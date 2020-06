Tigáz ügyfelek, figyelem! Itt a menetrend: újraindulnak a leolvasások, karbantartások

A korlátozások enyhítésével a Tigáz is visszaáll a járvány előtti üzemmenetre - közölte a cégpénteken.

Az óvintézkedéseket betartva jövő héttől elkezdődik a munka a Tigáz irodáiban, és már dolgoznak az ügyfélszolgálatok újranyitásán is. A korlátozó intézkedések enyhítését követően fokozatosan áll vissza a járvány előtti működés, így 2020. június 24-től a TIGÁZ megbízásából eljáró DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft. munkatársai ismét személyesen fogják felkeresni a felhasználási helyeket a fogyasztásmérő berendezések leolvasása és fényképes dokumentálása céljából.



Nagyfokú biztonsági szabályok betartása mellett a dolgozók újra végzik az ügyfelek ingatlanán belüli munkákat, így a mérő- és nyomásszabályozó cseréket, névátírásokat, mérőhelyi ellenőrzéseket, és jövő héttől az irodai dolgozók is teljes létszámban visszatérnek az irodai munkavégzésre. A TIGÁZ dolgozik már azon, hogy személyes ügyfélszolgálati irodáit is újranyithassa, és egyben felkészült arra, hogy működése során minden szükséges óvintézkedést betartson annak érdekében, hogy mind az ügyfelei, mind a munkatársai egészségét megóvja.

A hónap eleje óta a szolgáltatók egymás után jelentik be a rendkívüli intézkedések enyhítését. A Nemzeti Közművek (NKM) hétfőn közölte, hogy fokozatosan visszaáll a rendes üzemmenetre. Az elosztó társaságok újrakezdik a villamosenergia- és földgáz-fogyasztásmérők leolvasását. Az E.ON szintén hétfő óta ellenőrzi ismét a mérőállásokat. A Főtáv ügyfélszolgálati irodái már június 4-én kinyitottak.