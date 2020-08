Besárgult az ország: szupercella, villámárvíz jön, heves vihar csap le

Hat megye kivételével az egész országra másodfokú figyelmeztetést adott ki az OMSZ zivatar miatt.

Hat megye kivételével az egész országra másodfokú figyelmeztetést adott ki az OMSZ zivatar miatt keddre. Ez azt jelenti, hogy rengeteg helyen

hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani.

A villámlások mellett ráadásul kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! A maradék hat megye sem úszta meg persze, ezeken a helyeken elsőfokú riasztás van érvényben. A legtöbb csapadék és a legerősebb zivatarok a déli, délnyugati tájainkat érinthetik. Itt akár szupercellák is kialakulhatnak: jégesőt, felhőszakadást, villámárvizet is okozva az érintett térségben!

A heves zivatarveszély ráadásul szerdáig mindenképp kitart, az egész országra veszélyjelző figyelmeztetés lesz érvényben, három megyében ráadásul másodfokú lesz a készültség.

A viharos időjárás ezután a keleti országrészen gyakorlatilag megszűnik, azonban a középső és nyugati megyékben továbbra is elsőfokú veszélyjelzés lesz érvényben.

Címlapkép: Getty Images