Terhességi kalkulátor: mikor fogant, hány hetes a baba, terhességi hét kalkulátor, családtámogatások

Mikor csináljak terhességi tesztet kalkulátor szerint? Terhességi kalkulátor és terhességi táppénz kalkulátor 2020: a terhessegi kalkulator segít az anyáknak eligazodni a szülésig!

A terhesség és a kisbaba születése az egyik legcsodálatosabb dolog, ami egy pár életében történhet - éppen ezért érdemes előre gondolkodni, tervezni és szemmel tartani a terhességet annak minden szakaszában. Terhességi hét kalkulátor programunk elárulja, a terhesség melyik trimeszterben jár, mire kell odafigyelni, illetve milyen lehetőségeket kell megfontolnunk életünk folyamatos tervezése során. A terhességi kalkulator azt is megmondja, mikor fogant meg a baba, hány hetes a magzat, illetve mikor fog megszületni. A terhességi táppénz kalkulátor adatait is érdemes figyelembe venni: milyen lehetőségeink vannak veszélyeztetett terhesség idején? Milyen családtámogatásokat igényelhetünk, ha a baba születésének időpontja közeleg?

Terhességi kalkulátor mikor fogant a baba?

A baba fogantatásának időpontját és azt, hogy a terhességünk hol tart, nem nehéz kiszámolnunk, elég tudnunk a következő tényezőket:

utolsó menstruációnk első napjának dátuma;

hány napos általában a ciklusunk, vagyis hány nap telik el a két menstruációs ciklus első napja között (alapból 28 nap, de egyénenként eltérhet).

Az orvosok az úgynevezett Naegele-módszerrel számítják ki a fogantatás időpontját: ha tudjuk a menstruációnk kezdő dátumát, kitalálhatjuk, mikor volt az ovulációnk, amikor a hónap során legnagyobb az esélyünk a megtermékenyülésre. Az ovuláció a ciklus közepén történik, rendszerint a következő menstruációs ciklus első napjától visszaszámolva a 12-16. nap között.

Mikor csináljak terhességi tesztet kalkulátor szerint?

A modern terhességi tesztek már kifejezetten hamar kimutatják a terhességet. Rendszerint akkor kezdhetjük a tesztelést, amikor a következő menstruációs periódus első-második napjánál járunk, ám a menstruáció nem indult meg (nyugodtan várhatunk egy hetet is, ugyanis a menstruáció akár stressz hatására is késhet). Ovuláció után közvetlenül nem érdemes még tesztet csinálnunk, várjuk meg, amíg a havi ciklus a végére ér.

Terhességi hét kalkulátor: hol tart a terhesség?

A terhesség az emberi szervezetben végbement folyamatok egyik legtöbbet kutatott területe, ennek köszönhetően a 21. században már pontosan tudjuk, mikor, hol jár a terhesség. Ezek a terhesség trimeszterei: rövid összefoglalónkban mutatjuk, mikor, mire kell odafigyelnünk terhességünk során!

1. Trimeszter: az utolsó menstruációtól a 12. hétig

A terhesség első harmada a hormonális változások okozta nehézségekről szól, ami az anya számára nem túl kellemes. Ilyenkor jelennek meg a terhesség első jelei: gyakori émelygés és hangulatingadozások, hányinger és hányás, fáradtságérzet. A terhességi kalkulátor által megállapított első hetekben már megindul a mellek változása: érzékenyebbek, duzzadtabbak lesznek, a mellbimbó sötétedik - a mellek elkezdenek felkészülni a tejtermelésre és a szoptatásra. Az anya légzése is megváltozik: lassabb és mélyebb lesz, ilyenkor a szervezet széndioxid-szintje alacsony.

2. Trimeszter: 12-24. hét

A terhesség második szakasza a veséket, a húgyhólyagot és az emésztőrendszert terheli meg leginkább: a magzat ekkor már nagyobb, a 20. héttől ultrahang segítségével már a baba neme is megállapítható. A vizeletelválasztás felfokozódik, gyakran kialakulhat gyomorégés és székrekedés is. A terhes nők ekkor veszélyeztetettebbek, ugyanis sokaknál kialakulhat terhességi cukorbetegség vagy toxémia. A terhességi hét kalkulátor szerint ilyenkor jelenik meg a pocakon a jellegzetes barna vonal (linea negra), ami a hormonszint emelkedésének köszönhető. A baba odabent egyre aktívabbá válik: az apró mozgások akár már a 14. héttől érzékelhetőek. A második trimeszterben alakul ki továbbá a baba haja, illetve befejeződik a csontosodás is.

