10 pofonegyszerű trükkel spórolhatsz az üzemanyagon: a legélelmesebbek így csinálják

Nem is sejti az ember, mennyi apró trükkel lehet csökkenteni az üzemanyag-fogyasztást. Mi most 10 ilyen tippet mutatunk, úgy mint például a rendszeres olaj, légszűrő-cserét, a megfelelő nyomáson tartott gumikat vagy éppen a feltekert ablakokat. Mutatjuk a teljes listát.

Utazás tervezésekor, vagy csupán hétvégi bevásárláskor, esetleg ha a gyerekek sofőrjét játssza az ember, pontosan tudja, milyen drága lehet a benzin. Néhány egyszerű trükkel azonban csökkenteni lehet a fogyasztást. Mutatjuk is ezeket szépen sorban, nem kevesebb, mint 10-et!

Itt tankolj!

Az üzemanyag ára városról városra, utcáról utcára változhat, a különböző márkákról nem is beszélve. Éppen ezért tartsd magad naprakészen, járj utána mindig, hogy a közeledben, hol a legolcsóbb az üzemanyag. Értelemszerűn itt tankolj meg jó előre, hiszen rengeteg pénzt fogsz tudni spórolni, ha nem éppen az autópályán jössz rá arra, hogy nem lesz elég a benzined hazáig. Természetesen az autópálya melletti kutak a legdrágább, úgyhogy csak ésszel a megfelelő benzinkút kiválasztásánál.

Holnap jobban jársz!

Figyeld meg, a legjobb napok a tankolásra a kedd és a szerda. Az emberek többsége ugyanis csütörtök, péntek tankol föl a hétvégére, míg sokan hétfőn a hétköznapokra. Éppen ezért a legtöbb benzinkút heti árváltást kedden vagy szerdán végez. Ekkor kell lecsapni.

Kemény gumik!

A motor számára sokkal nehezebb az autó mozgatása, ha a kerekek puhák. Érdemes befektetni egy mérőbe odahaza, vagy a heti tankolásnál időt fordítani a guminyomás ellenőrzésére. A megfelelően felfújt gumival ellátott autó kevesebbet fogyaszt, a mérő pedig abban segít, hogy ne fújjuk túl az abroncsokat.

Ne repessz!

Túl nagy sebességnél az autó elveszíti az üzemanyag-hatékonyságát. Igen, ez a helyzet. Úgyhogy maradj mindig az átlagos sebességhatár alatt, pénzt takarítasz így meg, és még biztonságosabban is utazol.

Rendszeres karbantartás, olajcsere!

Ahogy az olaj öregszik, nehezebben halad át a motoron, így annak többlet energiát kell használnia. Ergo magasabb lesz a fogyasztás is. Ebből következik, hogy az olaj rendszeres cseréjével biztosítani lehet a legjobb üzemanyag-fogyasztást. Ezen felül nagyon fontos, hogy a légszűrő is mindig tiszta legyen. Ez akár 10 százalékkal is javíthatja az autó futásteljesítményét, ezért érdemes ezt az alkatrészt is rendszerecsen cserélni. Kb. 13 ezer kilométerenként érdemes például cserélni a légszűrőt, de ha homokosabb vagy légszennyezettebb területen élünk, akkor még korábban. Ökölszabályként eljárhatunk úgyis, hogyha olajat cserélünk, akkor cseréljük ki a légszűrőt is.

Plusz súly, kuka!

Pakolj ki mindig minden olyan kacatot a kocsiból, ami nem kell oda, sőt esetleg még nehéz is. A gyerekek persze nem számítanak! 45 kg súlyfelesleg eltüntetése már 2 százalékkal is javíthatja a fogyasztást 100 kilométeren.

Tekerd fel az ablakot!

Ha magasabb kilométer/órával hajtunk, szórakoztató lehet a menetszél becsapódás a kocsiba, hűs is, és rendesen borzolja is a hajat. Igen ám, de a beszáguldó levegő rontja a kocsi teljesítményét, így a motornak több energiára lesz szüksége a teljesítmény fenntartásához, ergo, többet fog fogyasztani. Ilyen esetben még a légkondi üzemeltetése is olcsóbb, mint a lehúzott ablakok használata.

Váltó gondok!

Autóvásárlásnál, ha nem futja hibridre, akkor fontold meg, hogy automataváltós járgány helyett normál váltós autót válassz. A manuális váltás ugyanis energiát takarít meg, így az autó soha nem megy például magasabb fokozatban, mint ahogy kellene, vagy ahogyan a sofőrje megítéli. A hegyek, dombok lejtése ráadásul további üzemanyagot képes megtakarítani.

Hová mész?

Az persze nyilvánvaló, hogy ha rövidebb utat teszel meg, akkor kevesebb üzemanyagot fogyasztasz. Tiszta sor. Kutatások azonban azt is bizonyítják, hogy egy adott úton sokkal kisebb a fogyasztás, ha azt egy nekifutásra megteszed, mintha sokszor megállsz, és újra elindulsz. Az ilyen manőver kétszer annyi energiát is felhasználhat, ezért érdemes egy szuszra kivezetni a távot. Lehetőség szerint érdemes olyan útvonalat tervezni, amibe kevesebb a meredek lejtő, az ugyanis megnehezíti a motor működését, így magasabb lesz a fogyasztás.

Parkolás, parkolás

Ha gyakran használod az autót, nem biztos, hogy mindig érdemes beállni vele a garázsba. Egyszerűbb ha kinn hagyod az útvonalon, a beállás, illetve kiállás procedúra ugyanis igen benzinigényes, ilyenkor ugyanis az autó hideg motorral, több sebességi fokozatban is aktív, és égeti a benzint. Ha nem gond, hagyd elől a kocsit, és következő indulásnál csak pattanj bele, és már indulhatsz is.

Címlapkép: Getty Images