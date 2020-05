Szlávik János: már több tízezer magyar eshetett át tudta nélkül a fetőzésen

Az Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján Dr. Szlávik János a Szent László Kórház kórház infektológusa elmondta, hogy rengetegen lehetnek azok, akik már átestek a koronavírus fertőzésen.

Az elmúlt 24 órában 23 új fertőzöttet regisztráltak, 3816 a beazonosított fertőzöttek száma, az az elhunytak száma 509-re emelkedett. Az aktív fertőzötek száma 1311 - hangzott el a tájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes elmondta, hogy 1653-ra emelkedett a hatásági házikarantén ellenőrzésére regisztrálók száma. Az aktív felhasználók száma 953. 573 házikarantént rendeltek el tegnap. 471-re emelkedett a koronavírussal összefüggésben indított eljárások száma.

Dr. Szlávik János elmondta, több mint 200-an szorultak intenzív terápiás kezelésre. Azt is ismertette, hogy nem tudnak olyan 10 év alatti gyermekről Magyarországon, ahol a a betegségnek súlyos lett volna a lefolyása, de kiemelte, hogy a vírus gyermekek is terjeszthetik.

Él ebben az országban több tízezer ember, aki nem tudja magáról, de átesett a betegségen. Az ismert esetek 80 százalékánál hozzájuk hasonlóan nincsenek tünetek. Gyakran a 2., 3. napon jelentkezik a láz, az ízlés, szaglás elvesztése is

- mondta a főorvos. Értékelése szerint a halálozások és a betegség előfordulása Magyarországon a környező országokéhoz hasonló mértékű. Az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken, de miután a betegség hosszú lefolyású, még sokan vannak intenzív osztályon. Jelenleg is ápolnak olyan beteget, aki már 4 hete van lélegeztetőgépen - mondta a szakember.

A sajtó kérdésére azt is elmondta, hogy az állatkísérletek alapján úgy vélik a kutatók, hogy hosszú hetekig, hónapokig védett, aki megfertőződött és meggyógyult. Azt is elmondta, hogy a vírus nemcsak a tüdőt támadja meg, hanem más szerveket is - a vesét vagy a szívet jellemzően -, ami idős, beteg embereknél okozza a legtöbb problémát, és gyakran ez és az alapbetegségeik együtt vezetnek a halálhoz.

Az enyhítésekről

Kiss Róbert a mai tájékoztatón ismertette a legújabb enyhítéseket is: a vendéglátóhelyek belső részében az étel és ital elfogyasztása holnaptól megengedett, de az ott dolgozók kötelesek maszkot viselni.

Kinytihatnak a fővárosi játszóterek és a szálláshelyen való tartózkodás is megengedett. Emelett megtarthatók a szabadtéri rendezvények, kültéri kiállítások. Azonban továbbra is tilos nem zárt helyen tartott zenés-táncos rendezvényt tartani.

