Top 10 sikerfilm a Netflixen, amit utoljára nézhetsz meg novemberben

Hogy hazánkban egészen pontosan hány előfizetője lehet a streaming csatornáknak, nem tudjuk pontosan, ám az bizonyos, hogy egyre népszerűbbek, pláne a járványhullámok idején. De jó tudni, hogy ezek kínálata időről időre megváltozik, és a népszerű filmektől, sorozatoktól búcsút kell vennünk. Most összegyűjtöttük a 10 legjobb filmet, amit novemberben láthatsz utoljára.

Azt nem árulják el a streming-szolgáltatók, hány előfizetőjük van, ám a nemzetközi statisztikák és a hazai felmérések árulkodóak lehetnek: ezek szerint a járvány kitörése óta jelentősen megnőtt a streaming-előfizetők száma világszerte, és az Ipsos áprilisi felméréséből az is kiderült, hogy gyakrabban használták a magyar felhasználók is az online streaming és videós tartalomszolgáltatásokat (a válaszadók 47%-a).

Tavaly októberben kezdte el a Netflix komoly hódítását a magyar piacon - innentől vezették be ugyanis a lokalizált, magyar menürendszerű új felületet - bár már 2016 óta jelen van a szolgáltató hazánkban is. Ugyan korábbab is voltak itthon előfizetői, azonban ezzel olyan előfizetőket is bevonzott a streaming szolgáltató, akik eddig az angol nyelvű tartalmaktól és kezelőfelülettől idegenkedtek. Mivel a magyar fogyasztók kifejezetten árérzékenyek, az HBO GO még mindig versenyképesebbnek tűnik az 1890 forint/hó havidíjával, mint a magyar Netflix, ahol a díjcsomagok ára 2490 forint és 3990 forint között van havonta. Ezeken kívül még van számos olyan tartalomszolgáltató, amely jelen van a hazai piacon, de számottevő felhasználószámmal valószínűleg csak a két nagyobb szolgáltató rendelkezik.

Mivel az előfizetők gyakran versenyt futnak az idővel, hiszen a filmek és sorozatok egy idő után kikerülnek a a repertoárból újaknak adva helyet ezzel, most összegyűjtöttük a Netflix novemberi búcsúzóit, amiket ebben a hónapban láthatsz utoljára.

November hónapban több mint 40 film távozik a csatornáról.

Sok ilyen távozás igazi veszteség a filmrajongóknak, akik listába szedik a streaming csatornán elérhető legjobb filmeket. Ott van például a Zodiákis, David Fincher egyik legjobb filmje. Kissé érthetetlen, hogy a Netflix miért veszíti el ennek jogait, még mielőtt Fincher új filmjét, a Mank-ot decemberben bemutatnák. Egy másik furcsa búcsúzó az Ocean's Eleven - Tripla vagy semmi, ami csak november elsején csatlakozott a csatornához. A Netflix filmtárában sok alkotás elérhető, viszont nem szokatlan, hogy egyesek csak kifejezetten rövid ideig. (A november végi távozók teljes listáját a cikk végén találod!)

Top10-es listát állítottak össze a Huffpost szerkesztői annak, aki nem szeretne lemaradni a legjobb filmekről novemberben

A Zodiákus

Zodiac

misztikus thriller

Sorozatgyilkos szedi áldozatait San Franciscóban. A rendőrség képtelen a nyomára bukkanni, pedig a tettes üzeneteket küld több napilapnak is. Csak néhány rendőr, újságíró, köztük Paul Avery és egy halk szavú, tehetséges szerkesztőségi rajzoló, Robert Graysmith bízik abban, hogy megfejtheti a rejtélyes üzeneteket, melyek alapján a gyilkos a Zodiákus nevet kapta. Elszántan, vadul és szenvedélyesen üldözik ellenségüket. Kezdetben kötelességtudóan, később egyre inkább elvakultan, mígnem már maguk is az őrület határán járnak - írja a Port.hu ajánlója.

Rendezte: David Fincher.

Pénzcsináló

Moneyball

amerikai életrajzi dráma

Billy Beane igazi őstehetség volt. A baseball szupersztárja lehetett volna belőle, ám maga sem hitte, hogy képes lehet erre. Ha kiváló játékos nem is, de remek játékosfigyelő, majd csapatfőnök lett belőle. Azután találkozik Peterrel, a Yale-n végzett fiatal közgazdásszal, aki saját programot fejlesztett a baseball-játékosok statisztikai elemzésére. Billy társul vele, és a program segítségével olyanokat szerződtetnek, akikről már mindenki lemondott. Kezdetben mindenki csak nevet rajtuk, de azután jönnek az eredmények. Igaz történet alapján.

Rendezte: Bennett Miller

Ocean's Eleven - Tripla vagy semmi

Ocean's Eleven

amerikai-ausztrál akció-vígjáték

Három alapszabály van: senki ne sérüljön meg, senkit ne érjen kár, és játssz úgy, mintha nem volna vesztenivalód. Danny Ocean (George Clooney) 24 órával feltételes szabadlábra helyezése után már új, eddigi legmerészebb tervén dolgozik. Egy nagy bokszmeccs éjszakáján Las Vegas három legnagyobb kaszinóját akarja kirabolni. A bandája csupa különleges emberből áll. Mindannyian profik, akik tudják: a tét 150 millió dollár. Azt azonban, hogy a három kaszinónak ugyanaz a tulajdonosa (Andy Garcia) és mostanában Ocean egykori feleségével (Julia Roberts) jár, egyikük sem sejti.

