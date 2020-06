Szigorú covid-protokoll és új vendégigények mentén indultak újra a vidéki éttermek

A vendéglátóhelyek szigorú korlátozások mellett újra megnyithattak országosan. A HelloVidék annak járt utána, hogy a vidéken működő éttermek milyen lépéseket tettek a vendégek bizalmának növelése és egészségük védelmének érdekében.

Mindig is kiemelt figyelmet szenteltünk a tisztaságnak és a személyi higiéniának, így most is a legkörültekintőbben jártunk el. Tisztítószereink közül valamennyit fertőtlenítő hatású virucid készítményre cseréltünk, valamint a belépési pontokon, illetve a szálloda egyes területein (recepció, étterem, mosdók, folyosók) kézfertőtlenítőket helyeztünk ki. Meghatározott időpontokban a kijelölt kolléga a teljes házban fertőtleníti a kilincseket, telefonokat, székek karfáját, asztalokat és minden olyan felületet, mellyel vendégeink érintkezhetnek. A személyzet minden egyes tagja maszkban és kesztyűben dolgozik, melyet igény esetén vendégeink számára is biztosítunk. A recepción és az éttermi pultban leheletfogó plexi fal került felállításra, valamint Covid protokollt készítettünk az MTÜ ajánlását és a meghozott Kormányrendeleteket kiegészítve.

- mondta el a lap kérdésére Ottlakán Tibor, a Kardosfa Hotel és Étterem munkatársa.

