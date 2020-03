Unod már az otthoni punnyadást? Kapás Boglárka megmutatja, hogy is kell edzeni + videó

A járvány miatt Kapás Boglárka is otthon tartja formában magát. A világklasszis úszó most megmutatta, milyen gyaskorlatokat is végez.

A koronavírus-járvány miatt az olimpiai bronzérmes, világbajnok és hatszoros Európa-bajnok Kapás Boglárka is kénytelen otthon készülni, formában tartani magát. A világklasszis magyar úszó az Instáján meg is mutatta, hogy is kell otthon edzeni.

Íme, a remekmű. (Csak mert egyedül vágtam össze a videót). Ugye minden nap tornáztok egy kicsit?

- írta a videó mellé Kapás Boglárka az Instagram-oldalán.

Címlapkép:MTI/Illyés Tibor

Instagram on Jan 28, 2015 at 4:40pm PST