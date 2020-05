Azt hiszik, vége a járványnak: megrohamozták a Skanzent a magyar családok

Szombaton újra megnyitotta kapuit a szentendrei Skanzen, a részlegesen látogatható szabadtéri múzeumnak 800-1000 látogatója volt a két nap alatt - mondta el Cseri Miklós, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója a Kossuth Rádió reggeli műsorában kedden.

"Ekkora kihagyás után és a társadalomban meglévő óvatos viselkedésmód mellett ez szép látogatószámnak tekinthető" - hangsúlyozta a főigazgató, aki beszélt arról is, hogy a múzeumot még tavaly novemberben zárták be és március 15-én nyitották volna meg, de erre már nem kerülhetett sor. A főigazgató számításai szerint az éves látogatószámuk mintegy 30-35 százalékát veszítették el a járvány miatt és a százmillió forintot is eléri az a bevételkiesés, ami a múzeum egyéb szolgáltatásaiból folyt volna be.

A főigazgató elmondta, hogy várják a kormánynak azt a döntését, amely lehetővé tenné a zártterű múzeumok megnyitását. Ez a rendelet szükséges ahhoz, hogy a lakóházakat és a kiállításokat is megnyithassák. A főigazgató szerint ha ez sikerül, pünkösdkor már teljes kapacitással, a tájházak, közösségi helyiségek megnyitásával üzemelhet a múzeum.

Cseri Miklós elmondta, hogy a múzeumot akkor is elővigyázatosan, a megfelelő biztonsági intézkedéseket betartva lehet majd látogatni. Ezekről információs táblát helyeznek el a bejáratnál. Folyamatosan fertőtlenítenek és arra kérik a látogatókat, hogy ne csoportosuljanak, ügyeljenek a távolságtartásra, zárt helyeken pedig viseljenek maszkot.

A főigazgató elmondta, hogy a pünkösdi teljes nyitás esetén az élő történelmi helyszíneken bemutatókkal, vásárral várják majd a látogatókat, de a csoportosulás elkerülése érdekében koncerteket, táncos bemutatókat még nem rendeznek.

A főigazgató a szabadtéri múzeum újdonságairól beszámolva elmondta, hogy az erdélyi tájegység építése nem állt le, folyamatosan épülnek a házak és a tervek szerint 2022 márciusában nyílik meg az új tájegység a látogatók előtt. Készítettek egy kiállítást az összetartozás éve alkalmából, ami jelenleg virtuálisan látogatható, de amint lehetséges lesz, csaknem 900 négyzetméteren mutatják majd be az I. világháború és Trianon hatását a vidéki élet átalakulására - közölte Cseri Miklós.

