Újra fellángolt a nagy streaming-háború: vajon a Netflix vagy az HBO GO kerül ki győztesen?

A magyar streamingszolgáltatók tavasszal a járvány első hulláma alatt a karácsonyihoz hasonló forgalmat bonyolítottak: hirtelen rengeteg magyar fizetett elő, és jóval több időt is töltöttek tartalomfogyasztással. Ezt egyértelműen a veszélyhelyzet kihirdetése és a korlátozó intézkedések idézték elő. Most hogy ismét közeledik a karácsonyi, és újra korlátozásokat vezetett be a kormány, elindulhat majd a harc a szolgáltatók között: milyen tartalmakkal csábítsák magukhoz a nézőket a rendhagyó karácsonyi időszakban. Főként most, hogy alig van új premier, és film.



A Netflix még tavaly októberben kezdte el komolyan hódítását a magyar piacon - innentől vezették be ugyanis a lokalizált, magyar menürendszerű új felületet - bár már 2016 óta jelen van a szolgáltató hazánkban is. A Netflixnek korábbab is voltak itthon előfizetői, azonban ezzel a terjeszkedéssel minden bizonnyal olyan előfizetőket is bevonzott a streaming szolgáltató, akik eddig az angol nyelvű tartalmaktól és kezelőfelülettől idegenkedtek.

Mivel a magyar fogyasztók - szinte mindegy, miről legyen szó - nagyon árérzékenyek, az HBO GO még mindig versenyképesebbnek tűnik a maga 1890 forint/hó havidíjával, mint a magyar Netflix, ahol a díjcsomagok ára 2490 forint és 3990 forint között van havonta. Utóbbinál a próbaidőszak viszont 30 nap, míg az HBO GO 7 napig használható ingyenesen. Ezeken kívül még van számos olyan tartalomszolgáltató, amely jelen van a hazai piacon, de számottevő felhasználószámmal valószínűleg csak a két nagyobb szolgáltató rendelkezik.

A Netflix iránt 40, míg az HBO GO iránt 20 százalékos érdeklődést mért a JustWatch.com, a streaming előfizetések gyűjtőportálja. Náluk az Amazon szolgáltatása a Prime Video is kiemelkedően népszerű: egy százalékkal le is hagyta az HBO steaminget. Azonban ez a statisztika korántsem a hazai előfizetők számát tükrözi, csak ennek a bizonyos portál felhasználóinak érdeklődését:

Azt ugyanis nem fogja elárulni, sem a Netflix, sem az HBO GO, hány előfizetője van, és erre meg is van az okuk. A nemzetközi statisztikák és a hazai felmérések lehetnek egyedül árulkodóak: ezek szerint a járvány kitörése óta jelentősen megnőtt a streaming-előfizetők száma világszerte, és az Ipsos áprilisi felméréséből az is kiderült, hogy gyakrabban használták a magyar felhasználók is az online streaming és videós tartalomszolgáltatásokat (a válaszadók 47%-a).

A járvány előrehozta a karácsonyt?

A járvány első hulláma alatt, amikor még rengetegen dolgoztak home officeból, digitális oktatás folyt, és az olvasóink jelentős része alig mozdult ki a négy fal közül (51%), akkor sokan fizettek elő olyan szolgáltatásokra, amelyek segítettek átvészelni ezt az időszakot. A Pénzcentrum májusi felméréséből az derült ki, hogy a veszélyhelyzet elrendelését követően - 2020. március 11-e után - eltelt mintegy két hónapban a válaszadók közül legtöbben új streaming szolgáltatásra (9%), új internetcsomagra (4%) és új tévészolgáltatásra (3,4%) fizetett elő.

A veszélyhelyzet, ami elindult először a cseheknél, szlovákoknál, lengyeleknél, majd nálunk is, sok szempontból hasonló helyzetet eredményezetta potenciális felhasználóink életében, mint a például a karácsonyi időszak. Az emberek megspórolták a napi munkába ingázást, bevásárlást, szociális programokat, egyszóval lett lett szabadidejük. Amikor az embernek több szabadideje van, több tartalmat fogyaszt. Ezt a helyzetet idézte elő a semmiből a márciusi hónapban ez a járvány

- mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában korábban Riczu Tibor az HBO Europe digital marketing vezetője. Lapunk felméréséből az is kiderült, hogy nem csak az előfizetők száma és a tartalomfogyasztással eltöltött idő nőtt, hanem azok száma is, akik fontolgatni kezdték, hogy előfizetnek.

A válaszadók 7,2 százaléka jelölte, hogy tervezi, hogy előfizet majd streamingre, esetleg digitális zenei szolgáltatásra (pl. Spotify, 3,3%) esetleg más online tartalomszolgáltatásra (pl. magazinelőfizetés, 2,5%). Viszont a felmérésben résztvevők közül csaknem 58 százalék volt azoknak az aránya is, akiknek nincs és nem is terveznek előfizetni a hazai piacon jelenlévő streaming szolgáltatásokra.

Akik az első hullámban előfizettek streaming szolgáltatásra, azoknak 61 százaléka a Netflixet választotta, az HBO GO-t 24 százalékuk. Akik pedig tervezték, hogy előfizetnek, azoknak 53 százaléka a Netflixet, 21 százaléka az HBO GO-t, 7-7 százalék a Disney+, valamint YouTube Premium szolgáltatást tervezte előfizetni, és 4 százalék pedig az Apple TV+-t.

Ezek alapján a Netflix áll nyerésre.

