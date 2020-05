Visszapattanhat a magyar lakáspiac: mibe érdemes fektetni a koronavírus után?

Az ingatlanfinanszírozási piac szereplői már előre tekintenek. Logisztikai parkot, lakóházfejlesztést vagy irodaépület-projektet részesítsen most előnyben egy építőipari vállalkozás? Beruházók, kivitelezők, nagybefektetők, kisvállalkozások egyaránt azt találgatják, melyik piaci szegmens lesz a nyerő.

Nem minden szereplő teheti meg, hogy kivár még fél évet, míg kitisztul a kép. Pedig most lenne idő üzleti stratégiát újraírni, szektorokat vizsgálni, befektetési célokat mérlegelni. Az ingatlan mindennél jobb befektetés hosszú távon, még ha van is átmeneti lassulás vagy csökkenés - ismertette a hitelintézet tapasztalatait a Sberbank projektfinanszírozási vezetője.

A korábbi kedvezményes időszak után idén a 27%-os áfa, a koronavírus-járvány és a befektetői források állampapírba csoportosítása együttesen vitt be megrendítő erejű csapást az ingatlanpiacnak az elmúlt hónapokban. A folyamatnak nem csak az az eredménye, hogy a botcsinálta fejlesztőktől megtisztul a piac, de a talpon maradók körében is óriási hajsza megy most a kedvezményes áfás rozsdaövezeti telkekért. A lakásépítés mindazonáltal továbbra is vonzó marad a szektoron belül, mert a fejlesztésekhez kedvezőbb hitelkonstrukciót érhetők el, és akár a várt bérlakásprogramot is elhozhatja a gazdasági válság - mondta el Kővári Mihály.

Ami az irodapiacot illeti, a home office felfutása még nem jelenti automatikusan a fejlesztések végét. Noha a járvány miatt megnövekedik a kínálat, de a nemzetközi összehasonlításban olcsó budapesti piac fel fogja szívni az állományt. A külföldiek szemében vonzó a magyar főváros a Sberbank szakértője szerint. A tulajdonosok és a bérlők inkább bérleti díj-konszolidációban, átütemezésben állapodnak meg, nem az irodaterület csökkentésében - áll a Sberbank közleményében.

A logisztika pedig egyenesen az egyik nyertes szektora a mostani válságnak. A járvány bebizonyította, hogy óriási potenciál van a csomagszállításban, webáruházban és online rendelésben. Akinek ilyen, logisztikai célra használható ingatlana van, az ki fogja tudni adni a jövőben, ebben a piacban még sok fantázia van Kővári Mihály szerint.

