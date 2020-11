Ünnepek a korona idején: így győzheted le a szorongást és a stresszt

A karácsony előtti időszak minden évben stresszes, idén viszont különösen érdemes odafigyelni, nem csak a fizikai, hanem a mentális egészségre is adventkor. A Pénzcentrum olvasóinak egyharmada az ünnep velejárói - ajándékvásárlás, sütés-főzés, költekezés, utazgatás, stb. - közül mindent stresszesnek él meg. Ki nyomoztuk, hogy mi jelenti a legnagyobb stresszt a legtöbbek számára idén karácsonykor, és mutatjuk, hogyan lehet ez csökkenteni.



Nagyban tartanak a Black Friday-akciók, a hipermarketek, üzletek polcaira is kikerültek a karácsonyi termékek, egyre több helyen teszik fel az ünnepi dekorációt, fényeket. A karácsonyt a szeretet ünnepeként szokták gyakran emlegetni, az évnek ebben az időszakában utaznak a legtöbben, fogy a legtöbb élelmiszer a boltokban, ugrásszerűen nő a csomagforgalom, és nem utolsó sorban rengeteg pénzt költ el a lakosság. Idén például átlagosan 52 300 forintot szánnak a magyarok csak karácsonyi ajándékokra.

Azonban az ünnepeket megelőző időszakhoz rengeteg tennivaló társul, az ajándékbeszerzéstől kezdve, a karácsonyi menü megtervezésén és elkészítésén át a karácsonyfa feldíszítéséig. Mindent meg kell szervezni előre: az utazást, az időbeosztást, szabadságokat, és hogy mit mikor kell intézni. Valaki ennek a szervezkedésnek minden pillanatát élvezi, mások viszont a gondolattól is falra másznak, hogy be kell tenniük a lábukat egy zsúfolt plázába. Ez derült ki a Pénzcentrum legutóbbi szavazására érkezett olvasói válaszokból is:

A válaszadóink egyharmada Mindent! stresszként él meg, 19 százalékuknak viszont nem okoz különösebb gondot a karácsonyt megelőző időszakot uraló káosz. Az olvasók 13 százalékának a zsúfolt üzletek jelentik a legnagyobb kihívást, 11 százalék pedig a kiköltekezést jelölte meg legnagyobb sresszfaktorként. További 9 százalék az ajándékvásárlást érzi a legnehezebbnek, és 4 százalék számára a sütés-főzés, menü megtervezése okozza a legtöbb stresszt.

A válaszadók 3,7-3,8 százaléka szerint az utazás, parkolókeresés, dugók, illetve a karácsonyi zenék okozzák a legtöbb stresszt. Akármilyen furcsának is tűnik, már kutatók is bizonyították, hogy bár eleinte segíthet a ráhangolósdásban hogy ünnepi dalokat hallgat valaki - az, hogy egy idő után a csapból is a Christmas all around szól, szorongást és stresszt válthat ki. Különösen azoknál, akik az ünnepek közeledtével egyébként sokat stresszelnek az ajándékvásárláson, a pénzügyeken, a munkán, vagy a családi ügyeken, vészcsengőként szól a fülükben a Jingle Bells.

2020-hoz képest a Grincs egy angyal



Hogyan is lehetne megfeledkezni róla, hogy idén viszont nem feltétlenül a zsúfolt plázák, ajándékvadászat, vagy az odakozmált krémes lesz a legnagyobb stresszfaktor. Bár az új járványügyi intézkedések 30 napig vannak érvényben, azokat szükség esetén meghosszabbíthatják. Így nehézkessé válik a karácsony megtervezése: lehet-e majd nagyobb családi körben ünnepelni, vagy csak a kisebben, zökkenőmentes lesz-e az ajándékvásárlás, élelmiszerek beszerzése, stb. Ha betartjuk az ajánlásokat, a nagyszülőket sem halmozhatják el puszikkal az unokák idén.

