Bődületes számok a magyar autópályákon: ennyi ellenőrzés gombócból is sok lenne

Minden téren erőteljes növekedést tapasztalt a nyári hónapokban a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Augusztusban az M7-es autópálya napi forgalma megháromszorozódott januárhoz képest, s szinte valamennyi e-matrica típus esetében jelentősen nőtt az értékesített darabszám. A szolgáltató kamerái és szakemberei pedig összesen 123 millió járművet ellenőriztek a nyáron.

Idén júniusban, júliusban és augusztusban összesen 4,6 millió e-matrica talált gazdára, szinte valamennyi matricatípusból több fogyott, mint amennyi 2018 nyári hónapjaiban. (A külföldi rendszámra történő vásárlások száma 2,5 millió volt.)

Arányait tekintve a legnagyobb mértékben a motorosok havi matricája nőtt: darabszámban több mint 30, bevételt tekintve közel 24 százalékos a növekedés. A heti (10 napos) matrica helyett ugyanis mindinkább a havi matricát részesítik előnyben a motorosok. Hasonló a tendencia az autósok körében is: a NÚSZ Üzleti Intelligencia Osztálya szerint a heti (10 napos) matrica helyett ma már egyre többen a havi országos, vagy az éves megyei matricát választják. Ennek tudható be, hogy míg a heti matricából 5 százalékkal kevesebb fogyott, addig a havi országosból 16, az éves megyeiből 13 százalékkal több kelt el. A "leghúzósabb" hónap most is augusztus volt: az eladott e-matricák száma meghaladta az 1,7 milliót.

Nemcsak az értékesítés pörgött fel, hanem az útdíjellenőrzés is. A NÚSZ kamerái és szakemberei a nyáron összesen 123 millió járművet láttak és ellenőriztek - csak augusztusban több mint 45 milliót. Az e-útdíj rendszerben 2,4, az e-matrica rendszerben 4,5 százalékkal növelte az ellenőrzések számát a NÚSZ. (A jogosulatlan úthasználatra vonatkozó adatok feldolgozása jelenleg is tart.)

A nyári balatoni szezon miatt a NÚSZ kiemelten figyelte az M7-es autópálya forgalmának alakulását. Ezen a téren is augusztus volt a legkiemelkedőbb. Szombatonként a sztráda átlagos napi forgalma megközelítette a 45 ezer járművet. Ez majdnem háromszorosa egy átlagos januári szombat forgalmának. A legkevésbé forgalmasnak a keddi napok bizonyultak. A NÚSZ által feldolgozott adatok azt mutatják, hogy a forgalom szempontjából már nincs igazán lényeges különbség a pénteki és a szombati napok között az M7-esen.