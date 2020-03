Autó nélkül sem kell tömegközlekedned a melóba: így jóval biztonságosabb

Sokan nem akarnak tömegközlekedni, de nem tudják megoldani, hogy otthonról dolgozzanak. Autó híján kézenfekvő lehet, ha a közösségi autómegosztókat veszi igénybe az ember - a cégek tapasztalatai szerint rengetegen tesznek így a vészhelyzet kihirdetése óta. Azonban vannak, akik azt hiszik, az ilyen carsharingos verdákra nem vonatkoznak a szabályok - főképp, ha sietnek valahova -, erről is megkérdeztük a szolgáltatókat.

Igen nagy népszerűségnek örvendenek az autómegosztó szolgáltatások Magyarországon: ugyanakkor a Pénzcentrum és az olvasóink tapasztalatai szerint is sokan nem "rendes autóként" hanem valamiféle dodzsemként tekintenek a közösségi járgányokra. És, hát ennek megfelelően sokszor nem tartják be a szabályokat - gondolunk itt a gyorshajtásra, a szabálytalan parkolásra, de olyanról is értesültünk, hogy valaki ittasan hajtotta a közösségi kocsit. Nyilván nem minden felhasználó ilyen felelőtlen, de mi azért kíváncsiak voltunk arra, hogy a szolgáltatók mit tapasztalnak ebből a jelenségből, így meg is kerestük a három legnagyobb autómegosztót - akik közül a ShareNow és a GreenGo osztotta meg velünk a tapasztalatokat.

Közösség alakult ki

A válaszokból kiderült, hogy a felhasználók elenyészó része gondolja magát törvényen kívülinek, ha megosztós kocsiba ül, sőt, egy közösség is formálódik a kézről-kézre járó verdák használói között. Mindkét szolgáltató arról myilatkozott, a legtöbben úgy vigyáznak a bérelt autóikra, mintha a sajátjuk lenne - ügyelnek például a tisztaságra, hogy úgy adják vissza a kocsit, ahogyan kapták.

Volt olyan felhasználónk is, aki saját költségen elvitte lemosatni az egyik autónkat, miután az egy madárfészek alatt parkolt

- példálózott a GreenGo

A szolgáltatás elindításának kezdetén a ShareNownál sem számítottak rá, hogy egy valódi közösség jön létre, ahol a felhasználók egyre tudatosabban és felelősségteljesebben használják az autókat. Ez olyannyira igaz, hogy a Facebook csoportunkban például már egymást korholják a felhasználók azért, ha eldobott zsebkendőt vagy ott felejtett szendvicsmaradékot találnak az autóban.

A szabálytalanul parkoló járműveket sokan önként átmozgatják és leparkolják szabályosan, önköltséges alapon. Az elkerülhetetlen kisebb-nagyobb káreseményeket leszámítva nem tudunk negatív tapasztalatról beszámolni

- írták.

Azért a parkolás sokszor nem megy...

Általánosságban mindkét cég a parkolást említette meg, amikor arról érdeklődtünk, hogy mik a legejllemzőbb szabálytalanságok, amelyeket a felhasználók elkövetnek.

Szinte minden nap kell valamilyen szabálytalan parkolási üggyel foglalkoznunk, de ha figyelembe vesszük a napi bérlésszámot, és azt, hogy 300 autóból áll a flottánk, meglepően alacsony lesz az egy bérlésre eső szabálytalanságok aránya

- így a GreenGo, akik szerint sokszor egy hibásan értelmezett kiegészítő tábla vagy egy figyelmen kívül hagyott felfestés okoz gondot. De az esetek egy jelentős részében csak arról értesülnek, hogy egy ügyfél arrébb parkolt a szabálytalanul leparkolt GreenGóval.

Sokszor még akkor is, ha amúgy éppen nem bérelne. Ezzel mindenki jól jár: a figyelmetlen sofőr azért, mert nem büntetik meg; a figyelmes sofőr, aki arrébb parkol azért, mert ilyenkor bónusz percekkel háláljuk meg a segítségét; és a közösség is, mert hamarabb jó helyre kerül a GreenGo, így sokszor már azelőtt megoldódik a helyzet, hogy akadályozna bárkit is az autó

- írták.

A ShareNow-nál is az a tapasztalat, hogy a felhasználók kb. ugyanannyi büntetést szednek össze, mint azok a sofőrök, akik saját kocsival róják a várost. Az ügyfelek jelentős része tisztában van vele, hogy károkozás vagy gyorshajtás esetén épp ugyanannyit kell büntetésként kifizetnie, mintha azt saját autóval tenné. Ellenben a cég tapasztalatai szerint sokan azt gondolják, hogy

ha sietnek, megállhatnak olyan helyen is, ahol egyébként nem lenne szabad.