Viszont amikor tavaly a karácsonyt megelőző időszakban rákérdeztünk az olvasóinknál, milyen előfizetésük van, mégis a válaszadók 37 százalékban HBO GO-t, és 29 százalékban jelöltek Netflixet. Ráadásul a streaming előfizetés nem olyasmi, mint a mobildíjcsomag, hogy az előfizetés folyamatos: vannak, akik csak időszakosan fizetnek elő 1-2 hónapra, mikor megy a kedvenc sorozatuk, vagy a gyerekek miatt őszi-téli-tavaszi szünetre. Sokféle felhasználás létezik, de a streaming valójában inkább hasonlít valamiféle téka-bérlethez, mint egy lineáris tévészolgáltatáshoz.

Így lehet, hogy ha tavaly elárulta volna nekünk az HBO, és a Netflix is a pillanatnyi előfizetőik számát, amikor ment a Trónok harca befejező évada, valószínűleg az HBO GO kerül ki győztesen, míg amikor épp a Stranger Things vagy a Mindhunter ment, lehet, hogy a Netflix állt volna a dobogó csúcsán.

Most azonban hasonló időszak következik a streaming szolgáltatások szempontjából, mint márciusban: ismét korlátozásokat vezetett be a kormány, részlegesen digitális tanrendet rendeltek el az iskolákban. Feltételezhető, hogy sokan újból home office-ból lesznek kénytelenek dolgozni. Ami viszont a legfontosabb, még bizonytalan tényező:

nem tudni, hogy együtt tölthetik-e a családok a karácsonyt.

Hogyha nem utazunk annyit karácsonykor a családhoz, mert 10 főnél nagyobb társaság nem csoportosulhat, ha nem mozdulunk ki annyit otthonról, akkor feltehetően több időt töltünk majd a tévé előtt. A karácsony és a két ünnep közti időszak egyébként is arany betűkkel van beírva a streaming-naptárba: ilyenkor rengeteg az időszakos előfizető. Idén pedig pláne rengetegen lehetnek majd.

Közeleg a tél



Nem elég, hogy amennyiben a korlátozó intézkedéseket meg kell hosszabbítani, és nem lesz nagyobb családi ünneplés, utazgatás, akkor többen fognak a kanapén karácsonyozni a tévé előtt, de az ajándékozást is megnehezíti idén a járvány. Valószínűleg sokkal többen választanak majd olyan ajándékot, amit meg tudnak venni, rendelni online, illetve, amit akkor is könnyen át tudnak adni, ha nem tudnak szeretteikkel személyesen találkozni. A Netflix ebben már előre gondolkodott, és forgalomba hozott egy ajándékkártyát, ami az idei karácsony slágere is lehet:

Idén Valentin-napra is ajánlottuk last minute ajándékként a streaming előfizetést: az olvasóink körében végzett szavazás azt mutatta meg, hogy 23 százalék örülne egy ilyen ajándéknak, 20 százalék kifejezetten a Netflixet, 5 százalék pedig kizárólag az HBO GO-t preferálná. A válaszadók jelentős része csak azért nem vágyik ilyen ajándékra, mert már van előfizetése (45%).

Mindebből úgy gondoljuk, hogy biztosan sokan örülnének idén karácsonykor is streaming előfizetésnek ajándékba. Viszont biztosan csak akkor tudhatjuk, ha megosztjátok velünk ezzel kapcsolatban a véleményeteket:

<br />

Azt még nem lehet tudni, mivel készülnek idén a streaming szolgáltatók karácsonykor, de már most is vannak fent olyan korábbi tartalmak, amelyekkel hangolódhatunk az ünnepekre. Tavaly nagy húzás volt az HBO GO-tól, hogy felpakolta a Harry Potter-szériát, mert aki nem az RTL-n nézte, az - akár nem is egyszer - a streamen "kapcsolt oda". Egy-egy ilyen hadicsel döntő lehet abban, hogy melyik szolgáltatás kerül ki az idei év végén győztesként a magyar előfizetőkért folytatott harcban.

Nem véletlen megy a harc minden évben azért, melyik csatorna adja a Reszkesstek, betörők!-et, a Bud Spencer-filmeket, vagy az Igazából szerelmet.

Az HBO szakértői szerint a járvány miatt - így hogy a moziban és tévében, streamingen sincs annyi új film (sorozatok azért még akadnak) - fel fognak értékelődni az úgynevezett library tartalmak. Azok az állandó, régebbi filmek és sorozatok, amelyek mindig elérhetők, akárcsak egy tékában, vagy mintha a saját DVD - vagy akár VHS! - gyűjteményünket böngészné a felhasználó.

A tartalomgyártás elég azonban súlyos akadályokat gördített a járvány, így kíváncsian várjuk, mit húz elő a Netflix és az HBO GO a kalapból karácsonyra. Az biztos, hogy arra fognak törekedni, hogy - ahogy az első hullám alatt - segítsenek elviselni a bezártságot, és hogy az elérhető legjobb filmeket, sorozatokat hozzák el a felhasználóknak.

Kell a tartalom, lesz is tartalmunk, de lehet, hogy nem feltétlenül a premier filmek vagy sorozatok fognak dominálni, hanem a régebbi vagy akár a lokális tartalmak. Magyar filmeket is elérhetővé teszünk minél nagyobb mennyiségben

- árulta el Pinczés-Pressing Ádám, az HBO Magyarország PR vezetője, amikor lapunk arról kérdezte, mi a terv arra az esetre, ha az új filmek elfogynak. Akkor még ugyanúgy nem lehetett tudni, hogy mikor fog normalizálódni az élet, és mikor folytatódhatnak a forgatások a megszokott módon. Mindenesetre szerencsére a készlet régebbi filmekből és sorozatokból valósággal kifogyhatatlan, így a nézőknek nem kell amiatt aggódniuk, hogy elfogy a néznivaló.

Címlapkép: Getty Images