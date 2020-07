Szomorú: ezért adják el Gesztesi Károly luxusvilláját a rokonok valójában

Mint arról a Pénzcentrum az elsők között beszámolt, nemrég eladó tábla került Gesztesi Károly budakalászi luxusvillájára. Most a színész fia, Márkó azt is elárulta, miért nem tartják meg a hatalmas ingatlant.

Kénytelenek vagyunk megválni tőle, bármennyire is nehéz. Sok emlék köt ide, melyeket sosem feledünk, a tárgyakat pedig magunkkal visszük. De el kell adnunk, mert óriási számunkra. Ikerház lévén mindenből kettő van, nehézkes a fenntartása, és sokszor feltörnek bennünk az emlékek is. Az életnek mennie kell tovább, és ha ezen sikerül túladnunk, akkor egy új fejezet kezdődhet mindannyiunk számára. Nem siettetünk semmit, de tudjuk, hogy a gyász feldolgozásában ez is segít majd. A jellegzetes, szeretett zongorája pedig örökre ott lesz velünk az új életünkben is

- mondta el a férfi a HOT! Magazinnak.

A villát amúgy 210 millióért árulják, és az évek alatt igencsak felment az ára. A Pénzcentrum ugyanis azt is előbányászta archívumában, hogy négy évvel ezelőtt még maga a művész árulta 98 millió forintért az ingatlant.

Címlapkép: Ingatlan.com