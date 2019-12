Tarolt a bejgli: ezek a hungarikumok ízlettek a legjobban a Mikulásnak idén

December 21-én bezárt az ország legnagyobb karitatív akciója a Mikulásgyár, amelyet a finn Mikulás nyitott, aki ezt követően Budapestről vidékre utazott, kórházakat, iskolákat látogatott meg, több ezer gyermekkel találkozott. Látogatásai során végigkóstolta a magyar kulinaritás különlegességeit, és nem csak a bejglit és a szaloncukrot. Mutatjuk, mi ízlett neki a legjobban.

A finn Mikulásnak nagyon ízlett a magyar kenyér, amelyet egy Miskolci kézműves pékség tett a vendég puttonyába, megkóstolta a Tisza-tavi Vastagkolbászt is, amely a Mikulás kísérőinek is nagyon ízlett. Számos más hungarikumot is megkóstolt a Mikulás: kimondottan ízlett neki a szaloncukor és a bejgli. Ajkai útján a Kristály Cukrászda mákos bejglije ízlett neki a legjobban, Veszprémben pedig a diósat is kipróbálta.

Budapesten pedig egy Space Cake-et, azaz "űrhajós" süteményt kapott a Mikulás, amelyet egy nemzetközi versenyre késztettek magyar szakemberek. A hazai sütemény egy design projekt keretében született, ahol az egyik magyar szakember azt a feladatot választotta, hogy újragondolja a NASA "arculatát".

Összességben mintegy száz kiló hungarikum került a finn Mikulás csomagjába, ezek többségét meg is kóstolta kísérőivel együtt. A finomságokat azonban nem ő ette meg, hanem a Mikulásgyár segítségével szétosztotta a rászoruló gyerekek között.

Címlapkép: Getty Images