Ebbe a hibába most sok nyaraló beleeshet: ilyen eszközöket tilos használni a Balatonban

Nem olcsó szórakozás Magyarországon a motoros vízisport: a Tisza-tavon fél óra jetskizés jelenleg 35 ezer forintba kerül, és az efoil bérlése sem olcsó, 32 ezer forint óránként. Kevesen tudják, de motorcsónakot az országban egyedül a Tisza-tavon lehet saját jogon bérelni, ahol Európában egyedülálló módon a robbanómotoros járművek használatának nincsenek korlátai. Szemben például a Balatonnal, ahol csak vitorlás és elektromos vízi eszközök, járművek használata megengedett - írja a HelloVidék.

Itthon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a különböző vízi járművek kedvtelési célra való használata, az erre alkalmas eszközök köre pedig egyre bővül. Ugyanakkor sokan nem tudják, hogyan, milyen feltételekkel lehet használni a jetskit, az egyre népszerűbb eFoilt, vagyis elektromos szörfdeszkát vagy éppen egy motorcsónakot a hazai vizeinken.



Az országban több helyen működnek hajós iskolák, ahol bárki megszerezheti a vízi járművekkel való közlekedéshez szükséges képesítéseket és engedélyeket. Az, hogy melyek is ezek a járművek pontosan, és van-e közöttük olyan, amelyiket akár vezetői engedély nélkül is használhatunk, kiderül a HelloVidék cikkéből.