5 fizetős horgásztó Budapest környékén, amelyekben hemzsegnek a halak: árak, nyitvatartás

Nem kell órákat utazni, hogy óriási halakat fogjon azt ember: Budapest-környékén is rengeteg hortgásztó van, ahol intenzív a telepítés, és még kapitális példányok is élnek a vízben. Mutatunk 5 tavat, ahol biztos görbülni fog a bot!

Nem kell Budapesttől messzire menni, hogy gigantikus halakat foghasson az ember. Akár a fővárostól pár percre is találhatunk olyan horgásztavat, ahol az intenzív telepítésnek köszönhetően csak úgy hemzsegnek a halak. Most összegyűjtöttünk X olyan fizetős tavat, amelyekre érdemes kilátogatni, ha nem akarunk üres szákkal hazamenni. Mutatjuk az árakat, és a nyitvatartást is!

Lupa Fishing

Budapest északi határában az instacelebeken kívül már a horgászat szerelmesei is élvezhetik a Lupa-tó adta páratlan lehetőségeket - éjjel nappal. A tóban a nagy pontyok mellett amúr, csuka és kárász is fogható, de pár éve még szivárványos pisztráng is horogra akadt. A bojlisoknak különösen ideális a vízterület. A tavon a Pénzcentrum egyik szerkesztője is járt nemrégiben, és egy 13,6 kilós amúrt tudott a horogra csalni!

Árak:

Felnőtt 12 órás: 3.500 Ft (6:00-18:00 között, vagy 18:00-6:00 között)

Gyerek 12 órás: 1.750 Ft (10-14 éves korig)

Felnőtt 24 órás: 7.000 Ft (6:00 - 6:00 között, vagy 18:00 - 18:00 között)

Gyerek 48 órás: 6.500 Ft (10-14 éves korig)

Ifjúsági 12 órás: 2.500 Ft (14-18 éves korig, 6:00-18:00 között, vagy 18:00-6:00 között)



Ifjúsági 24 órás: 5.000 Ft (14-18 éves korig)

Háziréti tó

A Háziréti horgásztó Budapest és Pilisvörösvár között a 10-es út mellett helyezkedik el a solymári Auchantól Pilisvörösvár felé kb. 1 kilométerre. A tó a teljes felületén horgászható a gát, a csónakkikötő és a védelmi zónák kivételével. Változatos part és mederalakulat kiváló haltartó helyekkel.

Napijegy árak:

Sport/ Bojlis 2 500 Ft, (hal nem vihető el),



Halas: 4 500 Ft (elvihető 2db nemes hal és 3kg keszegféle)

Carplove Horgász és Pihenőpark

Isaszeg és Gödöllő közötti országút mellett található a Carplove Horgász és Pihenőpark, a hely a vasúti átjáró közelében, könnyen felismerhető. A rendszer négy tóból áll, úgyhogy mindenki megtalálhatja a magának valót! A Rocky-tóban a másfél hektáron több mint húsz mázsa, másfél és 4 kilogramm közötti ponty került kihelyezésre. Előfordulnak 2 kiló feletti koi pontyok, 5 kiló feletti pontyok és akár 7 kiló feletti amurok is. A tavat számos kisebb-nagyobb süllő és szürke harcsa is lakja. Ugyanez a helyzet a Bumeráng-tavon is, a Big Ponty-tóban pedig a halak átlagsúlya meghaladja a 6 kg-ot, nem ritkák a 8-10 kg-os amurok, pontyok, de belefuthatunk akár 15 kg-nál is nagyobb halakba is. Előfordulhatnak 4 kiló feletti koi pontyok is. A Szórakozta-tóban pedig afrikai harcsát lehet fogni, 0,2 hektáron több mint 4 mázsa, másfél és 5 kg közötti harcsát telepítettek.

