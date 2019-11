Autósok figyelem: fontos határidő közeleg, ezreket spórolhatsz, ha gyors vagy

A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) arra figyelmezteti az érintett, váltani szándékozó autósokat, hogy mivel a december 1-jei határidő idén vasárnapra esik, kgfb-szerződésük személyes vagy levélben történő felmondását legkésőbb november 29-ig juttassák el biztosítójukhoz.

"A korábbi években tapasztalt tendenciák szerint az utolsó hét során zajlik le az év végi szerződésváltások mintegy 40 százaléka, vagyis az előzetesen becsült 130 ezer váltóból 50 ezer gépjármű-üzemeltető a következő napokban fog lépni - jelzi előre Papp Lajos, a FBAMSZ gépjárműszekciójának elnöke - Mivel a felmondásnak a határidőre be is kell érkeznie, azt levélben szerdáig, a biztosító ügyfélszolgálati irodájában pedig legkésőbb péntekig lehet jelezni. Az elektronikus úton történő felmondásra még a hétvégén is lesz lehetőség, az erre vonatkozó határidőkről az adott felületeket üzemeltető alkuszok vagy biztosítók adnak tájékoztatást."

A független alkuszok előzetes visszajelzései szerint idén az év végi kampányban a szerződések felét három biztosító, a K&H, a Genertel és a Groupama köti.

Az idei évben is tízből kilenc szerződésváltás már a független alkuszokon keresztül zajlik, ami annak is köszönhető, hogy ők kínálják a legösszetettebb ügyféltámogatást. Kalkulátoraik megbízhatóan hasonlítják össze a biztosítók árajánlatait, a kalkulált díjra pedig árgaranciát is vállalnak. A hitelességet garantálja az is, hogy az alkuszportálok működését és kalkulációs pontosságát az MNB szúrópróbaszerű vizsgálatokkal is ellenőrzi.

Az alkuszok a kalkuláción túlmenően olyan szolgáltatásokat is nyújtanak, mint az előző szerződések felmondása, az együttkötési kedvezmények és ingyenes kiegészítők bemutatása, segítség az esetlegesen elakadó biztosítási adminisztráció előremozdításában, vagy éppen - megfelelő meghatalmazás birtokában - kárrendezési asszisztencia.