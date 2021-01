Bevállalósak a magyar celebek: ilyen trópusi szigeteken vészelik át a 2. hullámot

A szigorú utazási szabályok és a továbbra is zajló koronavírus-járvány sem rettentette el a magyar sztárokat az utazgatástól. Berki Krisztián és felesége, Mazsi már karácsony előtt elutazott a Maldív-szigetekre, ahonnan mára továbbutaztak Dubaiba. Gelencsér Tímea pedig már Dominikán élvezi a napsütést, igaz ő az Exathlon Hungary harmadik évadának forgatása miatt utazott, nem csak telelgetni. A Pénzcentrum összegyűjtötte, milyen feltételekkel lehet jelenleg utazni a télen leginkább kedvelt országokba, szigetekre.

Berki Krisztián és Mazsi az ünnepeket a Maldív-szigeteken vészelte át, ahonnan január elején álltak tovább. A legújabb instagram posztjuk arról árulkodik, hogy ott is remek idő van, pont megfelelő a telelésre. Szintén a trópusokról jelentkezett a minap Gelencsér Tímea is, aki most tért vissza harmadszor Dominikára. Míg az Exatlon Hungary első évadában versenyzőként utazott a szigetországba, később már stábtagkként térhetett vissza, ahogy idén is. Így Timi nem pihenni, hanem dolgozni utazott a festői szigetre. Amikor már a reptéren volt, bejelentkező posztjából kiderült, hogy már ő is szívesen elfelejtené a járványidőszakot:

Érdekes az utazás így Covid idején, nincs meg az az igazi boldog utazós, nyüzsgő reptéri hangulat. Megfogadtam, hogy nem töltök fel maszkos képet, mert nem akarok erre az egészre emlékezni, ha egyszer vége lesz, de szerettem volna a reptérről bejelentkezni, itt pedig muszáj. Remélem, hamarosan visszakapjuk a régi életünket

- írta az Instán. A legtöbben csak irigykedve nézhetik a közösségi médiában, milyen szebbnél szebb helyen járnak a magyar sztárok a járvány ellenére. Ugyanis a szigorú utazási szabályok miatt, vagy mert jelen helyzetben nem engedhetnének meg olyan kiadásokat maguknak, mint az utazgatás, marad az álmodozás. Vagy mégsem? Utána jártunk hová és milyen feltételekkel lehetne elutazni mégis telelni.

Továbbra sem biztonságos utazni

A Konzuli Szolgálat honlapján arról tájékoztatja a magyar állampolgárokat, hogy a jelenlegi koronavírus fertőzés okozta helyzetben a külföldre utazás nem biztonságos, így a 408/2020. Kormányrendelet alapján az egyes országok az I. utazásra nem javasolt biztonsági kategóriába kerültek. A rendkívüli, halaszthatatlan utazások kivételéről az alábbi linken talál tájékoztatás.

A külföldre utazás jelenleg a szokásosnál nagyobb kockázattal járhat, mivel a vírus terjedése előre nem meghatározható, országról-országra, óráról-órára változhat. A vírus terjedése egyúttal magával hozhatja a közlekedési lehetőségek váratlan módosulását, szűkülését, mely kiszámíthatatlan helyzeteket okozhat a megtervezett utazások során. Ezért kérjük a magyar állampolgárokat, hogy külföldi utazásukról alapos megfontolás alapján döntsenek, s e célból folyamatosan kövessék figyelemmel a Konzuli Szolgálat utazási tanácsait is

- írják. A világjárvány miatt a Külgazdasági és Külügyminisztérium utazásra nem javasolt országgá és térséggé (I) minősítette a világ összes országát - bizonyos esetekben enyhébb kategóriába (II) esnek olyan országok, mint Ausztria, Ciprus, Málta, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc (a teljes lista itt olvasható).

Ezek az országok akkor jelentenek kivételt, ha bírósági vagy hatósági eljáráshoz, halaszthatatlan üzleti tevékenység vagy egyéb munkavégzés, egészségügyi ellátás igénybevétele, hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, fuvarozás, halaszthatatlan családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel, hozzátartozó gondozása, ápolása, vagy kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel céljából történik.

A külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása idején

- tájékoztat a Konzuli Szolgálat, és azt is jelzik, hogy az egyes országokba történő beutazás feltételeinek meghatározása, a beutazási szabályok értelmezése, s a változásokról történő tájékoztatás az adott ország illetékes hatóságainak hatáskörébe tartoznak, így

teljességgel megbízható tájékoztatást a beutazási feltételekről az adott ország magyarországi, vagy Magyarországra akkreditált nagykövetsége adhat.

A különböző országokba történő beutazás általános feltételeiről a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint az adott országokba akkreditált külképviseletei minél körültekintőbben igyekeznek tájékozódni és tájékoztatást nyújtani a mindenkori rendelkezésre álló információk alapján.

Legkedveltebb téli úticélok az elmúlt évekből

Kanári-szigetek

Tenerife, Gran Canaria, vagy Fuerteventura nem csak télen, hanem egész évben kedvelt utazási célpont csodás klímája, és tengerpartjai miatt. A Kanári-szigetek Magyar Tiszteletbeli Főkonzulátusa által közzétett tájékoztatók szerint beléphet Tenerifére az a turista, akinek előre lefoglalt szállása van egy hivatalosan nyilvántartott turisztikai szálláshelyen és az erről kiállított igazolást érkezéskor be tudja mutatni.

Minden esetben kötelező az érkezést megelőző 72 órán belül elvégzett PCR teszt negatív eredményének bemutatása is.

Nem léphetnek be a szigetre azok, akik magánszállásra vagy családokhoz érkeznének. Ezek a korlátozások már az ünnepek előtt érvényben voltak, azóta pedig az emelkedő esetszámok miatt csak további szigorításokra lehet számítani. Szigorítás várható tovább Gran Canarian és Lanzarotén is.

Málta

A jelenlegi magyar időjárásnál enyhébb klímájú Málta is kedvelt célpont télen, főleg azok számára, akik nyáron nem bírnák elviselni a hőséget, de szívesen megcsodálnák a szigetet. Jelenleg 15-19 fokokat mérnek a szigeten. A beutazáshoz azonban ebben az esetben is kell a PCR-teszt.

Máltán ugyan július 15- től részlegesen feloldották a beutazási tilalmat, de a COVID járvány második hullámának erősödésével ismét egyre szűkül a korlátozásmentes beutazás lehetősége. A legutolsó felülvizsgálat során Magyarország is átsorolásra került a korlátozásmentes kategóriából a részleges korlátozásokkal járó sárga kategóriába. Ennek megfelelően 2020. október 23-án éjféltől Magyarországról csak 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt bemutatása mellett lehet belépni Máltára - írja a konzulátus honlapja.

Amennyiben ezzel a beutazó nem rendelkezik, akkor Máltán kötelezik tesztelésre és annak negatív eredményéig vagy 14 napos időtartamra kötelező otthoni karanténba kerül. A fertőzéses esetszámok növekedése következtében a máltai kormány szigorúan szabályozta a rendezvényeket és sok turisztikai és kulturális esemény törlésre került. 2020. október 17-től a bárok bezárnak éjjel 11 órakor és a maszk viselése kötelezően kiterjesztésre került a közterületekre a szabadban is.

A rendelkezés megsértése 50 EUR helyszíni bírsággal járhat.

Szicília

Szintén enyhébb klímája miatt kedvel téli úti cél az olasz sziget. Olaszországban egy 2020. december 3-án elfogadott, 2021. január 15-ig hatályos rendelet alapján a járvány súlyossága szerint osztályozzák a régiókat, amelyekre külön szabályok vonatkoznak. Vörös zónába jelenleg egy régió sem tartozik, narancs zónában is csak Abruzzo. Szicíliára a sárga zóna szabályozása érvényes, vagyis kijárási tilalom este 22 és hajnali 5 óra között, a múzeumok, kiállítások zárva vannak, a nem élelmiszert-gyógyszert árusító üzletek nyitvatartása is korlátozott.

