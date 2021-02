TOP10 Valentin-napi program 2021-ben: így töltik a magyar szerelmesek a napot és az estét

Több mint 381 százalékkal nőtt a Valentin napi költések száma hazánkban az elmúlt évtizedben - ez több mint kétszerese az európai átlagnak. Virágot 242 százalékkal többször vásárolnak Európában, mint tíz éve, a magyar növekedés ennek ötszöröse. Úgy tűnik idén, az otthon elkészített vacsorák, beltéri piknikek és a közös séták a legnépszerűbb programok Valentin-napon a szerelmesek körében. Minden harmadik magyar online vásárol ajándékot kedvesének, ez az arány Európában 45%.

A szentimentális vásárlók minden eddiginél többet költenek Valentin-napra: az ezzel kapcsolatos kiadások az elmúlt évtizedben 180 százalékkal nőttek Európában az éves Mastercard Love Index szerint. A költések alapján a magyarok körében is egyre népszerűbb a Valentin-nap, tavaly több mint 10 milliárd forinttal költöttek többet honfitársaink ebben az időszakban, mint 2011-ben. Ennek felét 2020-ban utazásra költötték a szerelmesek, de ékszerre is több mint 350 milliót adtak ki.

A kártyás vásárlások globális elemzésének köszönhetően a jelentés betekintést nyújt az év legromantikusabb napja körüli költekezési szokásokba és trendekbe. Ez alapján Európában hétszer (648 százalékkal) több ajándékot és élményt vásárolnak, mint tíz évvel ezelőtt - beleértve az olyan hagyományos ajándékokat és programokat, mint a virágok (272 százalék növekedés) és az éttermi vacsorák (242 százalék növekedés).

Virágra Európa-szerte Oroszországban költötték a legtöbbet, ezt követi Svédország és az Egyesült Királyság.

Az ékszerekre fordított kiadások szintén nőttek az elmúlt évtizedben, éves összevetésben 2011 óta 119 százalékos volt a növekedés. Tavaly Olaszországban költöttek a legtöbbet ékszerekre, ezt követi az Egyesült Királyság és Oroszország. Mivel azonban Európa nagy részén még mindig korlátozások vannak érvényben, az elviteles és otthon elkészíthető éttermi csomagok, a parkban tett séták, házi készítésű ételek, filmmaratonok és otthoni spa-napok a legnépszerűbb módjai annak, ahogy a párok idén a Valentin-napot töltik.

A 2021-es Valentin-nap tíz legnépszerűbb romantikus élménye (Magyarország):

1. Otthon elkészített ételek 41%

2. Éttermekből rendelt ételek 26%

3. Séta a parkban 22%

4. Filmmaraton 21%

5. Játék este 19%

6. Séta a városban, lakhelyen 18%

7. Beltéri piknik 18%

8. Házi spa-nap 16%

9. Pop-up piknik a szabadban 7%

10. Virtuális randi (Zoom, Facetime stb.) 5%

A 2021-es Valentin-nap tíz legnépszerűbb romantikus élménye (Európa):

1. Otthon elkészített ételek 49%

2. Éttermekből rendelt ételek 27%

3. Séta a parkban 21%

4. Filmmaraton 20%

5. Séta a városban, lakhelyen 19%

6. Házi spa-nap 13%

7. Játék este 12%

8. Beltéri piknik 11%

9. Pop-up piknik a szabadban 6%

10. Virtuális randi (Zoom, Facetime stb.) 5%



Az online vásárlás az elmúlt évtizedben folyamatosan növekedett, és sosem volt még olyan népszerű, mint most. Az elmúlt tíz évben 572 százalékkal nőtt az online tranzakciók száma a Valentin-napi időszakban, Európában. A megkérdezettek közel fele (45%) tervezi idén online megvenni a Valentin-napi ajándékokat, a magyarok 35 százaléka nyilatkozott így. Sokan pedig külön figyelnek arra is, hogy a virágot és egyéb ajándékokat helyi vállalkozásoktól szerezzék be - az európai átlaghoz (49%) hasonlóan a magyarok 47 százaléka tervez így tenni.

A járvány ugyan megakadályozta az embereket abban, hogy fizikálisan találkozzanak szeretteikkel, de abban nem, hogy a szerelem így is rájuk találjon. Minden ötödik európai válaszadó (19%) online talált kapcsolatra az elmúlt évben, 19 százalék pedig Zoomon vagy más videós platformon randevút is tartott. Közel minden harmadik megkérdezett (30 százalék) a social distancing jegyében sétálni ment kedvesével, és 21 százalék regisztrált online társkereső oldalakra az elmúlt évben.

A Mastercard jelentése a kapcsolatokhoz való hozzáállásunkra is rámutat; így arra is, hogy a mostani Valentin-nap miként lehet minden eddiginél értékesebb. A megkérdezettek 45 százaléka idén jobban átgondolja a szerelmesek napját, és 46 százalékuk a korábbiakhoz képest több kreativitást szeretne az ünnepbe csempészni. A magyar válaszadók mindkét esetben lelkesebbek az európai átlagnál, a hazai válaszadók fele (50%) fordít több energiát a szerelmesek ünnepének tervezésére és 52 százalékuk a szokásosnál is kreatívabb szeretne lenni.

Címlapkép: Getty Images