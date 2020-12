Szilveszter online? Ezekkel a raktárkoncertekkel búcsúztathatjuk 2020-at

Év végén sem maradunk alternatív koncertlehetőség nélkül, hiszen folyamatosan növekszik a Raktárkoncert-sorozat megtekinthető felvételeinek száma a mindigTV GO alkalmazásában és weboldalán. Jelenleg 167 koncert és 37 mulatós produkció közül választhatunk, szilveszterig még továbbiak várhatók, így bőven több mint 200 Raktárkoncert nyújt majd alternatívát az óév búcsúztatására.

Szeptember 25-e óta elérhetőek a Raktárkoncert felvételei, amelyek mostanra közel 160 000 koncertmegtekintésnél járnak a mindigTV GO alkalmazásában és weboldalán. A felületen mindenki megtalálhatja kedvenc előadóját és a hozzá közelálló stílust, a TOP10 koncertmegtekintés között egyaránt szerepelnek legendák és a mai kor zenészei is. Nézettségi sorrendben a következőképpen alakul a TOP10-es lista: Ákos, AWS, Bagossy Brothers Company, Bikini, Rúzsa Magdi, Edda, Balázs Fecó, Ganxsta Zolee és a Kartel, Dinamit, valamint a Best of Geszti. A mulatós kategória legnézettebb előadásai között van Szega Zoli, Báder Tibcsy, Szigeti Fercsi, Csocsesz és Bódi Csabi is.

Helyettesítve a hagyományos karácsonyi koncerteket, idén online formában debütál az ünnepekre Presser Gábor, Fenyő Miklós és Demjén Ferenc koncertfelvétele, különleges otthoni élménnyel ruházva fel az év végét. December 31-ig további felvételek kerülnek ki a már felvett, de még nem publikáltak közül, ezzel teljes lesz a lista például a fesztiválzenekarok és rock legendák fellépéseiről. Így a 200-nál is több felvétel remek alternatívát nyújt egy otthoni koncertélménnyel egybekötött szilveszterre, ahol az első sorból, biztonságosan élvezhetjük kedvenc előadónk nekünk nyújtott privát koncertjét.

A zenészek megsegítésére életre hívott Raktárkoncert kulisszatitkai és backstage videói továbbra is megtekinthetők a sorozat hivatalos Facebook oldalán és honlapján, a raktarkoncert.hu oldalon, ahol többek között bepillantást nyerhetünk egy-egy koncert dalaiba, vagy éppen a színpad mögötti pillanatokba is.

