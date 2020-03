Tovább pusztít a koronavírus: 136 ezer ember állása került veszélybe

Egyre több kérdés merül fel a turisztikai és vendéglátó iparban az idei szezont illetően, az új koronavírus-járványra való tekintettel. Több, mint 136 ezer ember megélhetése függ ettől a két iparágtól, derül ki egy friss felmérésből.

Ma még felmérhetetlen, hogy pontosan hány hazai vállalkozást dönt be, illetve hoz nehéz helyzetbe a koronavírus járvány, hiszen a kényszerintézkedések gazdasági hatásai és azok végig futása a különböző ellátási láncokon még csak most válnak érezhetővé. Vannak ágazatok, melyeket azonnal padlóra küldött a vírus, és vannak melyeket csak később fog elérni a recesszió. Ugyanakkor a turizmusban és a vendéglátásban már most láthatóan súlyos problémák vannak - mutat rá az OPTEN friss felmérése.

A három turisztikai ágazatban a vendéglátásban működik a legtöbb cég, összesen több mint 31 ezer, akik több mint 100 ezer alkalmazottat foglalkoztatnak. A különböző szálláshelyeket (hotelek, motelek, panziók, hostelek és kempingek) üzemeltető cégek száma meghaladja a 4 ezret, a szektor társas vállalkozásaiban több, mint 30 ezer fő dolgozik jelenleg.

Összességében elmondható, hogy több mint 25 ezer turisztikai ágazatban működő társas vállalkozás gazdasági léte került veszélybe, amihez több mint 136 ezer munkahely többsége is veszélybe került.

Nem hat azonban egyformán a szektor szereplőire a kialakult helyzet. Aki magasabb tőketartalékkal rendelkezik vagy más tevékenységeket is végez, az valamivel jobb helyzetben van, a tavaszi -nyári kiesés, tevékenységtől függően, lehet nem mindenkinek a főszezon. A járvány levonulása utána remélhetőleg középtávon már javul a szektor helyzete, belföldi turizmus lehet hamarabb talpra fog állni mint a nemzetközi - zárja elemzését a szolgáltató.

