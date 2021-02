Visszatért a telelésből Suri, a vassurányi sztárgólya

Visszatért Afrikából Suri, a vassurányi gólya, akinek saját Facebook-oldala is van, több mint 1000 követővel. A korábbi évekhez hasonlóan most is február közepén, még Valentin-nap előtt érkezett meg.

Bár Suri a többi gólyához képest előbb érkezett idén is, nem ő volt az első gólya idén. A Békés megyei Eleken január 18-án az esti órákban pillantották meg a helyi lakosok a hosszú út után fészkébe érkező, megfáradt fehér gólyát - aki ezzel elnyerte a 2021 első gólyája címet.

Érdekes tény a gólyákról, hogy nem azért mennek télen Afrikába, mert Magyarországon túl hideg van nekik, hanem mert nem találnak elég élelmet. Ezért nem kell félteni Surit attól, hogy megfagyna a -15 fokos éjszakai hidegekben, a vassurányiak pedig biztosan ellátják élelemmel, amíg magának is talál.

Címlapkép: Getty Images