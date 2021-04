Vízparti nyaralót 10 millió alatt? Nem lehetetlen, itt a települések listája

A koronavírus-járvány okozta pandémia hatására aki csak tehette, vidéken keresett menedéket, ahol több tér, szabadság és friss levegő állt rendelkezésre, mint a város bezártságban. Nem csoda, hogy megnőtt a kereslet a vidéki nyaralók iránt, egyből meg is ugrott az áruk, van ahol 35 százalékkal is. Ugyanakkor nem lehetetlen elfogadható áron találni vidéki vízparti kisházat, csak tudni kell, hol keressük. Összeszedtük a jelenlegi legjobb ajánlatokat, és arra is van egy jó ötletünk, miből vedd meg.

Tavasszal indul meg rendszerint a nyaralóvásárlási-láz, amikor az emberek a hosszú és sötét tél után egyre több időt szeretnének kint tölteni a szabadban, pláne a vízparton. A koronavírus-járvány természetesen ezt a tendenciát is felbolygatta, mégpedig oly módon, hogy a szokásosnál sokkal előbb indult meg az érdeklődés. Már januárban felpezsdült a Balaton és a Velencei-tó ingatlanpiaca: vidéki viszonylatban mindkét terület átlagárai magasnak számítanak és esetenként vetekednek a fővárosi átlagárakkal is, de a jelek szerint ez sem riasztja el az érdeklődők hadát - áll az OTP Ingatlan elemzésében.

Ennek hátterében feltehetően az is áll, hogy a lezárások elől már tavaly is szívesen menekültek az emberek vidékre, és ez idén sem nagyon van másképp.

A világjárvány miatt bevezetett kijárási korlátozások hatására sokan szorultak városi otthonaik falai közé, ami hosszú távon több mint nyomasztó, már a mentális egészségünket is veszélybe sodorja. Éppen ezért felértékelődtek a vidéki kertes ingatlanok, nyaralók, amelyek saját kerttel, zöld területtel rendelkeznek, és ha még vízparton vagy annak közelében is vannak, az már maga a főnyeremény.

A pandémiával súlyosbított tavalyi évben tíz százalékkal több nyaraló cserélt gazdát, mint a vírus megjelenése előtti időszakban. A trend 2021-ben is folytatódott, az árak az idei első két hónapban már hat százalékkal nőttek - ezt pedig már az Otthon Centrum elemzői írták 2021 első két hónapjának adatait összesítve. Jól látszik tehát, hogy az elmúlt évek ingatlan áremelkedései a nyaralópiacot sem kerülték el: folyamatosan, évről évre drágultak, a pandémia pedig tovább gyorsította ezt a folyamatot.

A vízparti településeken elképesztő meredeken kúsztak fel az árak. A NAV forgalmi adatai alapján a 2020-ban eladott lakóingatlanok átlagos négyzetméterára a Velencei-tó és a Balaton déli partján fekvő városok közül Zamárdiban (471 ezer Ft) megközelítette, míg Siófokon (523 ezer Ft) és Balatonlellén (522 ezer Ft) át is lépte a félmillió forintos határt. Gárdonyban az átlagos négyzetméterár 2020-ban 376 ezer Ft, míg Velencén 346 ezer Ft volt, ezekhez hasonló árszínvonal volt kimutatható Balatonföldváron (377 ezer Ft), Fonyódon (376 ezer Ft) és Keszthelyen (314 ezer Ft); az átlagárakat természetesen nagyban meghatározza az eladott ingatlanok összetétele is.

És nem csak a Balaton környéke, a Velencei-tó partja is izgatja az érdeklődőket: már az év elején megélénkült a telkek iránti kereslet. A használt ingatlanok 500-600 ezer forintos átlagos négyzetméter ára miatt sokan inkább az újépítésűeket preferálják, ahol szinte mindent a saját ízlésük és elvárásaik szerint tudnak kialakítani.

Van élet a balatonon túl is

De persze nem mindenki engedhet meg magának egy több tízmilliós tóparti palotát, aki nyaralóra vágyik: jó hír, hogy ők is találhatnak maguknak ingatlant, csak egy kicsit mélyebbre kell túrni az internet bugyraiba. A legtöbben legfeljebb 10-15 millió forint körüli összeget költenének hétvégi házra, nyaralóra. Ezért a pénzért nem lehetetlen vízparti ingatlant találni, ám a frekventált helyeket, mint például a Balaton, vagy a Velencei-tó környékét elfelejthetjük.

Vannak azonban ezeken kívül is bőven olyan helyek, amelyeken érdemes elgondolkozni, pláne annak, aki csendre, nyugodt környezetre vágyik. Ahogy az a gyűjtésünkből is kirajzolódik, lehet találni vízparti nyaralót, akár házat is 10 millió forint alatt, igaz ezek a legritkább esetben vannak a Balaton partján. Rendszerint az ország középső, keleti felében kell keresni őket.

