszönhetően a Dacia Lodgy is elég jól szerepel eddig - és még csak most jönnek a hétüléses kocsik, amelyek igen nagyot robbanhatnak, ha azt nézzük, hogy a Magyar Lízingszövetség adatai szerin tavaly csak 6 ezer kérelem került folyósításra, miközben több mint 23 ezret adtak be a nagycsaládosok, így a java még hátra van. A 25-ös toplistán már most is több hétülésest találunk, és vélhetően ahogy folytatódnak az átadások, egyre feljebb kerülnek a ranglistán ezek a modellek.

A tavalyi dobogósok közül egyedül a Skoda Octavia tartotta harmadik helyét, a Vitara és az S-Cross jóval hátrébb sorolódott.

Címlapkép: Getty Images