Rendezte: Steven Soderbergh

Anyádat is

Y tu mamá también

mexikói filmdráma

Tenoch, egy gazdag és korrupt politikus fia és Julio egy szegény egyedülálló anya gyermeke, elválaszthatatlan barátok. Egyetem előtti utolsó nyarukat minél tartalmasabban szeretnék tölteni: mérhetetlenül sok főleg szexuális kalandot remélnek. Elindulnak megkeresni Mexikó legszebb tengerpartját, útitársként Tenoch egy távoli rokona, a huszonéves, már férjezett Luisa is csatlakozik, az út során a furcsa hármas életre szóló tapasztalatokat szerez.

Rendezte: Alfonso Cuarón

Az igazság ára

The Lincoln Lawyer

amerikai krimi,

Az igazság ára című fordulatos thrillerben Matthew McConaughey a dörzsölt, karizmatikus Los Angeles-i bűnügyi védőügyvédet, Michael "Mick" Hallert alakítja, aki Lincoln Continental kupéjának hátsó ülését használja irodaként. Mick eddig javarészt piti bűnözők védelmét látta el, ám most úgy érzi, megfogta az isten lábát: egy gazdag Beverly Hills-i playboy (Ryan Phillippe) ügyét bízzák rá, akit emberölési kísérlettel vádolnak. Az ügyvéd azt hiszi, könnyű dolga lesz, ám a rengeteg pénzzel kecsegtető eset, amely pofonegyszerűnek ígérkezik, hamarosan halálos játszmává alakul át. Hallernek nemcsak egy hozzá hasonlóan mesteri manipulátorral, de saját lelkiismeretével is meg kell küzdenie.

Rendezte: Brad Furman

Sour Grapes

amerikai dokumentumfilm

A 2016-os dokumentumfilm a borvilág egyik legnagyobb csalóját mutatja be a nézőknek: Rudy Kurniawan borhamisításait aukciós házakon keresztül értékesítette és ezzel csalt ki több milliónyi forintnak megfelelő összeget a jóhiszemű emberektől. A film egyaránt bemutatja Rudy gazdagokkal és híresekkel való kapcsolatát, valamint mélyre ás a megtévesztés mögött húzódó szálakban - írja a Vincemagazin.



Rendezte: Jerry Rothwell, Reuben Atlas

West Side Story

amerikai zenés dráma

New York West Side negyedének utcáin vívja harcát a helybéli fehér fiúkból és a Puerto Ricó-i bevándorlókból álló két banda. Az egyik táncos szórakozóhelyen találkozik egymással Tony, a Jets vezetője és a konkurens bandához tartozó csinos félvér lány, Maria. A két fiatal első pillantásra egymásba szeret. Felcsillan a remény, hogy szerelmük talán véget vet a régóta tartó gyűlölködésnek. Az összeütközés azonban elkerülhetetlen, az egyik összecsapásban Tony megöli Maria bátyját.



Rendezte: Robert Wise, Jerome Robbins

Green Room

amerikai horror, musical-thriller

A csendes-óceán északnyugati részén egy távoli helyszínen játszó fiatal punk rock zenekar tagjai bűncselekményének tanúi lesznek. Az elkövetők rájönnek, hogy a zenekar látta őket...



Rendezte: Jeremy Saulnier

Bathtubs Over Broadway

Dokumentum/Zenés vígjáték

Egy vígjáték-író megszállottja az "ipari musicalek" bakelitfelvételeinek, amelyeket olcsón talál. Ezek a musicalek vállalati értekezletekre készülnek, hogy javítsák a társaság morálját. Különösen furcsák, mivel a "valódi" musicalek túlértelmezései.



Rendezte: Dava Whisenant

Drive - Gázt!

Drive

amerikai akciófilm

Driver (Ryan Gosling) nappal autós kaszkadőrként égeti a gumit Hollywood-ban, de ez csak a második műszak, főállásban éjszakai rablásoknál segédkezik, mint a menekülési útvonalat biztosító sofőr. Nem hétköznapi szakmájában ő a legkeresettebb, köszönhetően speciális tudásának: hajszálpontosan ismeri a város labirintusszerű utcáit, fejében van egész Los Angeles térképe. Melóit az ügynöke, Shannon (Bryan Cranston) hajtja fel, aki valójában a nagy áttörésre készül: építeni egy autót Drivernek, hogy profi versenyen indulhasson, rendes versenypályán. A buliba bevonja Bernie Rose-t (Albert Brooks), aki valamikor filmproducerként kezdte, azóta kispályás gengszter. Miután Bernie látta Drivert akció közben a pályán, ragaszkodik hozzá, hogy gyerekkori barátja, Nino (Ron Perlman) is beszálljon az üzletbe - olvasható a port.hu-n.



Rendezte: Nicolas Winding Refn

Novemberi távozók még

9

Himalájai karácsony - Abominable Christmas

The Addams Family

Cirmos karácsony - Santa Claw

Életem a szörf - Soul Surfer

Az utolsó műszak - End of Watch

Bushwick

A góré - Shot Caller

Az igazság ára - The Lincoln Lawyer

A diótörő és a négy birodalom - The Nutcracker and the Four Realms

Anakonda - Anaconda

Cápasrác és Lávalány kalandjai - The Adventures of Sharkboy and Lavagirl

Gáz van, jövünk! - Bad News Bears

Diana: Saját szavaimmal - Diana: In Her Own Words

Erőpróba - Gridiron Gang

Túszdráma - Hostage

Nemzetbiztonság Bt. - National Security

Kínzó közelség - Lakeview Terrace

Ocean’s Twelve

Ocean’s Thirteen

A pap - Háború a vámpírok ellen - Priest

Stand and Deliver

The Tribes of Palos Verdes

Ne szórakozz Zohannal - You Don’t Mess with the Zohan

