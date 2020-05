Vízparti nyaralót 10 millió forint alatt? Nem lehetetlen: itt a lista

A karantén alatt megnőtt az érdeklődés a vidéki házak, nyaralók iránt, hiszen sokkal könnyebb lett volna elviselni a bezártságot egy kertes ingatlanban. Jó hír, hogy 10 millió forint alatt is lehet találni, méghozzá vízparti ingatlant, igaz nem a legfrekventáltabb területeken, pláne nem a Balaton partján. Ha azonban hitelből vásárolnál, akkor érdemes pár dologgal tisztában lenni előtte.

A világjárvány miatt itthon is bevezetett kijárási korlátozások hatására sokan szorultak városi otthonaik falai közé, éppen ezért sokak fejében megfordult, mennyivel könnyebb lenne elviselni a bezártságot. Felértékelődtek a vidéki kertes ingatlanok, nyaralók, amelyek saját kerttel, zöld területtel rendelkeznek.

Az elmúlt évek ingatlan áremelkedései a nyaralópiacot sem kerülték el: folyamatosan, évről évre drágultak. A vízparti településeken pedig elképesztő meredeken kúsztak fel az árak. A kiemelt üdülőövezetek között is a Budapest környéki (Dunakanyar térsége) lakóingatlanok voltak a legdrágábbak, no és persze a Balaton környékén. Aztán jött a vírus, aminek következtében szinte megállt az ingatlanpiac, mégis sokan elgondolkodtak.

Ki a városból!

“A karanténhatás következtében megugrott a kertes, zöldövezetben található ingatlanok, elsősorban házak és nyaralók iránt érdeklődők súlya a lakóingatlanok iránti keresleten belül. Ezzel párhuzamosan a lakások iránt érdeklődők aránya pedig csökkent" - mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A korábbi gyér érdeklődés után tehát az elmúlt hetekben ismét megnövekedett a kereslet a nyaralók, vízparti házak iránt. A balatoni térségen kívül a legtöbb nyaraló Gárdonyban, valamint Szentendrén cserélt gazdát. De népszerű volt a fürdőikről híres Hajdúszoboszló és Zalakaros is.

A legtöbben ha nyaralóban, hétvégi házban gondolkodnak, akkor legfeljebb 10-15 millió forint körüli összeget költenének. Ezért a pénzért persze nem lehetetlen vízparti ingatlant találni, ám

a frekventált helyeket, mint például a Balaton környékét elfelejthetjük.

10 milliós vagy annál olcsóbb kis házakat a Balaton körzetében csak a tótól távolabbi falvakban lehet kifogni 3-5 milliós áron kisebb házakat, Pest megyében számos településen a családi házakra jellemző méretű telken egy-két szobás, 35-45 négyzetméteres nyaralókat kínálnak ilyen áron - derül ki az Otthon Centrum összesítéséből. Pest megyén kívül a Budapest vonzáskörzetének számító Fejér megyei településeken nyaralót vásárlók egy része állandó lakhelyként kívánja használni az ingatlant.

A legolcsóbb önálló nyaralókat Zalában értékesítették tavaly, általában 1,5-2,5 millió Ft körüli áron, ennyiért egy 30-40 négyzetméteres, legfeljebb fatüzelésű kályhával felszerelt kis házat kaptak a vevők. Idén is bőven lehetett válogatni az 5 millió forint alatti vételekből, Pest megyétől Borsodig, Zala megyétől Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéig az ország számtalan pontján.

Filléres vízparti nyaralók (2020.05.31.)

Erre keresd őket!

Ahogy az a gyűjtésünkből is kirajzolódik, lehet találni vízparti nyaralót, akár házat is 10 millió forint alatt, igaz ezek a legritkább esetben vannak a Balaton partján. Rendszerint az ország középső, keleti felében kell keresni őket. Több eladó nyaraló is van a Keleti-főcsatorna mentén, mely ideális a horgászoknak, ugyanis kiváló vízminőségének és a Tisza közelségének köszönhetően a halfajok száma igen magas, összesen 42.

A népszerű Hajdúszoboszlón 4,5 millió forintért kínálják megvásárlásra ezt a 35 négyzetméteres 1+1 szobás nyaralót, melyben külön fürdőszoba és angol wc is helyet kapott. A kert füvesített, de van szőlő, néhány gyümölcsfa, epres, és vetemény is.

Nyaralóvásárlás szempontjából kedvelt helyszín még Ráckeve és környéke is, melynek egyik legnagyobb előnye, hogy Budapesttől mindössze 50 km-re van, rendezett, karbantartott partszakaszán nem csak horgászni, de fürdeni is lehet nyáron. Ez a nyaraló például Kerek zátony szigeten van, a vízpartól 100 méterre, csónak és kikötő is tartozik hozzá. 3,9 millió forintba kerül, 25 négyzetméteres, tehát 156 ezer forint négyzetmétere. Téglából épült, két szobából és egy nyári konyhából áll, elektromos áram és fúrt kút van, de némi felújításra szorul.

A középső országrészben a Tisza menti falvakban is találhatók önálló partszakasszal rendelkező ingatlanok már 200-300 ezer forintos négyzetméteráron. Persze a megszokott városi kényelmet ezekben nem találjuk meg, és a berendezésük jellemzően annak fog tetszeni, aki érez némi nosztalgiát a 60-as, 70-es évek bútorai iránt.

Aki folyóparton tudná elképzelni a nyarait, annak biztosan megakad a szeme ezen a tiszaugi ingatlanon, amit 9 millió forintért árulják. Vízparti, 2 szobás, 24 négyzetméter, és tartozik hozzá egy 815 négyzetméteres telek is.

10 millió alatti ingatlanokat találhatunk még holtágak, horgásztavak partján is. Ez a takaros dávodi 26 négyzetméteres kisház például 4,5 millió forintba kerül, közvetlen vízparti körbekerített 200 nm-es telken helyezkedik el. Téglaépítésű, hőszigetelt és egy 16 nm-es fedett terasz is tartozik hozzá.

Nyaralót, de miből?

A nyaralók, vidéki ingatlanok iránti egyre élénkebb érdeklődés erősödéséhez a babaváró hitel és a falusi csok is hozzájárulhat, igaz a Pénzügyminisztérium ígéri, hogy egyre szigorúbban fogják ellenőrizni a kölcsön felhasználást.

Azt feltétlenül tudni kell, hogy a csok, és a falusi csok kizárólag lakóingatlanokra igényelhetőek, tehát nyaralóra vagy egyéb besorolású ingatlanra nem használhatók fel.

Ha valaki hitelből venne ingatlant, annak a Babaváró és a szabad felhasználású személyi kölcsön lehet jó megoldás, melynek azonban maximális összege 10 millió forint. A számodra legmegfelelőbb konstrukció kiválasztásában segíthet a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátora.

Tíz millió forintos személyi kölcsönt az Erste Bank ajnlatában 96 hónapra 138 207 forintos havi törlesztéssel tudunk felvenni (7,47% THM), a K&H-nál havi 138 250 forintos törlesztővel.

Címlapkép: Getty Images