Idén is lesz Balaton-átúszás: ez lesz az esemény menetrendje

Elindult a nevezés a 40. Lidl Balaton-átúszásra, az ország legnépszerűbb nyíltvízi szabadidősport-eseményére. Az idei évben is két sportágban mérettethetik meg magukat a résztvevők, akiket a végén ezúttal is színes programok várnak.

Július 23-án várhatóan idén is sok ezer ember vág neki a Révfülöp és Balatonboglár közötti távnak, hogy biztonságos körülmények között átszelhessék a „magyar tengert” a jubileumi Lidl Balaton-átúszáson. A tavalyi évhez hasonlóan az 5,2 km-es táv mellett a 2,6 km-es Féltávra is várják az úszókat a szervezők. Idén második alkalommal SUP-pal is rajthoz állhatnak az 5,2 km-es távnak azok, akik nem az átúszást, hanem a Balaton-áthúzást választják.

A Balaton-átúszás a nyár egyik legnépszerűbb eseménye a magyar tengernél, amelynek keretében 1979 óta 207 656 fő teljesítette az 5,2 km-es távot. A komoly fizikai és lelki felkészülést igénylő eseményen tavaly közel hétezer amatőr és profi sportoló vett részt az ország csaknem 800 településéről. Az idei jubileumi úszásra ezúttal is sok ezer résztvevőt várnak a szervezők, hiszen a Balaton-átúszás ma már jóval több, mint egyszerű próbatétel. Az 5,2 kilométeres táv megtétele után a balatonboglári Platán strandon érnek partot az úszók, ahol névadó főszponzorként idén is számos programmal várják őket és a szurkolókat.

Mint minden eddigi évben, idén is a biztonság a legfontosabb szempont a szervezésben. Csak jól úszható vízhőmérséklet és hullámzás esetén dördül el a startpisztoly. Az úszók és SUP-osok biztonságára a 140 vitorlásból, kishajókból és motorcsónakokból álló úszófolyosó mellett a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának szakemberei ügyelnek

– ismertette Máth István az esemény főszervezője, aki már 1978-as az Öböl-átúszáson is a rendezők között volt. A megrendezésről az Országos Meteorológiai Szolgálat siófoki obszervatóriumával és a Balatoni Vízirendészettel történő egyeztetést követően, az esemény előtt 2 nappal, csütörtökön délben születik döntés. Az esetleges rossz időjárás miatti tartaléknapok: július 24., 30., 31., augusztus 6., 7., 13., 14.