Több iskolában előbb kezdődik a téli szünet: simán megtehetik

Vannak olyan intézmények, ahol a diákoknak hamarabb kezdődhet a szünet: egy fővárosi, tankerületi általános iskolában például szerda lesz az utolsó tanítási nap péntek helyett. Hasonló intézkedésre került sor több más budapesti és vidéki általános iskolában is.

Az egyik érintett tankerület, a Közép-Budai Tankerületi Központ a Népszava megkeresésére azt írta: náluk négy intézmény élt azzal a lehetőséggel, hogy munkatervük módosításával tanítás nélküli munkanapokat helyeztek át februárról decemberre:

Az átcsoportosított napokat nem kell pótolni, mert a tanítási napok és tanítás nélküli munkanapok, valamint a tanítási szünetekbe tartozó napok száma nem változott a tanév során

- közölték. Az általános iskolák egy tanévben hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhatnak fel, meghatározott pedagógiai célra, ami lehet pályaorientációs nap, gyermeknap vagy nevelési értekezlet is. Ha utóbbit választják, a diákoknak nem kell bemenniük. Emellett a rendelet arra is lehetőséget ad, hogy az iskolák módosíthassák a szünetek kezdő és befejező napját, ha a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremtik. Ebben az esetben mindenkinek szünet van, de a plusz napokat hétvégéken kell ledolgozni - számol be a lap.

Címlapkép: Getty Images