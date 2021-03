Szinte észrevétlenül teszi tönkre a testünket az új életünk: szép lassan elsorvadunk?

A legtöbb embernek tavaly márciusban felüdülést jelentett, hogy a koronavírus-járvány miatt a cégek jelentős része átállt az otthoni munkavégzésre. Mennyei kényelemnek tűnt, hogy még a lakást sem kellett elhagynunk ahhoz, hogy elvégezzük a feladatainkat. Csakhogy a munkába járással együtt a mozgás - amely nélkülözhetetlen az egészségünk megőrzéséhez - még jobban kiesett a hétköznapjainkból, a home office a szemünk előtt válik a testünk csendes mérgezőjévé. A négy fal okozta mozgáshiány súlyos krónikus betegségekhez vezethet, ha nem figyelünk oda időben.

A legtöbb irodai alkalmazott home office-ban dolgozik, ami eleinte kellemes és üdítő újdonságként hatott, ám mostanra bizonyosan mindannyian megtapasztaltuk a távmunka árnyoldalait is. Az otthon elvesztette a korábbi meghittségét, a nappaliban vagy éppen a hálószobában dolgozva a munkaidő határai elmosódnak, ráadásul szociális nyomás híján önmagunkat is hajlamosak vagyunk elhanyagolni. Utóbbi sajnos bizonyítottan hozzájárul a szorongás és a depresszió kialakulásához. Belovai Kristóf shaolin kung-fu tanár, természetes mozgásminta tréner és sportedző szerint természetes, hogy nem önmagunkat tesszük az első helyre, amikor próbáljuk megtartani vagy éppen újból felépíteni az életünket egy világjárvány kellős közepén. Ugyanakkor a szakember felhívta a figyelmet arra, hogy ha magunkon spórolunk, annak hosszú távon mindenképpen meglesz a böjtje.

Egész egyszerűen nem fenntartható, hogy az ember mozdulatlanul üljön egy székben hosszú órákon át. A pandémia előtt is nagy volt a baj, de most tragikus! Vannak azok a bizonyos, bagatellnek tűnő tanácsok, miszerint érdemes félóránként-óránként felállni, nyújtó gyakorlatokat csinálni, átmozgatni egy kicsit a testünket... Ezeket biztosan nagyon sokszor hallotta már mindenki, de most itt az ideje komolyan is venni! A székben ülve törekedjünk a laza izomtónusra, a természetes testtartásra! Az állandó ülésnek 5-10 év alatt súlyos következményei lehetnek, ezt nem szabad félvállról venni!

- fogalmazott Belovai Kristóf, aki mozgásminta trénerként az egyik legsokkolóbb tapasztalatának azt tartja, hogy a legtöbb embert elsőként az egészséges állásra kell megtanítania, bármilyen komolyabb munka előtt.

Ha nincs terhelés alatt a test, nem tudja építeni magát

Az otthoni ülőmunka miatt minden eddiginél extrémebb módon lelassul az anyagcserénk, romlik a sejtjeink inzulinérzékenysége - utóbbi jelentősen növeli a cukorbetegség kialakulásának a kockázatát -, és a szív- és érrendszerben is súlyos károk keletkezhetnek. Sokkoló tény továbbá, hogy

a mozgáshiánytól olyan komoly bélrendszeri betegségek jelentkezhetnek, amelyeket később már nagyon nehéz kezelni. A vastagbélrák kialakulása például tudományosan bizonyítottan visszavezethető egyebek mellett az ülőmunkára is.



"Mivel egyáltalán nincs olyan mértékű és típusú terhelés alatt a testünk, amire egyébként a természet megalkotta, nem tudja magát hatékonyan építeni és erősíteni sem. A legkézenfekvőbb példa erre, hogy a csontsűrűség nagyban függ a fizikai terheléstől, következésképpen az inaktív életmód hatalmas mértékben felgyorsítja a csontritkulást" - értékelt, majd hozzátette: az egészséges életmód és a mozgás hatással van az immunrendszerünkre is, egy világjárvány idején tehát kiemelten fontos foglalkoznunk a témával.

Edzés kung-fus elemekkel, lélektáplálással

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások értelmében az edzőtermek hónapok óta zárva vannak, ami szűkíti a lehetőségeinket, ugyanakkor az online tréningek tárháza már-már zavarba ejtően széles. Belovai Kristóf és felesége tavaly tavasszal indították el a Funkcionális Mozgásteret (FUMO), amikor az egyébként a tudását filmes kaszkadőrként is kamatoztató családfő a hollywoodi forgatások leállásával elvesztette a munkáját. "Trükköket és poénokat is beleveszek a felvételekbe, amik látványossá, egyedivé teszik a videóimat. Azokat a vicces pillanatokat sem vágom ki soha, amikor a macskáink, vagy éppen a 2 éves kisfiam megtorpedózzák a forgatást. Ennek az edzésformának igazán lelke van! Minden héten új videókat készítek, a tartalom folyamatosan megújul, ám minden egyes edzés csak 2 hétig érhető el. Ez azt jelenti, hogy az embereknek adok időt a maguk tempójában edzeni, de ha kihagyják a lehetőséget, akkor annyi, elúszott" - magyarázta a fumo.hu alapítója. "Aki pedig csak ki szeretné próbálni, a honlapon lévő videótárban számos ingyenes anyagot is megtalál."

Címlapkép: Getty Images