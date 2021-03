10-ből 9 magyar idén is menne nyaralni: mutatjuk, hová indulnak a legtöbben a nyáron

A magyarok jelentős része tervez nyaralást a veszélyhelyzet megszűnése után, a legnépszerűbb úti célok belföldön és a hazánkhoz közeli országokban találhatók. A Balaton a kedvenc, de belföldön Eger, Hajdúszoboszló, Zalakaros és a Mátra, míg külföldön Horvátország, Olaszország, Ausztria és Görögország számít vonzó célpontnak. Az utazást a felmérést kitöltők 86 százaléka saját autóval tervezi és mindössze a válaszadók tizede venne igénybe tömegközlekedést.

A magyarok közel fele belföldre, míg további 40 százaléka bel- és külföldre is tervez utazást idén, derült ki az Apollo Vredestein Kft. kutatásából. A felmérés arra is rámutatott, hogy a magyarok elsöprő többsége saját autót használ, abroncsait rendszeresen ellenőrzi, ugyanakkor a gumikkal kapcsolatos tudásban még van hová fejlődni, különösen az EU-s címkét illetően.

Autóhasználati szokások



A felmérés megvizsgálta azt is, hogy a magyarok hogy viszonyulnak a közösségi autóhasználathoz és kiderült, hogy ez a közlekedési forma még gyerekcipőben jár hazánkban. Ha a közösségi vagy saját autóhasználat között kell dönteni, a megkérdezettek több mint fele inkább a saját autó mellett dönt, sőt, minden 10. válaszadó nem is tudja, mi az a közösségi autóhasználat. Mindössze a kutatásban résztvevők 0,8 százalékát teszik ki azok, akik rendszeresen élnek ezzel a lehetőséggel.

Ez visszaköszön abban is, hogy a magyarok több mint 96 százaléka saját autót használ a mindennapi közlekedéshez, ami egyben azt is jelenti, hogy a járműről és az abroncsokról maguknak kell gondoskodniuk. Az eredmények alapján elmondható, hogy a tulajdonosok gondját viselik autójuknak: kétharmaduk válaszolta azt, hogy rendszeresen megnézeti a járművet egy ismerős autószerelővel vagy márkaszervizben.

Mire jó a címke?



A kutatás rámutat arra is, hogy bár a megszokott gumiszervizzel rendszeres kapcsolatban vannak az autósok, új abroncs vásárlásakor mégsem hozzájuk fordulnak tanácsért, hanem inkább autós weboldalakról, tesztek alapján tájékozódnak, mivel ezeket tartják iránymutatónak. Az abroncsokon található EU-s címke a megkérdezettek több mint 60 százalékát nem befolyásolja a döntésben.

Fontos, hogy a címkéket is ismerjük és az ott lévő adatokat értelmezzük. 2021 májusától új EU-s rendelet lép hatályba és a megújított címke vizuális információkat is tartalmaz majd a gumiabroncs teljesítményéről hó vagy jég esetén. Ahogy mosógép vagy tűzhely vásárlásánál is áttanulmányozzuk a címkét, ezt érdemes a gumik beszerzése előtt is megtenni

- emelte ki Mikolai Béla, az Apollo Vredestein Kft. szakértője. Az említett címkéken található információkról már az autósok 85 százaléka hallott, ugyanakkor mindössze 15 százalékuk válaszolta azt, hogy hasznosnak is tartja.

Abroncskezelés

A magyar autótulajdonosok felelősségteljesen közelítik meg abroncsaik kezelését. 10-ből 7 megkérdezett rendszeresen maga ellenőrzi abroncsai állapotát, sőt, a megkérdezettek 6 százaléka időről időre szervizben nézeti meg a gumikat. A szezonálisan nem használt abroncsokat a megkérdezettek nagy többsége (84 százalék) otthon tárolja, a leselejtezésre ítélt darabokat pedig 4-ből 3 autós a gumisnál hagyja. Arra a kérdésre válaszolva, hogy mi történik a leadott gumikkal, a válaszadók több mint 90 százaléka azt válaszolta, hogy ezeket az abroncsokat újrahasznosítják. ott használt abroncsért bizony kezelési költséget számolnak fel" - tette hozzá Mikolai Béla, az Apollo Vredestein Kft. szakértője.

Címlapkép: Getty Images