Filléres vízparti nyaralók



Békés és Békéscsaba között a Borosgyáni II.-es tó partján kínálják kikapcsolódásra, pihenésre ezt a vízparti telket, és a rajta fekvő faházat. Tartozik hozzá egy fedett kinti kiülő asztallal és padokkal, bográcsozó, kinti WC, és egy nagy stég. A vízpart szélessége 10 m. A telek villamosenergia bekötéssel, és fúrt kúttal ellátott, télen- nyáron megközelíthető.

Tiszacsegén 8 millió forintért árulja tulajdonosa ezt a vízparti 25 m2 + 15 m2 alapterületű nyaralót, melyhez tartozik egy 30 m2-es fedett terasz is. Mivel a ház lábakra épült, így egy zárható tároló van az épület alatt. A füvesített 260 m2-es telken kerti beülő pavilon, illetve szalonnasütő található, valamint két autó parkolására van lehetőség. Az ingatlan teljesen felszerelt és azonnal költözhető. Tiszacsege Budapesttől 170 kilométerre, Tiszafüredtől 30 km-re északkeletre fekszik, a Hortobágyi Nemzeti Park északnyugati kapujában, nagyjából 5 ezren lakják. Nem csak a Tisza közelsége miatt jó itt lenni, de a településen termálstrand is üzemel, mellette kemping. A közeli Tisza az aktív pihenést kedvelőknek kedvez, hiszen a folyó partján csónakkikötő van, így kiélhetik szenvedélyüket a vízisportok iránt érdeklődők.

Békésszentandrást az Alföld legszebb fekvésű falujának tartják, a község területén fekszik Magyarország jelenlegi 5. legnagyobb állóvize, a Kákafoki-holtág. Szarvas városától 5 km-re fekszik nyugati irányban. A Kőrös sportolásra, pihenésre alkalmas vízzé változott, a holtág partján összefüggő üdülőövezetek jöttek létre szabad stranddal, kajak-kenu klubbal. Itt árulják szilárd burkolatú úttal ellátott utcában, ezt a 720-nm parkosított telken téliesített Flóra 2-es típusú, 65 négyzetméteres fa házzal ellátott zártkerti besorolású nyaralót 8,9 millió forintért.

De nem lehetetlen Budapest közelében találni olcsó vízparti ingatlant, ez a szigetszentmiklósi ház például 9,9 millió forintba kerül, és mindössze 25 kilométerre fekszik a fővárostól, és Hévvel is megközelíthető. Közvetlenül a folyó partján helyezkedik el, 192 négyzetméteres telken, a 14 méter széles partszakasszal rendelkező kis hétvégi lak.

Sőt, Tass község is mindössze 60 kilométerre fekszik a fővárostól, Bács-Kiskun megye északnyugati részében, itt torkollik a Dunába a ráckevei Duna-ág. A teljes népesség 2700 fő, a tassi zsilip körüli IV, V és VI-os számú vízterületek kiváló horgászási lehetőséget biztosítanak. A horgászhelyek közelében számos szálláslehetőség található. 9,8 millió forintért kínálják eladásra ezt a 45 négyzetméteres jó állapotú, hőszigetelt, fűthető horgásznyaralót a Duna partjától pár perc sétára.

Gyomaendrőd a Hármas-Körös bal partján, a Szolnok-Túri-sík és a Körös menti sík szomszédságában fekszik. 14 holtág van, valamint az élő, Hármas-Körös. A Peresi-holtágon árulják ezt a közvetlen vízparti nyaralót. A telek 846 nm-es, 3 oldalról bekerített, amelyen a 42 négyzetméteres, szigetelt könnyűszerkezetes ház található. A ház előtt fedett terasz, az épület egylégterű, amelyben 1+fél szoba, konyha és zuhanyozási lehetőség van kialakítva. az ára 6,9 millió forint.

Nyaralót: miből?

A nyaralók, vidéki ingatlanok iránti egyre élénkebb érdeklődés erősödéséhez szakértők szerint a babaváró hitel és a falusi csok is hozzájárulhat, igaz a Pénzügyminisztérium ígéri, hogy egyre szigorúbban fogják ellenőrizni a kölcsön felhasználást.

Azt feltétlenül tudni kell, hogy a csok, és a falusi csok kizárólag lakóingatlanokra igényelhető, tehát nyaralóra vagy egyéb besorolású ingatlanra nem használhatók fel.



Ha valaki hitelből venne ingatlant, annak a Babaváró és a szabad felhasználású személyi kölcsön lehet jó megoldás, ezeknek azonban maximális összege 10 millió forint. A számodra legmegfelelőbb konstrukció kiválasztásában segíthet a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátora.

Címlapkép: Getty Images