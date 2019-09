Új forintérméket vezetnek be Magyarországon: az egyik teljesen új széria

Ezek voltak 2019. 36. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.

Két új forintérmét vezetnek be Magyarországon: az egyik teljesen új széria



Két új forintérme is érkezik Magyarországra szeptember elején, az egyik ráadásul egy egészen új széria első darabja lesz. A szóban forgó emlékérméket az MNB bocsátja ki, 10 000 és 2 000 - 2 000 forintos névértéken. Fizetni bár lehet velük, de nem ajánlott, a gyűjtőknek mégis igazi csemegét jelenthetnek.

Jó hírt kaptak a nyugdíjasok a rezsiutalványról: ennek nagyon fognak örülni

Az NKM felkészült a földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás kifizetéséhez felhasználható rezsiutalványok beváltására. A nyugdíjasoknak szóló rezsiutalványok postai kézbesítése megkezdődött, az NKM folyamatosan tájékoztatja az érdeklődőket. A társaság honlapján részletes tájékoztató olvasható.

Ötös erősségű akcióhurrikán tombol a magyar boltokban: futás a Lidl-be, Tescóba



Az akciókban az a legjobb, hogy vannak: méghozzá nem is kevesen! A héten a Pénzcentrum is megírta, hogy most érdemes idényzöldségeket venni, mivel a padlón van az áruk. És hogy még gyönyörűbb legyen a helyzet: a boltok rá is tesznek egy lapáttal, és őrült leárazások kereteiben úgy szórják a zöldséget, gyümölcsöt, mint bolond pék a lisztet. Elnézve az akciós újságokat, nem túlzás kijelenteni: álom az élet! Legalábbis azoknak tuti, akik szeretik a zöldséget, gyümölcsöt.

Kiderült a nagy ATM-titok: fogalmad sincs, mit művel a háttérben a bankod



A magyarországi bankok több ezer ATM-et üzemeltetnek országszerte, amelyek közül természetesen előfordul, hogy néhány meghibásodik. Ez a szimpla statisztikai törvényszerűség nem vigasztal minket, ha pont az az ATM nem működik, amiért akár kilómétereket utaztunk. Ennél csak az a bosszantóbb eset, ha hetek múlva visszatérünk, és ugyanúgy azt tapasztaljuk, hogy az adott ATM még mindig hibás. Hogyan kezelik a bankok az ATM meghibásodásokat? Egyáltalán, a bank feladata ez? Az ATM-hez kapcsolódó díjak fedezik azokat a költségeket, amik az automaták üzemeltetésével a banknak felmerülnek? Ezekről kérdeztük a hazai pénzintézeteket.

Felfordulhat a magyar autópiac: mutatjuk, mi lesz az ősz slágere

Nincs nagy meglepetés a legfrissebb autóeladási statisztikákban: a magyarok kedvence továbbra is a Suzuki Vitara, amely a kategóriája mellett az egész piacot is uralja. Csak idén majdnem 10 ezer új állt forgalomba, ez csaknem a fele a Suzuki teljes magyarországi eladásainak. Komoly változást az év vége hozhat, amikor már bejönnek a képbe az állami kedvezménnyel vásárolható hétszemélyes autók is.

Nincs más kiút: munkába foghatják a kisgyermekes anyákat Magyarországon



A magyar háromgyerekes nők közel fele nem dolgozik, a részmunkaidő nem “divat", kevés a családbarát munkahely. A kisgyermekes anyák helyzete nem könnyű a munkaerőpiacon, pedig foglalkoztatásuk segítene a munkaerőhiányon. Mi lehet a megoldás? Ennek jártak utána szakértők.

Ezért is 100 ezres bírságot kaphatnak az ingatlantulajok: kötelező betartani



Indulhat az őszi selejtezés, renoválás, ám sokan nem tudják, hogyan is kell kezelni az így keletkezett hulladékot. Rengetegen illegális útra tévednek: az erdőbe, mezőre hordják ki a sittet és a lomokat, ám ezért akár 100 ezer forintos bírság is járhat. Ráadásul nemsokára már bűncselekménynek is számíthat az illegális szemétlerakás. Ugyanakkor sok esetben az sem olcsó, ha az ember szakemberre bízza a hulladékok elszállítását.

Van, amihez egyetlen főnöknek sincs joga: erről mindenképpen tudnod kell



Nem ritkán törvénytelen hirdetésekben keresik a munkavállalókat a magyar cégek. Jól nézd meg, mire jelentkezel! Nem árt tisztában lenni azzal, hogy mit engedhet meg magának egy munkaadó, és mit nem.

Magyar fiatalok ezrei vannak hatalmas veszélyben: nem is sejtik, mekkora a baj



A Kaspersky szakemberei 53 531 olyan rosszindulatú, illetve feltehetően nemkívánatos fájlt fedeztek fel, amelyeket iskoláknak és egyetemeknek szóló, használatra kész esszéknek és tankönyveknek álcáztak. Ezeket a 2018. augusztus és 2019. július közötti időszakban 356 662 támadásban használták 104 819 felhasználót érintően - ami az előző évben mért számokhoz képest 21 százalékos csökkenést jelent.