Apokaliptikus hangulat: így néznek ki az elnéptelenedett budapesti utcák, terek + Videó

A járvány szinte teljesen kiürítette Európa amúgy emberektől nyüzsgő nagyvárosait. A Hetek stábja bejárta a magyar fővárost, Magyarország utcái talán évtizedek óta nem voltak ennyire kihaltak és üresek.

A kiürült terek, parkok és utak egyúttal azt is jelzik, hogy a magyar emberek zömében betartják a kormány rendeleteit és a szükséges óvintézkedéseket. Egyre több bolt zár be, korlátozzák a vásárlások módját és idejét is.