Árak:

Rocky-tó, Bumeráng-tó, Szórakozta-tó

Nappali (06.00-18.00 h-ig, minden nap): 2500 Ft

Délutános (13.00-18.00 h-ig, minden nap): 1500 Ft

Éjszakai (18.00-06.00 között, júniusig csak P-Sz napokon): 2500 Ft

24 órás (06.00-tól vagy 18.00-tól 24 órán keresztül): 4500 Ft

Kedvezményes (36 óra vagy azt meghaladó horgászat esetén): 4000 Ft / 24h

Big Ponty-tó

Nappali (06.00-18.00 h-ig, minden nap): 3500 Ft

Éjszakai (18.00-06.00 között, júniusig csak P-Sz napokon): 3500 Ft

24 órás (06.00-tól vagy 18.00-tól, júniusig csak P-Sz napokon): 5500 Ft

Kedvezményes (36 óra vagy azt meghaladó horgászat esetén): 5000 Ft / 24h

Moby Dick horgásztó

A Moby Dick egy elég nagy tórendszer Dunavarsány közelében, 6 nagy tó és 2 kicsi közül lehet válogatni, utóbbiak téli horgászatra is alkalmasak. A komplexum területe közel 50 hektár. A hely közkedveltségét megalapozzák az átlagnál sokkal nagyobb halak! Nem ritkák a 10 kg-n felüli pontyok, a 20, vagy akár 50 kg feletti harcsák. De fogtak már 6 kg feletti pisztrángot, 18 kg feletti afrikai harcsát, 3,65 kg-s compót, 4 kg feletti dévérkeszeget és 9 kg feletti balint is.

Árak:

Félnapos jegy: (csak munkanapokon váltható, Piros, Öreg, Fekete tavakra) 06.00-tól 12.00-igy vagy 12.00-18.00-ig: 1500 Ft

Nappali Sportnapijegy: (Piros, Öreg, Fekete tavak) 06.00 órától 18.00 óráig 2500 Ft

Éjszakai Sportnapijegy: (Piros, Öreg,Fekete tavak) 18.00 órától 06.00 óráig 3000 Ft

Harcsás jegy: 4000 Ft/12 óra (nappali vagy éjszakai jegy)



Bojlis "nagyhalas tó": 12 órás sportjegy 3500 ft/fő, 24 órás sportjegy (06.00 órától- 06.00 óráig vagy 18.00 órától 18.00 óráig) 6000 ft/fő

Öregtó tó: Nappali és éjszakai sportjegy 2500 Ft. A kifogott hal napi áron megvásárolható!

Nagy Nevelőtó csak külön engedéllyel előzetes megbeszélés alapján nappali időszakban (07.00. óra és 17.00 óra között) horgászható, minimum 15 fős csoportok részére.



Kis nevelőtó: Nappali sportjegy 3000 huf. A kifogott hal napi áron megvásárolható

Préri Horgásztó és Szabadidő Központ

A Préri Horgásztó 11 tóból álló tórendszerén várja a horgászokat. Partról, stégről, csónakból is bedobhatjuk a botot, rossz idő esetén fedett horgászállást is lehet bérelni. A heti kétszeri telepítésnek köszönhetően a kezdő horgász is biztos kapásra számíthat. Az 1-es tó a legrégebbi, itt pontyot, amúrt, busát, süllőt, csukát és harcsát is lehet fogni - a gáton fedett horgászhelyek is vannak. A Bojlis-tavon 14 horgászállás van kialakítva, a kis faháztakban áram is van, illetve ivóvíz, ebben a jóval nagyobb halak tanyáznak. A Stéges-tavon - ahogy a neve is mutatja - stégről dobálhatunk, amelyekre kis faházakat is építettek, így rossz idő esetén is lehet horgászni - a a legjellemzőbb hal a ponty, de fogható még itt amúr, busa, kárász, szürkeharcsa, csuka és süllő is. Az Extra-tóba is a nagyobb testű halak kerülnek, amelyeket halászatkor válogatnak le. A két kisebb tavon télen is lehet horgászni, ilyenkor ponty, amúr, busa és szürkeharcsa is kerül beléjük, az év többi részében pedig úszóval lehet harcsázni.

Árak:

Kistavak: napijegy 2500 Ft

1-es tó: napijegy 2500 Ft., éjszakai jegy 3500 Ft.

Bojlis-tó: horgászjegy nappal vagy éjszaka 5500 Ft, 24 órás jegy 8000 Ft.

Stéges-tó: napijegy 3500 Ft. stégbérlés 1000 Ft.

Extra-tó: napijegy 4500 Ft

Címlapkép: Getty Images