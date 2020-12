Végzetes hibát készül elkövetni Kökény Attila és családja: rengetegen követhetik őket

Járványügyi szempontból, és természetesen saját maga illetve szerettei egészségére nézve is komoly kockázatot vállal az, aki abban bízik, hogy biztonságban töltheti szeretteivel az idei ünnepeket, ha a találkozó előtt letesztelteti magát. Erre készül Kökény Attila és családja is, pedig szakértők folyamatosan azt hangsúlyozzák, hogy a fertőzött személyek is produkálhatnak negatív koronavírus-tesztet, ráadásul meglepően nagy százalékban.

"Karácsonykor nálunk mindenkinek kötelező a teszt. Amennyiben az eredmény negatív, megkezdődhet az ünneplés, ahol a finom falatok mellett a jó kedv is garantált" - nyilatkozta nemrég Kökény Attila. Az énekes abban bízik, hogy így elkerülheti népes családja a koronavírus-fertőzést.

Kökényék példáját várhatóan nagyon sokan követik majd az ünnepek alatt. Iparági információink szerint egyre többen jelentkeznek be azonnali tesztelésre, hogy a negatív teszttel a birtokukban bátrabban tölthessék a karácsonyt szeretteikkel. Nem árt azonban hangsúlyozni, hogy ennek járványügyi szempontból nagyon súlyos következményei lehetnek.

Többek között Konstantin Tamás gyeremekreumatológus is arról beszélt nemrég egy online konferencián, miért veszélyes az, ha valaki (ál)negatív koronavírus teszttel meglátogatja szeretteit az ünnepek alatt. Mint mondta, ez olyan, mintha kitennénk egy egérfogót, hogy megtudjuk, van-e egér a házban.

Ha van benne egér, akkor biztosak lehetünk benne, hogy igen, van egér a házban. De mi történik akkor, hogyha nincs egér az egérfogóban? Akkor nem zárhatjuk ki, hogy van egér a házban, annyit mondhatunk, hogy most nem sikerül megfognunk az egeret.

Az orvos szerint ugyanez a helyzet a vírussal is: attól, hogy a teszt negatív lett, még lehetünk fertőzöttek. Ezért Konstantin Tamás nem ajánlja, hogy rokonokkal találkozzunk idén karácsonykor.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa is ezt hangsúlyozta néhány nappal ezelőtt. Mint fogalmazott, nem lehet a karácsonyi összejövetelek biztonságosságát koronavírusteszttel biztosítani, ezért inkább el kell kerülni a találkozásokat. Szlávik János kiemelte, hogy

a tesztek 5-6 napig mutatnak pozitív eredményt, a tünetek megjelenése előtt több nappal még nem, ezért egy negatív teszt nem zárja ki azt, hogy valaki másnap már pozitív tesztet produkáljon.

Annak, aki mégis találkozna a családtagjaival az ünnepek alatt, az orvos-szakértők azt javasolják, hogy a találkozó lehetőség szerint a szabadban legyen és közben sétáljanak a résztvevők. Ha pedig mégis zárt térben, valamelyik családtag otthonában kerülne sor a találkozóra, akkor az alábbiakat érdemes betartani:

Zárt térben is legyen rajtunk maszk, és tartsuk a távolságot, illetve 15 percnél kevesebb időt töltsünk együtt (ennyi idő alatt jóval kisebb a fertőződés kockázata).

Karácsonykor az egyik legnagyobb rizikó a közös étkezés, ha ezt kihagyjuk, máris csökken a fertőzés-veszély.

Szintén komoly veszélyforrás a közös éneklés, ezt mindenképp hanyagoljuk az idei évben.

Nagyon fontos a rendszeres szellőztetés, ha több háztartásból érkezők találkoznak.

