Bicskanyitogató: így síelnek most külföldön a magyar sztárok, influenszerek

Habár Magyarország kormánya egy külföldi országba sem javasolja az utazást, ennek ellenére sokan mégis megoldják valahogy, és Ausztriában vagy éppen Szlovéniában síelnek. Összeszedtük, milyen korlátozások érvényesek a ki- és beutazásokra, valamint hol vannak egyáltalán nyitva a pályák.

Február vége, március eleje hagyományosan az olcsó síutak, az utószezon időszaka, idén azonban ez is másként van. A miniszterelnök már a szezon elején felhívta a téli sportok kedvelőinek a figyelmét, hogy lehetőség szerint maradjanak itthon, idén hagyják ki a külföldi sítúrákat.

Ennek ellenére sokan felkerekedtek dacolva a kéréssel és a figyelmeztetésekkel, ha végigpörgetjük a közösségi oldalakat, azt láthatjuk, hogy több magyar influenszer is éppen síel ezekben a napokban. Pedig nagyon nincs egyszerű dolguk, amennyiben mindent a szabályosan szeretnének intézni: sem nyitva tartó sípályát találni nem könnyű, sem pedig kiigazodni az éppen aktuális az egyes országokban érvényben lévő jogszabályok útvesztőjben.

Sőt, a miniszterelnök ma reggeli rádióinterjúban a romló hazai járványügyi adatok kapcsán elmondta, hogy további szigorítások várhatóak: a határokon mindenképp szigorítani kell a mutációk miatt.

Hogy miképp síelnek külföldön a magyar Insta-sztárok? Rejtély.

Nem könnyű kilépni Magyarországról

Nézzük először a ki és beutazást: főszabály szerint a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak hatósági házi karanténba kell vonulniuk 14 napra, amelyet csak önköltségükre elvégzett 2 darab negatív PCR-laboreredmény esetén lehet feloldani. Ám a rendelet hatálya nem terjed ki arra a személyre, aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett.

Ukrajna

2021. 02. 15-től Magyarország zöld fertőzöttségi szintű kategóriában van az Ukrajnába belépni szándékozó személyek számára. A szabályok értelmében a Magyarországról beutazó személynek olyan COVID-19 betegség gyógyítására kiterjedő egészségügyi biztosítással kell rendelkeznie, amelyet Ukrajnában bejegyzett biztosító cég állított ki, illetve olyan külföldi biztosító, amely rendelkezik ukrajnai képviselettel vagy szerződéses alapon ukrajnai partnerrel.

A sípályák nyitva vannak.

Ausztria

A Konzuli szolgálat tájékoztatása szerint Ausztria az utazásra nem javasolt országok listájára került. 2021. február 10-től a beutazás feltétele az azt megelőző 72 órában készült negatív PCR vagy antigén teszt. Amennyiben a beutazáskor nem áll rendelkezésre a negatív teszt, úgy ezt 24 órán belül pótolni kell. A belépés után minden személynek (magyar állampolgároknak is) kötelezően 10 napos karanténba kell vonulnia, melyet legkorábban 5 nap után elvégzett negatív PCR vagy antigén teszt birtokában hagyhatnak el.

Ausztria síterepei nagyrészt nyitva vannak, azonban a szállodáknak és az éttermeknek egyelőre zárva kell maradniuk, ám az ország hivatalos turisztikai oldalán az olvasható, hogy a síelés lehetséges, azonban a korlátozások értelmében csak a helyiek és a belföldi kirándulók számára.

A sífelvonók december 24. óta nyitva tarthatnak, a zárt felvonók fele telítettséggel üzemelhetnek, FFP2 maszk kötelező 14 éves kor felett. Nyitott felvonókon is kötelező a maszk viselése. A tiroli sífelvonók kizárólag 48 óránál nem régebbi negatív teszt birtokában használhatók.

Szlovákia

Magyarország szintén nem javasolja az utazást a világjárvány miatt Szlovákiába. Mindenkire, aki Szlovákia területére belép vagy külföldről érkezik vissza 14 napos házi vagy intézményi karanténkötelezettség vár, abban az esetben is, ha rendelkezik 72 óránál nem régebbi, EU-tagállamban kiállított negatív RT-PCR teszttel. A tesztkötelezettség a kötelező karantén 8. napján lép fel.

Minden belépő személynek regisztrálnia kell magát legkésőbb a határon és házi, vagy intézményi (amennyiben nem rendelkezik Szlovákiában lakcímmel) karanténba kell vonulnia, amíg nem rendelkezik negatív RT-PCR teszttel.

