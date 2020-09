TikTok: így védd meg gyereked a csalóktól, szexuális ragadozóktól - A legfontosabb beállítások

A TikTok három évvel ezelőtt robbant be a köztudatba, azóta pedig töretlen népszerűségnek örvend, hiszen mára a második legnépszerűbb social média platformmá nőtte ki magát. Az alkalmazás több mint 150 országban elérhető, és több száz millió aktív felhasználóval rendelkezik világszerte. Emberek milliói készítenek, osztanak meg, és néznek videókat nap, mint nap a felületén. Vannak, akik csak szórakozás céljából regisztrálnak, míg mások karriert szeretnének építeni annak reményében, hogy egy nap népszerű influencerré válhatnak a TikTok segítségével. A szórakozás mellett azonban nem szabad megfeledkeznünk a személyes adataink biztonságáról sem.

Mi is az a TikTok?

A TikTok egy olyan közösségi alkalmazás, amely segítségével a felhasználók rövid videókat készíthetnek, és oszthatnak meg más tagokkal. A működési elvét tekintve hasonló az Instagramhoz, csak itt képek helyett videók jelennek meg a hírfolyamban, amelyeket ugyanúgy lájkolhatunk, és követőket is szerezhetünk. Habár nagy népszerűségnek örvend a TikTok a felhasználók körében,

már több ország, közöttük az Amerikai Egyesült Államok, Dél-Korea és India is lépéseket tett az applikáció fejlesztőivel szemben, biztonsági okokra hivatkozva.

Ezek fényében nem árt némi óvatosság a felhasználók részéről, hiszen a TikTok használata közben is olyan átverésekkel, káros spamekkel, vagy akár online zaklatással kell szembenézniük, mint a többi közösségi média platform esetében. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy milyen adatvédelmi és biztonsági lehetőségeket nyújt a TikTok a fiókjaink védelmére, ha mobileszközön használjuk.

Az első lépések

Az alkalmazásba bejelentkezhetünk a közösségi fiókjainkon keresztül, de regisztrálhatunk a telefonszámunkkal vagy az e-mail címünkkel is. A fiókunkat a telefonszámunkra vagy az e-mail címünkre küldött ellenőrző szöveges üzenet jóváhagyásával hitelesíthetjük, a biztonságot tekintve mindkét opció jó megoldás lehet.

Ha e-mail címmel regisztrálunk, akkor utána érdemes kiválasztani a kétlépcsős azonosítás engedélyezése opciót is. Az "Én" menü "Fiókom kezelése" menüpontjában jelszót is rendelhetünk a fiókunkhoz, ebben az esetben ismét el kell végeznünk a hitelesítést. Válasszunk olyan erős, hosszú és egyedi jelszót vagy jelmondatot, amit máshol nem használunk.

Gyanús tevékenységek kiszűrése

A "Biztonság" menüpontban értesülhetünk minden biztonsági riasztásról és gyanús fióktevékenységről. Figyelemmel kísérhetjük, hogy milyen eszközökről, milyen módon (pl. Facebook fiókkal) és mikor jelentkeztünk be az alkalmazásba, így azonnal megtudhatjuk, ha valaki más is belépett a fiókunkba. Ha ismeretlen eszközt találunk, azonnal jelentkezzünk ki róla, és változtassuk meg a jelszavunkat.

Ki láthatja a tartalmainkat?

A TikTok fiókunk alapértelmezetten nyilvános, azonban ezt érdemes az "Adatvédelem és biztonság" menüpontban átváltanunk privát fiókra. Itt beállíthatjuk, hogy az alkalmazás javasoljon-e minket azoknak a felhasználóknak, akiket érdekelhet az általunk közzétett tartalom.

Meghatározhatjuk azt is, hogy más felhasználók letölthetik-e az általunk megosztott videós tartalmakat, azonban ez a biztonsági opció még csak próbaverzió alatt fut, és képernyőfelvétel készítésével könnyen kicselezhető.

Eldönthetjük, hogy engedélyezzük-e egy másik felhasználó számára, hogy "duettet" készítsen a videóinkkal, ami azt jelenti, hogy összekapcsolhatja a saját videóit az általunk feltöltött anyagokkal. Választhatunk, hogy a duettet mindenkinek vagy csak az ismerőseinknek engedélyezzük, illetve teljesen ki is kapcsolhatjuk ezt az opciót.

Ha a TikTok böngészése közben megtetszik nekünk egy videó, akkor azt más közösségi oldalakhoz hasonlóan lájkolhatjuk. A kedvelt videóinkat a rendszer egy külön mappába helyezi, amit az adatvédelmi beállításoknak köszönhetően elrejthetünk, vagy mindenki számára láthatóvá tehetünk.

A videók feltöltése előtt és után is szerkeszthetjük az adatvédelmi beállításokat, például engedélyezhetjük a duetteket, a megjegyzéseket, és a videót nyilvánossá vagy priváttá tehetjük.

Üzenetküldés és felhasználók tiltása

Ha szeretnénk üzenetet küldeni valakinek, akkor ehhez kölcsönösen követnünk kell egymást. Az alkalmazás ezeket a kapcsolatokat "barátságnak" tekinti. Ennek köszönhetően mi dönthetjük el, hogy ki léphet közvetlen kapcsolatba velünk, így csökkenthetjük annak a kockázatát, hogy rosszindulatú vagy trollkodó üzeneteket kapunk.

Azonban azt se felejtsük el, hogy valószínűleg sok felhasználót fogunk követni, így a gyanús üzenetek esélye továbbra is fennáll, kivéve, ha teljesen kikapcsoljuk az üzenetküldési lehetőséget. Ha ezt nem akarjuk meglépni, akkor egyesével is le tudjuk tiltani a zaklató profilokat.

A megjegyzések moderálására szintén lehetőséget nyújt az alkalmazás. A hozzászólásokat kikapcsolhatjuk vagy nyilvánossá tehetjük, de akár úgy is dönthetünk, hogy csak a barátaink számára legyenek elérhetőek. A TikTok egy olyan lehetőséget is kínál, amely automatikusan kiszűri a levélszemetet, illetve a sértő megjegyzéseket, de akár beállíthatunk kulcsszavakat is. Ezek említése esetén automatikusan elrejtésre kerül a komment.

Összefoglaló gondolatok

A felsorolt adatvédelmi és biztonsági beállítások részletesen tartalmazzák a TikTok által kínált lehetőségeket, azonban időnként érdemes a korábbi beállításainkat felülvizsgálni, mivel a népszerű videómegosztó alkalmazást rendszeresen frissítik, emiatt egyes beállítások más csoportosításba kerülhetnek, vagy újabb lehetőségek jelenhetnek meg.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a TikTok felületén felnőtt, gyermekek számára nem ajánlott tartalmak (durva nyelvezet, nyílt szexualitás, bántalmazások, alkohol és drogfogyasztást népszerűsítő videók) is megtalálhatók, könnyen hozzáférhetőek. Emiatt érdemes csak 13 éves korhatár felett engedélyezni gyermekünk részére a használatát, egyébként a teljes értékű fiók regisztrációjának is ez a feltétele

- egészíti ki a tanácsokat Csizmazia-Darab István. A Sicontact Kft. IT biztonsági szakértője azt is hozzátette, hogy a biztonságtudatos és felelősségteljes használat mellett érdemes a telefonunkat naprakész vírusvédelemmel is ellátni, hiszen a mobil eszközökön rengeteg személyes és akár banki adatot is tárolunk.

Címlapkép: Getty Images