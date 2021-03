Bedőlhet 2021 nyara is: óriási pácban, aki már foglalt üdülést

Pár hete meredek emelkedésnek indultak a leadott szállásfoglalások számai: látszik, hogy az embereknek tényleg elegük van, utazni szeretnének, kiszakadni a sűrű és egyhangú mindennapokból. Ám hogy ez az álom mikor válhat valósággá, óriási kérdés. Utazási szakértők éppen arra keresik a választ, hogy miben fog különbözni a 2021-es nyarunk a tavalyitól, de egyelőre rengeteg a kérdőjel. Egy biztos: csak az oltás jelenthet megoldást.

Hogy miképp fog alakulni a nyári szezon, egyelőre még fogalmunk sincs, már csak azért is mert napról napra egyre messzebb sodródunk a nyitástól: a miniszterelnök legutóbb múlt pénteken, március 19-én jelentette be, hogy meghosszabbítják az érvényben lévő korlátozásokat, sőt, péntekig eldől, szigorítani kell-e a húsvéti ünnepekre.

A nyári vakációról tehát csak álmodozhatunk egyelőre, mégis beszélni kell róla, nem csak azért, mert a magyarok is elkezdtek mocorogni (egyre többen foglalnak), és mert a turizmus, vendéglátás szektor hazánkban igen széles, és rengeteg szakember került a szakadék szélére.

Utazni, nyaralni tehát szinte biztosan fogunk, de hogy hová és milyen körülmények között, mely szabályok mentén, az ma még nagy kérdés. Az azonban már látszik, sőt, egy évvel ezelőtt is tisztán látszott, hogy a hangsúly a zsúfolt szállodák és vízpartok irányából eltolódott a zöldturizmus, azaz a természet, a tér, és az egyedüllét irányába. Elég kimenni akár csak egy hűvös tavaszi hévégén a környező erdőkbe, egészen biztosan azt fogjuk tapasztalni, hogy szinte tömeg van - legalábbis a korábbi évekhez viszonyítva. Ez persze összefüggésben van a boltzárral, és az egyéb szórakozási lehetőség lecsökkenésével, ám szakemberek szerint a pandémia után (után?) sem fog pontosan ugyanoda visszarendeződni a piac, ahol 2020 elején volt.

A BioNTech két alapítója pont a hétvégén beszélt arról egy német lapnak, hogy sok országban csak nyár végére oldhatják fel a járványintézkedéseket, és legalább egy év lesz még, mire világszerte sikerül megszerezni az ellenőrzést a koronavírus terjedése felett.

Mert nem csak minket, magyarokat feszít a kíváncsiság, de az egész világ lélegzetvisszafojtva várja a pandémia végét, hogy visszaálljon az életünk a normális kerékvágásba és minden olyan legyen, mint azelőtt. Az amerikai Huffpostnak szakértők nyilatkoztak az ország minden szegletéből, hogy felvázolják a lehetséges forgatókönyveket. Abban mind egyetértenek, hogy a tavalyi nyárhoz képest már könnyebb lesz ez a szezon, bár figyelemben kell venni, hogy az USA-ban március 18-ig a lakosság 34,1 százaléka kapta mega vakcinát, hazánkban ez az arány 19,1 százalék.

Ki, a szabadba: zöldturizmus

"Ezek az oltások jelenthetik a teljesen kiutat a pandémiából" - mondta David Aronoff, a Vanderbilt Egyetem Orvosi Központ fertőző betegségekkel foglalkozó osztályának igazgatója. Arra számítanak, hogy a szabadtéri összejövetelek száma fog növekedni először, ami végeredményben biztonságos módja a baráti együttléteknek, ugyanakkor kockázatosnak tartják az oltatlan emberek másokkal való találkozását - ezt mindenkinek számításba kell vennie, aki a vakcina ellen dönt.

Éttermek: korlátok nélkül?

A szabadtéri étkezés és italozás a megfelelő távolságokkal és fizikai korlátokkal hazánkban is ésszerű forgatókönyvnek tűnik. Ez egyrészt a fogyasztóknak lenne áldásos, hiszen valljuk be, néhány ételnek kifejezetten rosszat tesz az utaztatás, ugyanakkor a vállalkozók is fellélegezhetnének,

ha legalább a teraszon fogadhatnának ültetett vendégeket, akik nem csak ételt, de italt is rendelnének.

A strandon túl

De a strandoktól, medencéktől sem kell tartani a nyáron, feltéve ha körültekintően és ésszerűen használjuk őket. "A strand nagy előnye, hogy nagy területen helyezkedik el, ahol könnyebb tartani a megfelelő távolságokat, ugyanakkor számos részletre érdemes odafigyelni, például kétszer is gondoljuk meg, felmászunk-e a vízicsúszdára, vagy hogy mennyire úszunk közel egy ismeretlenhez. Esetleg érdemes lenne elgondolkodni azon, mi lenne, ha kizárólag oltási igazolvánnyal lehetne látogatni ezeket a létesítményeket.

Nyaralások?

A hosszabb szabadidős utazások és a vakációk ideje még nem jött el, az amerikai és Járványügyi Központ is azt javasolja, hiába a magasabb átoltottsági arány, hogy amíg nem tartják teljes mértékben ellenőrzésük alatt a járványt, addig senki ne utazzon, akinek nem feltétlenül muszáj.

A belföld lesz idén is a magyar utazók figyelmének a középpontjában minden bizonnyal. A külföldi utazás gondolata is szerepet fog játszani, arra is nagy igény lesz a magyarok részéről a több hónapos bezártságot követően, főként a beígért, és a WHO által is szorgalmazott vakcinaútlevél birtokában.

Ami keresztbe húzhatja a számításainkat: mutánsok

Az oltások ütemének alakulásának fényében tehát van okunk bizakodni, ha egyre többen regisztrálnak, és egyre többen jutnak hozzá a vakcinához, ugyanakkor ahogy a cikk is figyelmeztet, hogy a mutálódott vírusoktól való félelmünk jogos.

Európában és Magyarországon is a különböző mutáns vírusok terjedése vezet a fertőzésszám növekedéséhez. Magyarországon is az angol mutáns a domináns, amelyik sokkal jobban terjed emberről emberre, súlyosabb megbetegedéseket okoz, fiatalabbakat is meg tud támadni, és halálosabb, mint a korábbi variánsok.

Szlávik János példaként említette, hogy Nagy-Britanniában a védőoltások segítségével sikerült meggátolni a nagyobb járvány kialakulását, ott csökken az esetszám és a kórházba kerülők száma. Álláspontja szerint Magyarországon tovább kell oltani, hogy a legtöbb ember megkapja legalább az első oltást. Az országokban, ahol sokat oltanak, elkezdett csökkenni az esetszám, illetve a kórházba kerülők és a halálos áldozatok száma is, ezért az emberek, ezt látva, sokkal jobban bíznak a vakcinákban.

Szlávik János három napja egy friss tanulmányra hivatkozva beszámolt arról, hogy ha a fertőzésből felgyógyultak 15, újabban akár 30 százalékát érintő úgynevezett hosszú Covid-szindrómában szenvedők a gyógyulás után három hónappal védőoltást kapnak, akkor a vakcina "komoly jótékony hatással lehet" a tüneteikre.

Címlapkép: Getty Images