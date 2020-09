Bemutatták az új Daciákat: dízelmotor nélkül érkeznek a filléres népautók

Megérkezett a Dacia Sandero, Sandero Stepway és Logan új generációja: ezekhez már csak benzinmotorral lehet már hozzájutni, ám az LPG-vel is üzemelő változat egészen hihetetlen távot tud megtenni egy tankkal. A kocsikba fejlett technika kerül, és - ilyen még nem volt a Daciánál - napfénytetőt is lehet rendelni.

Bemutatkoztt a megújult Dacia Logan és Sandero: a modellek dizájnban elég nagyot ugrottak elődeikhez képest, és technikailag is sokat fejlődött a Renault tulajdonában lévő márka. Az újdonságok közös vonása a nemrégiben megújult Renault Clio által is használt CMF platform, illetve az elektromos szervókormány, az új LED-fényszóró, a kulcs nélküli indítás, a vészfékasszisztens, a holttérfigyelő, a tolatókamerával kiegészített parkolósegéd, az elektromos kézifék, az automata ablaktörlő, és a visszagurulás-gátló. Ezek mellett az új kocsikban akár vezeték nélkül is csatlakoztatható Apple Car Play és Andoid Auto is funkcionál. Nagy újdonság még, hogy a Sandero lesz az első olyan Dacia, amelybe lehet rendelni elektromos napfénytetőt is.



A három új modell. Fotó: Dacia A három új modell. Fotó: Dacia

A dízelektől búcsúzhatunk, az új generációkban csak 3 hengeres benzinmotor lesz: a 65 lóerős teljesítményű 1 literes szívómotor jelenti a belépőszintet, ami mellé ötfokozatú kéziváltót szerelnek.Emellett egy 0,9 literes turbómotor is van a kínálatban 6 fokozatú váltóval, a legerősebb erőforrás pedig a 100 lóerős TCe lesz, ami LPG-vel is képes üzemelni, így pedig a csúcsmodell akár 1300 kilométert is el tud menni egy tankolással.

A Sandero csomagtere 328 literes, míg az új Loganban 528 liter a pakolótér. Árakat egyelőre nem közölt a Dacia, a forgalmazás a következő hónapokban kezdődik majd.



Az új Sandero és a magasított Stepway-változata. Fotó: Dacia Az új Sandero és a magasított Stepway-változata. Fotó: Dacia

Jelenleg a Sandero mostani generációja a legolcsóbb új autó Magyarországon: 2,75 millió forint az indulóára - kíváncsiak leszünk az új árcédulákra.

Címlapkép: Dacia