A Magyarországról beutazók a belépést megelőző 48 órán belül elvégzett PCR teszt negatív eredményét kötelesek bemutatni, ellenkező esetben belépésüket követően a legrövidebb úton, privát járművel visszatérni lakóhelyükre ahol 14 napra járványügyi megfigyelés alá, karanténba kerülnek, akkor is, ha tünetmentesek. (A repülővel érkezők esetén a repülőtér tranzitzónájának elhagyása nélkül lehetőség van a hazautazás légi úton történő folytatására, a jegyen jelzett úticél eléréséig). A beutazó köteles gondoskodni arról, hogy lakóhelyét tömegközlekedés igénybevétele nélkül elérje.

Ciprus

A most is túlnyomóan napos szigeten jelenleg is 20 fok van, így jó úti cél lehet azoknak, akik a D-vitamin készleteiket töltenék fel. Ciprus három beutazási szabályozási kategóriába sorolja az országokat, Magyarország a "C" kategóriába tartozik. A "C" kategóriába sorolt országok az "A" és "B" csoportba sorolt országokhoz képest magasabb kockázatú országok., így az ebbe a kategóriába tartozó országokból érkezők esetében csak a szigeten élő ciprusi állampolgárok és családtagjaik (külföldi házastársaik, kiskorú gyermekeik, szüleik), valamint a Cipruson jogszerűen tartózkodó lakosok és a Bécsi Egyezmény alapján jogosultak belépése engedélyezett. Telelni így sajnos nem lehet Cipruson egyelőre, meg kell várni, amíg átsorolják hazánkat egy enyhébb kategóriába.

Ibiza, Mallorca

A Baleár-szigetek szintén kedvelt, könnyen megközelíthető úti célok télen. Mivel közigazgatásilag a szigetek és a szárazföldi területek között nincsen eltérés , a spanyolországi szabályok érvényesek a szigetekre is - mind a turisztikai célú tartózkodás, mind a letelepedés tekintetében . 2020. november 23. napjától a Spanyolországba légi vagy vízi úton történő beutazáskor valamennyi beutazónak, aki kockázatosnak minősített országból (többek között Magyarországról) érkezik, rendelkeznie kell a beutazástól visszafelé számított 72 órán belül elvégzett, a SARS-CoV-2-re vonatkozóan negatív eredményű fertőzésdiagnosztikai tesztet igazoló elektronikus vagy papír alapú eredeti dokumentummal, amelyet spanyol, angol, francia vagy német nyelven állítottak ki. (Ezektől eltérő nyelven kiállított dokumentum esetén szükséges annak hiteles fordító általi lefordítása spanyol nyelvre).

A spanyol hatóságok által elfogadott tesztek, amelyekkel eleget lehet tenni a fenti kötelezettségnek: PCR (RT-PCR) teszt, TMA (Transcription-Mediated Amplification) teszt, illetve ezzel egyenértékű, molekuláris technológián alapuló teszt. A spanyol szigeteken ugyanúgy kijárási korlátozás, kötelező maszkviselés és gyülekezési tilalom van érvényben. Bármilyen utazás tervezése mellett ezekkel is érdemes számolni.

Madeira

Az Európai Unió és a schengeni térség országaiból szabadon be lehet utazni Portugáliába, sem karantén- sem tesztkötelezettsége nincs az utasoknak nyár óta. Azonban a kontinentális Portugáliától eltérően az Azori-szigeteken és Madeirán, a leszálláskor 72 óránál nem régebbi negatív teszteredménnyel kell rendelkezni, vagy a tesztet a repülőtéren végzik el.

Nem szabad elfelejteni, hogy az utazás végeztével a Magyarországra történő beutazásra is vontakozhatnak külön szabályok.

Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja (a továbbiakban együtt: magyar állampolgár) személyforgalomban Magyarországra történő belépése során - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel - egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles - írja a konzuli honlap. Akkor is, ha nem áll fertőzés gyanúja, 10 napos házi karanténba kerül a beutazó.

A karantént a járványügyi hatóság engedélyével el lehet hagyni PCR-tesztelés céljából 2 alkalmmal (48 órán belül), és amennyiben a teszt negatív, a házi karantént is feloldhatja a hatóság.

