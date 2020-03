Autót vennél? Így működik az ingyenes rendszám lekérdezés: ügyfélkapu kell hozzá

Régóta megy az ingyenes rendszám lekérdezés ügyfélkapu kell hozzá. Az autó lekérdezése hasznos, de sokan nem ismerik a rendszert: így működik a rendszám lekérdezés 2020 tavaszán.

2019 januártól rendszám alapján lekérdezés altal megtudhatók az autó műszaki adatai: a kilométeróra állása, a jármű baleseti előélete, ​az eredetiségvizsgálaton készült fényképek is. A tulajdonos személyes adatai nem hozzáférhetőek ingyenes rendszám lekérdezéskor.

A gépjármű lekérdezés ügyfélkapu rendszeren beresztül működik, bárki igénybe veheti jogcím igazolása és mennyiségi korlátozás nélkül. Sokan elvesznek a bürokrácia útvesztőjében, így a Pénzcentrum összerakott egy segédletet, hogy könnyebben menjen az autó lekérdezése ingyen rendszám alapján.

Nulladik lépés: az ügyfélkapus fiók megléte. Ennek hiányában nem fogod tudni használni az autó lekérdezés rendszám alapján funkciót.

Ha van ügyfélkapud, akkor jelentkezz be erre a felületre. Már eléd is tárul a rendszámos kereső, itt a rendszám mellett be pipálni, hogy mit szeretnél tudni az autóról.

Ezt követően fogadd el az adatközlési tájékoztatóban foglaltakat, és már meg is jelenik a jármű adatlapja. Előfordul, hogy az autó bizonyos adatairól nem szolgáltatható adat. Ilyenkor szedd ki a vonatkozó pipát és egyből újbóli kereséssel próbálkozz. Az a legtisztább, ha mindent bepipálsz, és akkor kiadja az összes rendelkezésre álló adatot a rendszer.

A letöltés gomb megnyomásával juthatsz hozzá az adatokhoz, ezt érdemes lementeni a gépedre is. A dokumentum tartalmaz egy linket, ahol megtekintheted, milyen képek készültek az egyes vizsgáztatásokkor az autóról. Ne ijedj meg, a lekérdezés után egy e-mailt is fogsz kapni a Belügyminisztériumtól: Átvételi értesítő (Feladó: BELUGYJSZP, Dokumentum: Hatarozat..." lesz a tárgy, semmi különös nincsen benne, csak a tény, hogy engedélyezték az adatigénylésedet.