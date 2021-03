Visszamenőleg is igényelhetik az ingyenes internetet a diákok és a pedagógusok

Az elmúlt hónapokra tekintettel visszamenőlegesen is igényelhető az ingyenes internet a digitális oktatásban résztvevő diákoknak és pedagógusoknak - közölte Szentkirályi Alexandra szerdán a Facebookon. A kormányszóvivő elmondta, hogy az elmúlt hetekben több megkeresés is érkezett hozzájuk az ingyenes internettel kapcsolatban; számos családot, pedagógust elutasítottak a szolgáltatók saját belső szabályaikra hivatkozva.

"Hogy a kormány eredeti céljainak megfelelően minden érintett tudjon élni az ingyenes internet lehetőségével, az elmúlt hónapokra tekintettel visszamenőlegesen is igényelhető a digitális oktatásban részt vevő diákoknak és pedagógusoknak" - jelezte a kormányszóvivő. Hozzátette, ráadásul a jogosultságukat is elegendő egyszer igazolni, mert az a veszélyhelyzet végéig érvényes lesz. A szolgáltató egy későbbi számlán írja jóvá a kedvezményt. Ez azt jelenti, hogy a decemberi havidíjat az áprilisi számlán is jóvá lehet íratni - jelezte.

Tudjuk, hogy a koronavírus-járvány mindenkit kihívás elé állított, a családoknak nem mindennapi megterhelést jelent a digitális oktatás. Ez többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent a gyerekeknek, a pedagógusoknak és természetesen a szülőknek is

- fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

