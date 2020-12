Szigorúbbak lesznek a lakástámogatási program feltételei a vártnál

A kormány pontosította, kiegészítette a lakástámogatásokra vonatkozó szabályokat. A törvénymódosítás lehetővé teszi például, hogy a tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott új lakás biztonságos megközelítését biztosító lépcső kialakításának költségeit is fedezze a támogatás, ugyanakkor megköveteli az ilyen lakásoktól, hogy külön bejárattal rendelkezzenek.

Az új lakás létrehozásához családi otthonteremtési kedvezmény a jövőben nem igényelhető olyan emeletráépítés vagy tetőtér-beépítés után, ahol az eredeti ingatlan az igénylő családi vagy üzleti érdekeltségébe tartozik. A szabály pontosítja, hogy nem minősül a támogatásért cserébe vállalt lakhatási kötelezettség megszegésének, ha az új lakásban a támogatott személy gyermeke tulajdonjogot szerez, az ingatlan öröklés útján harmadik személy tulajdonjogába kerül.

Az otthonteremtési kedvezményhez szükséges biztosítotti jogviszony igazolásához elegendő lehet, ha az érintett kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül - ide nem értve a közfoglalkoztatottakat. A jogviszonyban a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy az azt követő 30 napos időszakon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnését követően további 90 napos időtartamig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az a 30 napot meghaladja.

A rendelet több pontban módosítja az adó-visszatérítési támogatás szabályait is. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) kormányrendelet szabályait a második gyermek megszületésétől lehet majd alkalmazni, ráadásul a módosítás szerint a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe akkor is, ha a hitelcél lakóingatlan építése, akkor az építési telket, vagy annak tulajdoni hányadát terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentésére is.

Lehetőség van a támogatást több hitel csökkentésére is felhasználni, ekkor az igénylőnek kérelmében - meg kell jelölnie a támogatással csökkenteni kívánt lakáscélú jelzáloghitel-szerződések sorrendjét. A támogatás megtörténtét követő évben a kormányhivatal ellenőrzi az ingatlan tulajdoni lapját. Ha azon a jelzáloghitel-szerződés célja szerinti lakóingatlan és a támogatott személy tulajdonjoga nem került feltüntetésre, a kormányhivatal intézkedik a támogatás - a folyósítás napjától számított - Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszafizettetése érdekében.

