Világsiker: magyar pezsgő is van a világ legjobbjai között

19 ország 479 tétele közül lett aranyérmes a Hungaria Rosé Extra Dry pezsgő a Burgundia borvidékén megrendezett Effervescents du Monde világversenyen. Óriási siker ez, hiszen az aranyérmen túl a Top 10-es listára is felkerült ez az üde magyar tétel - amely ez alkalommal a szoros verseny és döntetlen helyezés miatt valójában tizenkettő tételt sorol: csupa neves francia és egyetlenegy olasz pezsgő szerepel rajta, nem utolsósorban pedig a magyar.

A 18. alkalommal megtartott nívós, színtiszta pezsgő-versenyen (sparkling wines) 80 fős zsűri vette górcső alá a nedűket a franciaországi Château des Ravatys-ban december második felében. A világ minden tájáról érkezett nemzetközi szakértők 4 napon át szigorú minőségi elvárások mentén, tökéletes kóstolási körülmények között vizsgálták a buborékos tételeket. Összesen 35 arany- és 115 ezüstérmet nyertek a benevezett pezsgők - s ezek legjobbjai a Top 10.

Ez egy igazán rangos pezsgőverseny, ráadásul a pezsgő hazájában, Franciaországban - hol is lehetne nagyobb dicsőség előkelő helyen végezni?! 2019 után pedig 2020 legvégén is sikerült ezt az eredményt elérnünk rosénkkal - így dupláztunk -, nagyon örülünk ennek az elismerésnek. Ráadásul ez nem csak a Hungaria sikere, hanem folytatódik a magyar pezsgők és borok ismertségének és elismertségének útja. Emeljük poharunkat együtt erre a magyar sikerre!

- mondta el Csomay András, a Hungaria márkamenedzsere.

Mi jellemzi a díjnyertes, üde, halvány rózsaszín rosé pezsgőt?

A játékos gyümölcsösség. Tisztaságában egymásra találnak a könnyed üdeség jegyei és a dögös buborékok. Friss savai, átható ribizlis málna íze, mélyrózsaszín színe és krémes utóíze tökéletes kombinációt alkotnak. Farsangi időszakban is remekül párosítható a szezon finomságaival: olyan édességek mellé is klassz választás, mint például a farsangi fánk. Csak győzzünk választani a fánkok közül: klasszikus szalagos fánk, pezsgős fánk, bécsi fánk, pezsgőkrémes ekler fánk, csörögefánk pezsgős baracklekvárral vagy amerikai stílusú fánk. Ez a kitüntetés most dupla aranyérmessé és dupla Top 10-essé tette a Hungaria rosé pezsgőjét, hiszen két egymás utáni évben (2019 és 2020) kapta meg ezeket az elismeréseket az Effervescents du Monde-tól.

Címlapkép: Getty Images