A kialakult járványhelyzet súlyosságára tekintettel a kormány döntése alapján a szlovákiai kijárási tilalom 2020. december 19-től 2021. március 19-ig került bevezetésre (folyamatos hosszabbítása várható), amely naponta reggel 5 órától a következő nap hajnali 1 óráig van érvényben.

Szlovákiában január 1-től a síközpontok (szálláshelyek, sífelvonók, síkölcsönzők) bezártak. A síközpontok szállásain január 1. előtt megkezdett üdülés még befejezhető, de a tartózkodás nem hosszabbítható meg, újabb foglalásra nincs lehetőség.

Olaszország

Magyarország nem javasolja az utazást a világjárvány miatt, Magyarországról és Európai Uniós tagállamokból a beutazás lehetséges, a beutazást megelőző 48 órán belül elvégzett PCR vagy antigén gyorsteszt negatív eredményét a beutazó köteles bemutatni. PCR teszt hiányában a belépést követően a legrövidebb úton, privát járművel kell visszatérni a lakóhelyre 14 napos járványügyi megfigyelés, karantén céljából.

Olaszország a pandémia miatt bevezetett szükségállapot hatályát 2021. április 30-áig meghosszabbította. A hatályos járványügyi jogszabály Olaszország egészét a koronavírus járvány súlyossága alapján három zónába osztja (legsúlyosabb vörös, közepesen súlyos narancssárga, mérsékelten súlyos sárga zóna). Olaszország egészében este 10 és hajnal 5 óra között kijárási tilalom van érvényben.

Az olasz egészségügyi miniszter, Roberto Speranza nem engedélyezte a sípályák február 15-től tervezett megnyitását, és március 5-ig meghosszabbította a zárva tartásukat.

A tárcavezető azonnali rendelkezéssel hatályon kívül helyezte a sípályák megnyitásáról szóló döntéseket, amelyeket a tartományok hoztak még az előző kormány intézkedései alapján

Románia

Romániában jók a hóviszonyok, a Hargitán új pályák is megnyitottak, folyamatosan lehet síelni, de az utazási korlátozásokat érdemes figyelembe venni: a Romániából visszatérőkre kötelező tíznapos karantén vár, amit két PCR-teszttel ki lehet váltani (ráadásul hétfőtől Románia újra szigorított, negatív PCR-teszttel is csak azok léphetnek be Magyarországról, akik 72 órán belül elhagyják az országot) - mondta el a Sielők.hu alapító-főszerkesztője, Wesselényi Andrea az Inforádiónak február közepén.

Szlovénia

Magyarország Szlovéniába sem javasolja az utazást a világjárvány miatt. Február 13-tól a belső schengeni határ átlépése minden határátkelőhelyen lehetséges: a szlovén-magyar, a szlovén-osztrák és a szlovén-olasz határon.

A piros országból érkező állampolgárok (Magyarország is a piros országok közé tartozik) számára a szlovén hatóságok 10 napos hatósági karantént rendelnek el, mely egy 48 óránál nem régebbi, uniós vagy schengeni tagállamban, illetve a szlovén fél által elfogadott harmadik országbeli laboratóriumokban készített PCR-teszt, illetve az uniós vagy schengeni tagállamban készített, 24 óránál nem régebbi gyorsteszt negatív eredményének határon történő bemutatásával kiváltható.

Szlovéniában járványügyi vészhelyzet van hatályban. Február 15-től engedélyezett a mozgás az egész ország területén, megszűnik az önkormányzatok közötti átjárási tilalom, azonban az éjszakai kijárási korlátozás érvényben marad (minden nap 21:00 és 06:00 óra között). A gyülekezés február 15-től max. 10 főnek engedélyezett.

Február 15-től minden bolt kinyithatott, a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfeleknek nem kell negatív koronavírus-tesztet bemutatniuk. Szállodákat továbbra is kizárólag diplomaták, üzletember-delegációk és sportolók vehetik igénybe. A közösségi közlekedés fele kapacitással ugyan, de működik.

A sífelvonókat 2021. február 15-től 7 napnál nem régebbi negatív teszttel lehet igénybe venni. Kötelező a maszkviselés (néhány kivételtől eltekintve) bel- és kültéren (ha nem biztosítható a 2 m távolság), illetve a személyautókban, amennyiben nem egy háztartáshoz tartozó személyek utaznak együtt.