Bár ezek a tényezők nehézkessé teszik az ünneplést, húsvétkor már megtanultuk, hogy a távolság nem jelenti azt, hogy nem lehet együtt ünnepelni. 2020-ban feltehetően senki sem fogja hajszolni a tökéletes karácsonyt - ami, akárcsak a Mikulás, nem létezik - és sokan fognak ráébredni, hogy nem az ajándékozás, és a roskadozó ünnepi asztal a legfontosabb.

Ahogy a járvány első hulláma, a második is teljesen máshogy érint mindenkit: valakinek az a legnagyobb teher, hogy a home office és digitális oktatás összeegyeztethetetlen, más éppen a magánytól szenved. Van, akinek március óta nincsen munkája, mások találtak munkát, de most azon aggódnak, elküldik-e őket ismét.

Van, aki a munkája miatt fokozottan ki van téve a fertőzésveszélynek, ezért keveset találkozik a családjával. Vannak, akik az idős szüleikért, nagyszüleikért, mások gyermekeikért aggódnak. Rengetegen vannak most rosszabb anyagi helyzetben. Hosszan lehetne folytatni, viszont a lényeg, hogy idén a karácsony stresszfaktoraihoz sokkal fajsúlyosabb tényezők társulhatnak.

Idén a karácsonynak nem csak a szeretetről, hanem legalább annyira az emptiáról is kell szólnia.

Idén a stressz, a szorongás borítékolható - viszont a jó hír az, hogy kezelhető is. Először is meg kell mindenkinek engednie magának, hogy stresszeljen, és szorongjon. Az most sem fog segíteni - ahogy az eddigi ünnepek alatt sem vált be - hogy rágörcsölünk, hogy a karácsony megint másról sem szól csak kapkodásról, teljesíthetetlenül sok teendővel, és mindenhez nem tudunk elég jó képet vágni. Hát most leszögezzük: nem is kell!

Így győzd le a karácsonyi stresszt...

Először is: ne akarj mindenkinek megfelelni. Más években is sokaknak rányomja a bélyeget az ünnepre, hogy roskadoznak az elvárások súlya alatt, és a törekvéstől, hogy tökéletes legyen az ünnep. Mert hiába van ötféle sütemény, még neki kell állni a tiramisunak, mert minden évben szokott lenni, és hiányolni fogják. Mit fognak szólni anyósék, ha ilyen koszosak az ablakok? Muszáj még gyorsan elszaladni egy üveg borért, nem állíthatunk be üres kézzel.

Az ilyen szintű elvárások nagyrészt csak a fejünkben léteznek, és nem lesz jobb attól a karácsony, ha összerogyunk a fa alatt a végeláthatatlan teendők súlyától, vagy drága ajándékot veszünk hitelre, hogy ne maradjunk cikiben a rokonok előtt, akiket még csak nem is kedvelünk! Ha pedig valaki szóváteszi, hogy idén miért nincs tiramisu, mi fog történni? Eláruljuk: semmi az ég világon.

Határokat kell szabni, különben az ünnep mentális és/vagy anyagi katasztrófává válik.

Ha megtetted az elhatározást, hogy idén nem készíted ki magad az irreális elvárásokkal, jöhetnek a gyakorlati trükkök, amivel könnyebbé teheted a készülődést a magad számára. Először is: írj listát a teendőkről, a kötelező elintéznivalókról.

Próbáld meg minél következetesebben megtervezni az ünnepet, hogy ne fulladjon rohanásba, stresszbe, káoszba. Érdemes azt a módszert követni, hogy összeírsz mindent - de tényleg, mindent - amit ha bármennyi időd lenne, akkor elintéznél még karácsony előtt. Aztán szépen kezd el lefaragni a listát, ahol csak tudod, a lehető legminimálisabbra. Aztán hogyha a minimalista listáról mindent kihúztál, és még marad időd, visszatérhetsz a többi teendőhöz (mint az ablakok lemosása) - vagy akár pihenhetsz is. A pihenés ugyanis nagyon jó stressz ellen.