3. Trimeszter: közeleg a szülés (280. nap)

A terhesség harmadik szakaszában a test már a szülésre készül: a magzat fejlett, a mellekből kolosztrum, vagyis előtej szivároghat. A terhesseg kalkulator szerint ilyenkor megemelkedik az anya fehérvérsejtszáma, sokan küzdenek vérszegénységgel is. Mivel a magzat olyan nagy, hogy a méhünk a bordákig ér, gyakran kialakul nehéz légzés, légszomj. Ekkor már az anya egész testét terheli a magzat kihordása: romlik a testtartás, kialakulhat ödéma, vagyis vizesedés is. A legtöbb kismama nem a terhesség várható időpontjában szül, amelyet a terhességi kalkulátor megállapított számára: a nagy izgalom miatt sokan 10 nappal korábban, vagy később hozzák világra a babát, ami egyáltalán nem probléma!

Terhességi kalkulátor hány hetes vagyok?

Ha később derült fény a terhesség tényére, akkor sem kell aggodalmaskodnunk, könnyen megállapíthatjuk, hányadik hétnél járunk. A számítás módja ugyanaz, mint a fent leírt ovulációs időpont-számítás: emlékezzünk vissza, mikor kezdődött a legutóbbi menstruációnk, illetve milyen hosszúak voltak a periódusaink, és keressük meg annak ovulációnak az időpontját, amikor teherbe eshettünk!

Terhességi kalkulátor hány hetes leszek?

A terhességi kalkulátor segítségével előre is számolhatunk: könnyű kideríteni, hány hetesek leszünk a következő hónapban, milyen új kihívásokkal kell megküzdenünk. Érdemes vezetnünk egy saját terhességi naptárat is, akár telefonos applikáció, akár kézzel írott formában, ahol dokumentálhatjuk a terhesség összes velejáróját, így saját terhességi kalkulátor hozható létre egyszerűen.

Terhességi táppénz kalkulátor 2020

Habár a sima, zökkenőmentes terhesség nem befolyásolja az anya munkaképességét, veszélyeztetett terhesség esetén, vagy ha az anya munkaképtelen, táppénz jár részére. A terhességi táppénz kalkulátor 2020 szerint a 9-es táppénz kóddal megjelölt esetben a veszélyeztetett terhes nőknek a napi átlagkereset 60%-a jár, kórházban töltött idő esetén az összeg 50% lesz. A táppénz napi összege mindemellett limitálva van: 2020-ban a minimálbér kétszeresének az 1/30-ad része lehet. Csak az az anya jogosult a veszélyeztetett terhességi táppénz megigénylésére, aki megfelel a táppénz-igénylési kritériumoknak!

Mi számít veszélyeztetett terhességnek?

A veszélyeztetett terhességet egyrészt a baba betegsége indokolja, másrészt külső tényezők is kiválthatják azt: veszélyeztetett terhes az a nő, aki munkahelyén káros anyagokkal dolgozik, nehéz fizikai munkát végez, túl fiatal (18 év alatti) vagy túl idős (40 év feletti), ikreket vár, illetve, ha korábban vetélésen, császármetszésen vagy abortuszon ment keresztül. Rizikófaktor mindemellett a túlsúly, a cukorbetegség és a magas vérnyomás is. Egy dologra érdemes odafigyelni: a háziorvos igazolása szükséges a veszélyeztetett terhesség megállapítására, anélkül nem vehetjük ezt a táppénz-formát igénybe.

A családtámogatás formái

Milyen családtámogatásokat vehetünk igénybe a születendő pici babára vonatkozóan, hogy a család minden erőforrását kihasználhassuk és a lehető legjobb életkörülményeket teremtsük meg gyermekünk számára? Összegyűjtöttünk minden alanyi jogon járó és TB-jogviszonyhoz kötött juttatást, vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hitelt a friss házasok részére!

