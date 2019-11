13 milliárd ment el utazásra egyetlen hónap alatt: ezek a legnépszerűbb úti célok

A legfrissebb adatok szerint mintegy 13 milliárd forintot költöttek októberben az OTP SZÉP kártyások. Sokan vettek ki szabadságot az iskolai őszi szünet környékén, hogy a szülők is lazíthassanak, rákészülve ezzel az év végi hajrára.

Idén októberben 12,9 milliárd forintot, több mint kétszer annyit költöttek a kártyabirtokosok, mint tavaly ugyanilyenkor. A költés összege egész évben meredeken emelkedett, október végére meghaladta a 125 milliárd forintot, ami több mint 70 százalékos növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. Optimizmusra ad okot az is, hogy a feltöltések összege még a költéseknél is markánsabban nőtt idén: az első 10 hónapban 156 milliárd forintot utaltak a munkáltatók a dolgozók OTP SZÉP kártyáira, így az év végén és jövő év elején is lesz miből kipihenni a fáradalmakat.

"A feltöltés és a költés növekedésénél is nagyobb elismerés számunkra, hogy az OTP SZÉP kártyások közössége az idei évben már közel 285 ezer fővel bővült - mondja Vargáné Jandrasits Ildikó, az OTP Bank cafeteria üzletágvezetője. "Az immár 1,7 millió kártyabirtokosunk, valamint a felhasznált juttatások nagysága is azt jelzi, hogy a kártya népszerűsége töretlen, rengeteg embernek nyújt segítséget pihenésben, kikapcsolódásban és új élmények szerzésében."

A belföldi utazási szokásokat leginkább jellemző szálláshely zseb költés az alábbi városokban volt a legmagasabb 2019 októberében az OTP SZÉP kártya adatai szerint:

Szálláshely zseb költés:

1. Budapest

2. Miskolc

3. Eger

4. Zalakaros

5. Visegrád

6. Hajdúszoboszló

7. Balatonfüred

8. Debrecen

9. Gyula

10. Siófok