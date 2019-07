Végre elindul valami? Ezért állhat meg a lakásárak növekedése

A Duna House tranzakciós adatainak elemzéséből egyértelműen látszik, hogy csökkent a befektetési céllal vásárolt lakások száma júniusban. Az első nyári hónapban a becsült tranzakciószámokból és a befektetői arányból kiindulva több mint 600 darabbal kevesebb, közel 3000 ingatlant vásároltak befektetési céllal országosan. Májusban ugyanez az adat 3600 feletti, míg áprilisban 4000-nél is több befektetői tranzakciót mutatott a hazai ingatlanpiacon. A befektetők számának és aktivitásának csökkenése a szakemberek szerint elsősorban a Magyar Állampapír Plusz elszívó hatásának volt köszönhető.

A befektetői változással párhuzamosan a lakossági vásárlóknál, az otthonteremtési célnál is erős visszaesés volt tapasztalható, ebben a szegmensben a júliusban életbe lépő családvédelmi akcióterv miatti kivárás volt a kiváltó ok. A két szegmens együttes mozgása miatt a befektetői arány minimálisan változott az elmúlt hónapban, de mivel már július első napjaiban is emelkedő érdeklődést mért az otthonteremtési vásárlók körében a Duna House, várhatóan jelentősen változni fog az arány a következő hónapokban - írják közleményükben. Amennyiben a lakossági vásárlók száma emelkedni fog és a befektetői vásárlások alacsonyabb szinten maradnak, a befektetői vásárlások az összes adás-vétel számából kisebb súllyal fognak részesedni.

Az idei júniusi ingatlanpiaci megtorpanás jól látható darabszámban jelentett visszaesést a befektetési célú vásárlók között, sőt Budapesten arányaiban is csökkenés volt tapasztalható. A fővárosban a vásárlók 40 százaléka nyilatkozott úgy, hogy befektetési céllal vásárolta ingatlanát, amely arány az előző hónaphoz képest arányaiban 2 százalékos csökkentést jelent. Amennyiben júliusban a családvédelmi akcióterv kedvezményei előre lendítik az otthonteremtési célú családi vásárlókat, tovább csökkenhet a befektetői arány a hazai ingatlanpiacon és növekedhet az első lakásvásárlók száma. A lakosság körében már július első napjaiban megnövekedett érdeklődést tapasztaltunk, ami várokozásaink szerint a következő hónapokban tényleges ingatlanpiaci tranzakcióként realizálódik majd.

- nyilatkozta Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője. "A befektetők a júniusi adatok alapján a fővárosban átlagosan 38 millió forintért vettek lakásokat, amely az eddigi legmagasabb, 700 ezer forint feletti négyzetméterárat jelenti ennél a vásárlócsoportnál." A Duna House Barométerben az ingatlanközvetítő vállalat a hét végén fogja publikálni a hazai ingatlanpiac második negyedévének feldolgozott adatait.