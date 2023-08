A Borfesztivál, ahol egyszerűen ott kell lenni (x)

PR Link a vágólapra másolva

Több, mint 30 év alatt sokunk számára már-már természetessé vált, hogy a nyártól méltó módon, egy felejthetetlen parti keretében búcsúzzunk. Nincs is erre jobb alkalom, mint a pazar díszletek között megrendezett Budapest Borfesztivál, mely idén számos újdonsággal, káprázatos kínálattal és hatalmas területtel várja a borkedvelő nagyközönséget, akik idén is elismert hazai borászatok változatos bor- és pezsgőkínálatából kóstolhatják meg a magyar borkultúra színe-javát, díszvendégként pedig Dél-Amerika mutatja be borainak és konyhájának jellegzetes íz- és aromajegyeit. Érdemes lesz kipróbálni egy latin temperamentummal fűszerezett Malbec-et egy-egy tradicionális ételköltemény mellé.

Idén, először a Borfesztivál történetében megnyitja kapuit a Borkult – SPAR VIP sátor és a Mitiszol? Party VIP sátor a nagyközönség előtt, mely különleges élményeket és privilégiumokat nyújt a VIP karszalaggal rendelkező vendégeknek. Szintén az újdonságok körét bővíti a Sunday Brunch, mely az utánozhatatlan hangulatban és környezetben elköltött fine dining falatozás élményét kívánja megalkotni, mindezt kellemes élő zenei háttérrel. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Igazi kincsekre lehet bukkani a VinAgora Felfedezettek standjában. Egymás közvető két-két nap, összesen négy, a VinAgora Nemzetközi Borversenyen érmet vagy különdíjat nyert pincészet kap lehetőséget bemutatkozni a nagyközönség előtt. Sokadik éve teszik még izgalmasabbá a kínálatot azok a borászatok, akik szeptemberi rendezvény lévén elhozzák közvetlen a szüret utáni újonnan elkészült boraikat, valamint kóstolhatóak az All-Starts program keretében azok a tételek is, amelyek magasan jegyzett nemzetközi megmérettetésen kimagaslóan szerepeltek az idei évben. A Budapest Borfesztivál felállítja az évek óta népszerű interaktív sátrát, ahol játékos környezetben próbálhatják ki a látogatók, mennyire értenek a borokhoz. Aki végigmegy a VinAgora és a Kóstolom Borbár közösen megalkotott kvízkérdésein, kiderítheti, hogy vajon „kezdő borkostoló”, „haladó borfogyasztó” vagy „vérbeli borrajongó” szinten mozog a borok világában. A résztvevők kedves ajándékkal, emlékkel gazdagodnak a játék végén. A borászatok húsz százaléka, most először vesz részt kiállítóként a fesztiválon, ezáltal jelentősen színesítve a felhozatalt. Évről, évre egyre több pincészet szeretne bekerülni a körforgásba és élvezni a rendezvényen való részvétel pozitív hozadékát a látogatók örömére is. A Budavári Palota egyik legszebb részén, a Habsburg-kapuval határos Halászó gyerekek teraszán kap ismét helyet az öt kivételes éttermet felvonultató Chef Market Gourmet Udvar. Az éttermeknél egy-egy fogást bor-étel párosításban is meg lehet majd kóstolni, mert hiszünk benne, hogy egy jó bor a megfelelő ízekkel társítva egyedülálló borélményt nyújthat. A pazar ételekhez a kiváló borválasztékot a Mitiszol? Wine & Champagne Bar szolgáltatja, mely organikus és natúr tételeivel, valamint habzóitalokkal lesz jelen. A Borfesztivál idén változtat egy régi szokásán: a pénztárakhoz érkezve a látogatók a poharuk mellé nem kapják meg automatikusan a már jól ismert, elegáns, nyakba akasztható pohártartó szütyőt, hanem a Máltai Manufaktúra Pont standjánál lehet egyszerűen elkérni. A standnál pedig megcsodálhatók és megvásárolhatók a Máltai Manufaktúra további gyönyörű, szintén kézzel készült termékei. Vár mindenkit a SPAR Borplacc válogatott magyar borokkal, ahol minden harmadik elfogyasztott ital után, a negyedik ajándék! A kihagyhatatlan akciók mellett izgalmas pódiumbeszélgetések keretében a látogatók megtudhatják a hazai borászatok titkait, és alkalmuk lesz jobban megismerkedni a pezsgőkkel. Nincs más hátra, mint tollat ragadni, és nagy piros betűkkel beírni a naptárba: „Borfesztivál a barátokkal szeptember 7-10. között a Budavári Palotában!” Nyitvatartás: Szeptember 7., csütörtök: 14.00–24.00 Szeptember 8-9., péntek-szombat: 14.00–01.00 Szeptember 10., vasárnap: 14.00–22.00 (Sunday Brunch 11.00 - 14.00) (x)