Azért, hogy ne legyen anyagi csőd sem a karácsony: határozd meg a keretet, amiből költhetsz, és idén tényleg ragaszkodj az elhatározáshoz. Hogyha másként nem megy, akkor tartsd készpénzben a karácsonyi keretösszeget, és szigorúan csak azt költsd az ünnepekre. Tedd fel a kérdést magadban: tényleg szükség van még egy plusz bonbonra? arra az új karácsonyfadíszre? ennyi kajára?

Arról, hogy hogyan érdemes ajándékozni, hogy minimalizáljük a fertőzés kockázatát, a járvány első hullámában ezeket a tippeket szedtük össze, amelyek most ismét hasznosak lehetnek:

... és így küzdj meg a szorongással, amit a járvány vált ki

Akárcsak márciusban, most is egyre többen kezdik úgy érezni, hogy bizonytalanná, kiszámíthatatlanná válik az élet. Van, aki erre pánikkal, mások fásult beletörődéssel, a legtöbben viszont szorongással reagálnak. Ami természetes. Ezért az Európai Mentális Egészség, független szervezet útmutatása alapján összegyűjtöttünk 8 tippet a koronavírus-szorongás enyhítésére, amelyekkel eredményesen visszaszerezheted a kontrollt az életed fölött.

Megbízható forrásból tájékozódj



A járványhelyzet súlyosbodása, a veszélyhelyzet kihirdetése azt is jelenti, hogy ismét készletben kell lennie a lakosságnak. Követnie kell a híreket, tájékoztatókat, hogy naprakész legyen, ha születik egy új szabály, illetve hogy tudja, hogy áll a járvány elleni küzdelem. Ehhez válassz megbízható hírforrást, és kerüld az álhíreket, rémhíreket, pánikot terjesztő oldalakat és online csoportokat.



Vezess be COVID-19 hírkorlátot

A mentális egészségünk érdekében - főleg, ha már úgy érezzük, nem bírjuk - érdemes valamiféle koronavírus hírlimitet szabnunk magunknak. Korlátozzuk a hírolvasást a nap elejére, végére, vagy ebédszünetre, és egymás után maximum 2-3 ilyen témájú cikket olvassunk el.

A WHO ajánlása a hírek tekintetében egyébként az volt a járvány első hulláma alatt, hogy aki már túlságosan is szorong a kialakult helyzet miatt, annak a hírfogyasztása a világjárvánnyal kapcsolatban korlátozódjon csak a tényszerű információkra, olyanokra, amikben gyakorlati lépések jelennek meg, amik a mindennapokban segíthetik az olvasó életét, saját, családja járvány-stratégiájának kialakítását, a konstruktív tervezést.



Vigyázz magadra!



Szörnyű, hogy ez a tanács kiüresedett frázissá vált, miközben az egyik legfontosabb teendője most mindenkinek. A repülőn is, ha beüt a krach, először mindenkinek magának kell feltennie az oxigénmaszkot, aztán lehet szétnézni, kinek kell segítség. Najó, de mit jelen most ez a tanács? Egyrészt, egyéni védekezést a vírus ellen minden lehetséges eszközzel, másrészt a mentális épség őrzését.

A napi rutin kialakításánál különösen fontos olyan cselekvéssorok kialakítása ami a saját jólétünkre és a pozitív mentális egészségre koncentrál. Kávé, vagy teaszünetek, énidő beiktatása a napba, és kikapcsolódás. Zenehallgatás, feel good műsorok és filmek, játék, kézműveskedés, színezés, barkácsolás - bármi, ami kikapcsol, feltölt. Ugyanígy fontos a testedzés, amit otthoni körülmények között is simán meg lehet oldani, de el lehet menni akár sétálni, futni vagy otthonunkban egyszerűen meditálhatunk is. Most nem vagyunk "bezárva", használjuk ezt ki akkor is, ha nem túl szép az idő.

Bár ez is evidenciának hathat, de amikor valaki szorong, nem figyel oda annyira az alapvető szükségleteire sem. Pedig a mentális egészséghez is szükség van arra, hogy az ember elég folyadékot fogyasszon, kiegyensúlyozottan táplálkozzon - fontos ilyenkor a magnézium, folsav, B6 és B12 vitamin bevitel - jól érezze magát a bőrében.

Támogassátok egymást



A folyamatos kapcsolattartás a barátokkal, családtagokkal csökkenti a járvány okozta stresszt, ez biztos. Ezért ezt semmiféleképpen se hanyagoljuk el, ne zárkozzunk be, legyünk nyitottak. Ne legyen olyan nap, hogy ne beszélnénk valakivel arról, hogy van - ne csak arról, hogy kapott-e tejet a boltban, vagy mikorra lesz kész a munka. Osszuk meg a hozzánk közel állókkal azt, hogyan érezzük magunkat az új helyzetben, de hallgassuk meg mi is őket: álljunk konstruktívan egymáshoz! Környezetünkben kifejezetten figyeljünk azokra, akik egyedül vannak, idősek, velük beszélgessünk sokat, hiszen ez nem csak nekik de a segítőnek is jó.



Remény és pozitív gondolkodás



Ahogy az első hullámban, a másodikban is fontos, hogy a pozitív dolgokra koncentrálj! A WHO azt ajánlotta, az emberek foglalkozzanak azokkal is, akik már kigyógyultak a betegségből: olvassuk, hallgassuk meg tehát az ő történetüket is, tisztázva azt, hogy bár az új járvány veszélyes, ez a betegség is, ugyanúgy, mint a többi, legyőzhető.



Légy tisztában a lelkiállapotoddal!



Senki ne ijedjen meg, hiszen a jelenlegi helyzetben teljesen normális, ha az ember kimerültnek, fáradtnak, stresszesnek érzik magát és szorong. Éppen ezért, ha te is így érzel, hagyj magadnak időt. Nyolc hónapja van velünk a járvány, egyáltalán nem csoda, hogy sokan belefáradtak mostanra. Viszont fontos, hogy legalább arról legyen pontos képünk, mi éppen hogy vagyunk, ha más dolgok bizonytalanok is körülöttünk. Vezess naplót, vagy jelöld meg egy skálán az aktuális érzelmi állapotod - ha azt veszed észre, hogy túl régóta vagy rossz passzban, beszélj erről valakivel, kérj segítséget.

Fordulj szakemberhez!



Ez a tanács nem úgy értendő, hogy most mindenki rohanjon pszichológushoz, ha kicsit szorong, hanem hogy mentális egészségügyi kérdésekben is érdemes szakemberek javaslatait követni. Pszichológusok, mentál higiénés szakemberek rengeteg kérdésben megszólaltak a járvány kapcsán, a problémáink orvoslására az ő nyilatkozataikat, tanácsaikat keressük. Ha pedig nem múlik a szorongás, sőt rosszabbodik, akkor ne habozzunk konzultálni is szakemberrel. Már erre is vannak bejáratott online csatornák.

Még a járvány első hulláma alatt összegyűjtöttük egy helyre azokat a cikkeinket, amelyek a mentális egészség megőrzésével foglalkoznak, ezek most a második hullám alatt is hasznosak lehetnek:

Mindenkit azzal biztatnánk, hogy a márciusban elrendelt veszélyhelyzet és az ismeretlen járvány okozta stresszt, szorongást - pánikot! - is átvészeltük. A minimalista húsvét is megtanított sokmindenkit, hogy melyik része is fontos az ünnepnek az ő számára, és mi az, ami csak felesleges sallang. Most minden tudást, tapasztalatot, amit az első hullámban és húsvétkor megszereztünk arról, hogy mi váltja ki a szorongásunkat és a stresszt és mivel tudjuk elűzni, most fel tudjuk eleveníteni, és fel tudjuk használni. Segítsünk ebben egymásnak is!

