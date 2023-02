Tech Ravasz módon emelt díjakat a Digi: újabb drágulás van kilátásban?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nemrég több szolgáltató is kénytelen volt árat emelni, ez alól pedig a Digi sem volt kivétel. A cég pedig azzal indokolta a döntését, hogy 2016 óta nem változtattak az egyetemleges tarifáikon. Azonban a 24.hu-t most többen is megkeresték azzal, hogy a Digi többször is emelt, ráadásul titokban.

Több olvasói levél is érkezett a 24.hu-hoz, miután a Digi kijelentette, hogy a társaság „2016 óta nem változtatott egyetemes tarifáin”. Azt már akkor sem részletezték, hogy ez pontosan mit is jelent, de az olvasói megkeresések alapján azt biztos nem, hogy nem volt díjemelés. A legtöbben ugyanis arról számoltak be, hogy nem volt ritka, hogy egy éven belül akár több emelés is történt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Volt, aki arról számolt be, hogy tavaly szeptemberben tájékoztatta őt arról a cég, hogy novembertől egyes szolgáltatások esetében emelés lesz. Ehhez jött még hozzá a januári emelés: így az olvasó megküldött számlái alapján októberig az alapdíja, amibe több szolgáltatás is tartozik 5999 forintról novemberben 6900 forintra, majd pedig 8399 forintra emelkedett. Ez pedig októbertől nézve összesen 40 százalékos díjemelés, míg novemberhez viszonyítva 21,7 százalékos. Mindkét szám jóval az információ feletti, hiszen a KSH jelentése szerint a tavalyi éves infláció 14,5 százalék volt. Erről a Digi azt mondta, hogy a júliusi árkorrekció (amit nem minden szolgáltatásnál eszközöltek akkor) hatálybalépéséről tájékoztatták ekkor az érintetteket, ami egyesesetekben 2022. november 1-vel lépett életbe. Azaz a Digi egyetemleges emelést tavaly novemberben nem hajtott végre, azonban az inflációkövető emelés majd csak májusban fog bekövetkezni. A lap megkérdezte arról is a Digit, hogy mit is ért azon pontosan, hogy „2016 óta nem változtatott egyetemleges tarifáin”, holott többen is áremelkedésről számoltak be. A cég szerint az „egyetemleges tarifa” kifejezés alá minden tarifa beletartozik, azonban ők egy időben nem hajtottak végre az elmúlt 7 évben általános, azaz nem történt olyan emelés, ami minden ügyfelét megegyező mértékben és azonos időpontban érintette volna.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK