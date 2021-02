Bajban a gyógyfürdők: elkerülheti a csődöt Harkány, Gyula, Zalakaros, Hajdúszoboszló?

Már a világjárvány tavalyi első hullámában jellemzően a hazai fürdők utolsó szabad pénzeszközeiket is felélték. A nyár, közepesnek is alig mondható, pár hónapos szezonja pedig arra volt jó, hogy életben maradjanak, majd novembertől újfent pár nap leforgása alatt tűnt el a pénztáraktól, medencékből, fürdőgyógyászati kezelőhelyiségekből a vendég. A hazai fürdők azóta is bevételek nélkül, kényszerpihenőn várják az újranyitást, rég felélték utolsó tartalékaikat is, többnyire hitelből finanszírozzák a leállás nem kis költségeit. Mi a helyzet most, a második hullám vége-felé a vidéki fürdővárosokban? Ennek járt utána a HelloVidék.

Iparági szakértők szerint Magyarországon annyiban még speciálisabb a helyzet, hogy a mostani járványhelyzeten kívül is csak a 10 legnagyobb fürdő nyereséges, a többi eleve veszteséges. Annyira magas fix költségekkel kell operálni, hogy 450-500 ezer éves látogatószám alatt nem lehet kihozni egy rentábilis működést.

Egy olyan ágazat került most padlóra, amely 18 ezer munkavállalót foglalkoztat, közel 70 milliárd forint árbevételt generál, az elmúlt években folyamatos bevételnövekedésről számolhatott be. Tavaly az első 8 hónapban a prognosztizált 100 milliárdos éves bevételhez képest 50 százalékos kiesést kellett elszenvedniük.

A gyógyfürdők köré azonban egész települések és szolgáltatóipar is kiépültek, ahol szintén egyre nagyobb a baj. Mi sem bizonyítja jobban, minthogy 13 leglátogatottabb térségből 10-ben gyógyfürdő vonzza a vendégeket. Stratégiai jelentőségű ezért, hogy a vidéki gyógyfürdők valahogy mégis tovább működjenek.

