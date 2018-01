Tízezreket bukhatsz, ha neked is ilyen bejárati ajtód van

Bárkivel előfordulhat, hogy véletlenül kizárja magát lakóingatlanából vagy elveszíti a kulcsát. Az első pánik után azonban meglehetősen gyorsan, sokféle segítséget lehet találni. Arra azonban nem árt felkészülni, hogy egy kisebb vagyon lesz, mire visszajutunk a házunkba. A Pénzcentrum most egy olvasói levél kapcsán annak járt utána, hogy mire számíthat az a balszerencsés, aki kinn ragadt saját bejárati ajtaja előtt.

Egy olvasónk, Ildikó újév első napján kizárta magát Budapesten lévő albérleti lakásából. A helyzet a lehető legszerencsétlenebbek egyike volt, ugyanis a kilincs gombos volt, ráadásul az ajtókat csináld magad szigeteléssel látták el, így a zárhoz nem lehetett hozzáférni az egyszerű módszerekkel. A probléma megoldása persze így sem tartott tovább 10 - 12 percnél, a lakásba való bejutásért azonban 18 ezer forintot kellett a helyszínen fizetni. Számla, azaz áfa nélkül úgy, hogy az ajtó nem rongálódott (bár a kilincs gombos végét lekellett feszíteni), valamint zárbetétet nem, csak kilincset kellett cserélni. Az eset apropóján utánajártunk, hogy valóban ilyen magas költségekre számíthat az, aki véletlenül kizárja magát fővárosi ingatlanából vagy elveszíti annak kulcsait.

Valaki biztos bevállalja

A google keresőjében a zárcsere, kizártam magam és ehhez hasonló keresőszavakkal operáltunk. Nem nagy meglepetésre rengeteg különböző néven futó oldalt kilistázott a rendszer, azonban rövid átfésülés utána kiderült, hogy nagyjából ugyanaz a 6-8 telefonszám pörög az összes első oldalon listázott domain-en. Úgyhogy elkezdtünk telefonálni.

A kutatás első szakasza nem hozott túl sok sikert, a számok vagy foglaltak voltak vagy nem vették fel azokat. Volt olyan szakember is, aki éppen vezetett, ezért nem tudtunk vele beszélni. Ám akadt olyan is, aki egy meglehetősen sejtelmes:

próbáljon más kollégát, biztos lesz, aki bevállalja

- mondattal hárította megkeresésünket.

Lehet 8, de akár 30 ezer is

A sikertelen próbálkozások után azonban szerencsénk volt és sikerült kiderítenünk az általánosnak mondható árazásokat. A semmibaj.hu nonstop számát tárcsázva szakemberek helyett egy diszpécser fogadta a hívásunkat, aki elmondta, hogy náluk egy kizárásos eset kapcsán

nettó értéken az átlagos javítási költség 15 ezer forint. Ebben ugyanakkor nincs benne az esetlegesen cserére szoruló zárbetét vagy kilincs ára.

Zárbetéteket egyébként alaphangon körülbelül 4800 forintért biztosítanak, de egy komolyabb darab akár 9-10 ezer is lehet. Fontos ugyanakkor tisztában lenni azzal, hogy az előzetes szerelési árak csak irányadók, ugyanis a valós értéket minden esetben a szerelő mondja ki a helyszínen, hiszen sok olyan előre nem látható dolog van, ami befolyásolja az árat.

Az oldal által küldött szakemberek egyébként feladatmegoldásért kapják a pénzt, nem pedig órabérre, szóval teljesen mindegy, hogy egy ingatlanba való bejutás 1 órát vesz igénybe vagy 5 percet. Az ünnepnapok és a kiszállási időpont sem számít az árak tekintetében.

A Zár Zorro szakembere is arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy bizony a költségek nagyon sok mindentől függnek, nem mindegy például, hogy

hová kell bejutni, helyileg hol helyezkedik a lakás/ház,

milyen típusú az ajtó,

milyen típusú a zár,

mennyire sürgős az eset.

Egy egyszerű zár esetében a szakember 10 - 15 ezer forintig lőtte be az árat, ám egy bonyolultabb konstrukció esetén simán lehet, hogy 20 - 30 ezer forintot is ki kell perkálnia annak, aki be akar jutni otthonába.

Az árakra ugyanakkor itt is igaz, hogy a végső értéket a helyszínen mondják ki, és bizony a bejutási idő is befolyásolhatja azt. Egy egyszerű, akár bankkártyával vagy valamilyen dróttal is nyitható becsapódásos esetet, akár már 8 ezerért is meg lehet úszni (persze erre a kedvezőbb árra azért hajnali 2-3 óra körül senki se számítson). Sokat számíthat az is, hogy a kulcs benne maradt-e belülről a zárban vagy kulcsvesztés esetén egy ajtó teljesen zárva van és csak a zárszerkezetet megfúrva lehet bejutni.

Jó hír azonban, hogy bármi is történjen a szakembereknél általában van kilincs és zár is, ám ezek általában standard modellek, tehát nem biztos, hogy minden ajtóhoz megfelelnek. Továbbá nem kötelező ezeket választani egy-egy bejutás esetén, tehát a lakos simán dönthet úgy, hogy a hiba elhárítását követően inkább maga rendezi a felmerülő alkatrészcseréket.

Oké, de mit törünk fel

Arra a kérdésünkre, hogy a megrendelőnek kell-e valamilyen módon igazolnia, hogy az az ő ingatlana, a Zár Zorró munkatársa azt válaszolta, hogy mindenképpen; lakcímkártyával vagy valamilyen tulajdoni lappal.

10 munkából 9 azért nem jön össze, mert mikor ehhez a ponthoz érünk, a hívó fél megszakítja a hívást

- tette hozzá a szakember. Az élet sok esetben azonban ettől jóval eltérő hozzáállásról tanúskodik. Levélírónktól például csak annyit kérdeztek, hogy övé-e a lakás vagy csak bérli, a válasz után pedig rögtön kezdték a feltörést.

Annak tehát, aki bármilyen oknál fogva véletlenül kinn ragad saját bejárati ajtaja előtt, bizony mélyen a zsebébe kell nyúlnia, akkor ha vissza akar jutni ingatlanába. Ráadásul ezt a pénzt valahogy elő is kell hirtelen teremtenie, úgyhogy ha már kinn ragadunk megéri mindezt úgy tenni, hogy jó sok készpénz van nálunk.