Hiszen a car sharing sajátosságai alapján úgyis hamar érkezik majd egy másik bérlő, aki elviszi az autót.

Természetesen az esetek döntő többségében a parkolási bírság előbb érkezik, mi pedig a rendszerben könnyen be tudjuk azonosítani, ki parkolt szabálytalanul. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjuk: nincs kirívó esetszám

- írták.

Futni elfuthatsz, de el nem bújhatsz



Persze lehet azt gondolni, hogy ha sietek, akkor mehetek gyorsan, lerakhatom a tilosba a bérelt autót, úgyis a cégé az autó - de ez nem szerencsés. Hiszen a már említett csekkek ugyan valóban a vállalatokhoz futnak be, de ők pontosan be tudják azonosítani, hogy ki kapta a büntetést:

A büntetésről a rendszám alapján mi kapunk értesítést, de a szabálysértés díját tovább is hárítjuk a szabálysértést elkövető ügyfélre, amit a rendszerben minden esetben pontosan tudunk azonosítani, hiszen látjuk, hogy a szabálysértés elkövetésének időpontjában ki bérelte az autót. Ez a car sharing piacon egy bevett szokás és általános ügymenet

- magyarázta a folyamatot ShareNow. Ugyanígy a GreenGo is pontosan tudja minden egyes bírságról, kerékbilincsről, hogy ki szedte össze azokat, és a pénzt be is vasalják az illetőn.

Komoly intézkedések a járvány idejére

Mindkét vállalat arról számolt be, hogy a koronavírusra tekintettel különleges intézkedéseket vezettek be az ügyfelek védelme érdekében.

Az első magyarországi fertőzöttek megjelenésekor elkezdtünk gondolkodni, hogyan tudnánk részt venni a járvány lassításában. Ennek első lépése, hogy még a veszélyhelyzet kihirdetése előtt változtattunk a tisztítási protokollunkon, és a szokásos takarítás mellett kétnaponta fertőtlenítjük a GreenGók gyakran használt, érintett felületeit - kilincsek kívül belül, kormánykerék, váltó, kézifék, kulcs, műszerfal stb. A fertőtlenítés egy antivirális, alkohol alapú fertőtlenítővel történik, ami az emberi szervezetre ártalmatlan, így a takarítást végző személyek, illetve a felhasználóink is biztonságban vannak a járműveinkben.

- számolt be a GreenGo. A ShareNow-nál is nagyüzemben megy a fertőtlenítés, négyszer olyan gyakran, mint a járvány felbukkanása előtt. Emellett fertőtlenítő kendőket is elhelyeztek az autókba. Ennek kapcsán rengeteg pozitív visszajelzést kaptak és a vezetések számán is azt látni, hogy sokan, akik eddig más közlekedési formákat használtak, most inkább autóba ülnek, ahol nagyobb biztonságban érzik magukat.

Éppen ezért nyilvánvalóan érezzük a felelősségünket és folyamatosan igyekszünk olyan megoldásokon dolgozni, ami ebben a nehéz helyzetben az emberek biztonságérzetét növeli, és ha feltétlenül el kell hagyni az otthonukat, akkor olyan szolgáltatást tudjunk nyújtani, ami mindenki számára megnyugtató megoldást jelent.

- közölte a Pénzcentrummal a ShareNow

A GreenGo-t sem hanyagolják az ügyfelek, akiknek nem megoldható a home office: rengeteg vállalat érdeklődik a szolgáltatás iránt, mert - vélhetően a fertőtlenítési protokollnak is köszönhetően - biztonságosnak tartják a greengózást. Összességében nem látunk változást a bérlés számban, inkább a bérlések napi eloszlása változott. De továbbra is azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy aki csak teheti, halassza el a lakáson kívüli programját, és csak a legszükségesebb esetben induljon útnak.

- így a vállalat.

Mindhárom hazai autómegosztós vállalat komoly kedvezményeket vezetett be a koronavírus-járvány miatt:

A GreenGo-nál visszavonásig ingyenesen lehet regisztrálni, a percdíjakból pedig 30 százalék kedvezményt adnak.



A ShareNow-nál minden héten 500 kreditet írnak jóvá a havidíjas ügyfeleknek, és kedvezméynesen lehet az autókat használni.

A Mol Limonál 30 százalék kedvezményt adnak a percdíjakból, és az előfizetéssel rendelkezők ezer forintos kupont is kapnak. Emellett az egészségügyi dolgozóknak 20 000 forintos kupont adnak.